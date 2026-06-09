IKEA-matrassen getest

IKEA maakt veel eenvoudige schuimmatrassen met 1 laag koudschuim of met gewoon PU-schuim. Sommige matrassen hebben een kern van pocketveren of een comfortlaag van traagschuim. Matrassen van IKEA zijn veel goedkoper dan gemiddeld.

We hebben meerdere IKEA-matrassen getest. De matrassen in onze test zijn middelhard en hebben een afmeting van 90x200 cm. Maar onze testresultaten gelden ook voor alle andere maten.

In onze test matrassen beoordelen we de ondersteuning voor rugslapers, zijslapers en buikslapers en voor 3 verschillende lichaamstypes. Ook bepalen we de drukverdeling en de vochtdoorlatendheid van het matras. Verder testen we de levensduur en de duurzaamheid van een IKEA-matras. Zo vind je het ideale matras voor jou én je partner.

IKEA-matras kopen

Als je een IKEA-matras koopt kun je meestal kiezen uit 2 hardheden: middelhard en stevig. IKEA-matrassen zijn maar verkrijgbaar in een paar verschillende afmetingen. Je kunt ze niet krijgen in de lengtematen 210 cm en 220 cm.

Je krijgt 10 jaar garantie op IKEA-matrassen. De matrassen hebben redelijke probeervoorwaarden, maar echt proefslapen kan niet. Wel kun je na 4 weken en binnen 90 dagen je matras eenmalig omruilen voor een andere. Je moet het matras zelf terugbrengen en je krijgt geen geld terug. Het kostenverschil moet je bijbetalen of krijg je vergoed in IKEA-tegoedbonnen. Je kunt IKEA-matrassen online bestellen, maar je kunt ze niet gratis thuis laten bezorgen. Als je een matras online koopt, heb je altijd recht op 14dagen bedenktijd.

IKEA verkoopt losse matrassen, maar ook boxspringcombinaties. Je koopt dan een bedbodem, matras en topmatras ineen. Die boxsprings hebben we ook getest. Je leest er meer over in onze test boxsprings.

IKEA-matras vergelijken

Vergelijk IKEA-matrassen met matrassen van andere merken. Misschien voldoen matrassen van IKEA niet aan al je wensen, maar matrassen van een andere fabrikant wel. Filter in onze vergelijker op allerlei eigenschappen van een matras. Met onze onafhankelijke testinformatie maak je de juiste keus.

Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en slaapbehoeften kun je kiezen voor warme matrassen of koele matrassen. Of juist voor harde of zachte matrassen. Je kunt ook kiezen voor verschillende vulmaterialen, zoals pocketvering, koudschuim, traagschuim, latex of koudschuim.

Ook kun je kiezen voor matrassen die je in een echte winkel kunt proberen of kopen. Als je juist online wil kopen kun je kiezen voor een matras waarbij je kunt proefslapen.

En natuurlijk ook belangrijk: de prijs. Je kunt kiezen voor goedkope of juist duurdere matrassen. Maar let wel op: de prijs die we tonen is voor de variant van 90x200 cm.