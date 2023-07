We testen allerlei matrassen van IKEA in een lab op hoe goed ze verschillende lichaamstypen ondersteunen, hoe duurzaam ze zijn en hoe ze zorgen voor comfort.

IKEA-matrassen getest

We testen we regelmatig verschillende matrassen op onder andere slaapcomfort en duurzaamheid. Onze tests zijn grondig en objectief. Zo kun je een goede beslissing nemen bij het kopen van een nieuw matras. Bekijk onze vergelijker en ontdek welk IKEA-matras goed scoort in onze tests. We testen matrassen voor een eenpersoonsbed, maar de resultaten zijn vergelijkbaar voor een tweepersoonsbed.

IKEA-matras kopen

Een goed matras is natuurlijk belangrijk voor een goede nachtrust, zeker als je last hebt van rugklachten. Bij IKEA kun je een compleet bed kopen. Of je koopt een nieuw matras voor in je eigen bed. De matrassen van IKEA zijn er in verschillende maten. Om te weten welk matras je moet kopen, zoek je hier uit welke bij jouw voorkeuren past. Heb je het snel erg warm in bed, dan kies je een koel matras dat warmte en transpiratievocht goed afvoert. Ben je licht van gewicht, dan kan een zacht matras fijn zijn. Bedenk ook wat voor vulling je wilt, bijvoorbeeld koudschuim of pocketveren. Of laat je leiden door de testresultaten.

IKEA-matrassen vergelijken

Het juiste matras kiezen is geen eenvoudige taak. Er zijn zoveel matrassen op de markt dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In onze vergelijker zie je enkele populaire matrassen van IKEA. Daarvan kun je gemakkelijk de specificaties vergelijken. Zo kun je snel zien welk IKEA-matras het beste bij jou past en wat de verschillen tussen de matrassen zijn. Je kunt filteren op criteria zoals matras-type, vulling en prijsklasse. Door het vergelijken van verschillende matrassen kun je een goede beslissing maken bij het kopen van een IKEA-bed. Zo vind je het perfecte IKEA-bed voor jouw slaapkamer.