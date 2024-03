De maat 90x200 cm is een van de meest gekozen maten voor een matras. Dit is een eenpersoonsmatras waarop je meer dan voldoende ruimte hebt om comfortabel te slapen.

Matrassen van 90x200 cm getest

Een matras van 90x200 cm is een eenpersoonsmatras waarop je meer dan voldoende ruimte hebt om comfortabel te slapen. Alle matrassen die we testen zijn verkrijgbaar in deze maat.

90x200 cm is het formaat waarin wij matrassen testen. Maar onze testresultaten gelden ook voor alle andere maten.

In onze test matrassen beoordelen we de ondersteuning voor rugslapers, zijslapers en buikslapers. Voor 3 verschillende lichaamstypes. En we bepalen de drukverdeling en de vochtdoorlatendheid van het matras. Ook testen we de levensduur en de duurzaamheid van matrassen. Hierdoor kun jij jouw ideale matras vinden.

Matras van 90x200 cm kopen

Een matras van 90x200 cm is ideaal voor 1 persoon. Je hebt meer ruimte dan op een matras van 80x200 cm, een andere populaire maat voor eenpersoonsmatrassen. Nog bredere eenpersoonsmatrassen, van bijvoorbeeld 100x200 cm, zijn er ook. Maar niet alle matrassen zijn verkrijgbaar in die maat.

Je kunt van 2 matrassen van 90x200 cm een tweepersoonsbed van 180x200 cm maken. Je kunt ook een enkel matras van 180x200 cm kiezen. Maar 2 losse matrassen zijn een betere optie als jij en je partner andere wensen hebben. Als jij liever op je buik slaapt en je partner juist op de zij, is 1 groot matras misschien niet ideaal voor jullie allebei. Dat is ook zo als de een veel zwaarder is dan de ander. Dan zal hetzelfde matras voor de een te zacht aanvoelen en voor de andere juist te hard. In dat geval kun je voor een bed van 180x200 cm beter kiezen voor 2 matrassen van 90x200 cm.

Matrassen van 90x200 cm vergelijken

Als je kiest voor een matras van 90x200 cm zijn er verschillende opties. In onze vergelijker kun je filteren op allerlei eigenschappen van een matras. Onze objectieve testinformatie helpt je de juiste keuze te maken.

Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en slaapbehoeften kun je kiezen voor warme matrassen of juist koele matrassen. Of voor harde of juist zachte matrassen. Je kunt ook kiezen voor verschillende vulmaterialen, zoals pocketvering, koudschuim, traagschuim, latex of koudschuim.

Ook kun je kiezen voor matrassen die je in een echte winkel kunt proberen of kopen. Als je juist online wil kopen kun je kiezen voor een matras waarbij je kunt proefslapen.

En natuurlijk ook belangrijk: de prijs. Je kunt kiezen voor goedkope of juist duurdere matrassen. De prijs die we tonen is voor de variant van 90x200 cm.