Swiss SenseIvar Foam

Simpel matras van Swiss Sense, opgebouwd uit een enkele laag PU schuim van 16 cm.
Samenvatting
Gebruikte materialen
PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 90 dagen je matras omruilen voor een ander matras. Dit mag alleen als je een matras hebt gekocht na een (online) advies. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €60. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.