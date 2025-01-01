Matras van Ikea. De kern is een laag pocketveren van 16 cm. Bovenop liggen 2 lagen PU schuim van 2 en 0,5 cm. Het artikelnummer van de variant die wij testten (middelhard, 90x200 cm) is 404.505.00.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 4 weken en binnen 90 dagen je matras eenmalig omruilen voor een andere. Je moet het matras zelf terugbrengen. Het kostenverschil moet je bijbetalen of wordt vergoed in Ikea-tegoedbonnen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.