Een traagschuimmatras ofwel memory foam matras wordt zachter door lichaamswarmte. Wanneer je op het matras ligt past het matras zich aan je lichaamsvorm aan, zodat je weinig drukpunten hebt. Zo voelt het alsof je in een perfect passende mal ligt. Het matras werkt drukverlagend op spieren en gewrichten, zodat je uitgerust op kunt staan.

Traagschuimmatrassen getest

Om de beste matras met traagschuim te vinden, hebben we veel matrassen getest. We beoordelen de ondersteuning in verschillende posities, het ventileren, de levensduur en of het een koud of warm matras is. We zien dat er goede traagschuim matrassen zijn.

We hebben matrassen met traagschuim getest van M Line, Tempur en Emma, maar ook traagschuimmatrassen van Beter Bed en webwinkels.

Traagschuimmatras kopen

Traagschuim wordt ook wel eens NASA schuim, memory foam, traag foam, geheugenschuim, slow motion foam of lazy foam genoemd. Het komt allemaal neer op een matras met een laag visco-elastisch polyurethaan. De matras vormt naar je lichaam en veert langzaam terug. Niet iedereen vindt dat prettig, dus probeer het eerst uit.

Hier zit ook het verschil met koudschuim: koudschuim heeft een hoge veerkracht.

De kern van de traagschuim matras is meestal van koudschuim of pocketvering, zodat je goede ondersteuning hebt.

Je kunt het traagschuimmatras op elk soort bedbodem leggen; op een gewone lattenbodem, schotelbodem of boxspring of een ander soort.

Welke traagschuimmatras moet je nu kopen? Bedenk welke eigenschappen je belangrijk vindt en vergelijk de matrassen daarop. Probeer de matras ook uit.

Traagschuimmatrassen vergelijken

Wil je een tijk die wasbaar is, op 60 graden? En ben je een rug-, zij- of buikslaper? Vergelijk de traagschuimmatrassen op de verscheidene eigenschappen en testresultaten en vind de beste traagschuim matras voor jou.