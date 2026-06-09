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Traagschuimmatrassen

Laatste update van de test: 9 juni 2026|

Een traagschuimmatras ofwel memory foam matras wordt zachter door lichaamswarmte. Wanneer je op het matras ligt past het matras zich aan je lichaamsvorm aan, zodat je weinig drukpunten hebt. Zo voelt het alsof je in een perfect passende mal ligt. Het matras werkt drukverlagend op spieren en gewrichten, zodat je uitgerust op kunt staan.

Keuzehulp

  • Scarnatti Uniek Gel Memory Foam Matras - 18cm
    ScarnattiUniek Gel Memory Foam Matras - 18cm
    Traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|30 °C

    € 220,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Slome Essential matras
    SlomeEssential matras
    Traagschuim, PU schuim|Koel|40 °C

    € 260,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Cloudpillo Flex Matras
    CloudpilloFlex Matras
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim|Warm noch koel|60 °C

    Levensduur & duurzaamheid

  • Sleepy Original 2025
    SleepyOriginal 2025
    Traagschuim, koudschuim, PU schuim|Koel

    € 715,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Eastborn Reboost Pro Soepel
    EastbornReboost Pro Soepel
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim|Koel|40 °C

    € 1.200,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Jysk Wellpur Glomma (medium)
    JyskWellpur Glomma (medium)
    Traagschuim, PU schuim|Warm|60 °C

    € 370,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Maxi (Beter Bed) Plus Touch 300 (tot 120 kg)
    Maxi (Beter Bed)Plus Touch 300 (tot 120 kg)
    Traagschuim, PU schuim|Koel|60 °C

    € 430,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Wave by Mline Wave Cool
    Wave by MlineWave Cool
    Koudschuim, traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|60 °C

    € 700,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Kameo Flex
    Swiss SenseKameo Flex
    TPE grid, traagschuim, koudschuim|Koel|60 °C

    € 820,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Goossens Matras shapes 6 - V- fit
    GoossensMatras shapes 6 - V- fit
    Pocketvering, traagschuim, PU schuim|Koel

    € 1.500,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Matt Sleeps Hybrid Pro
    Matt SleepsHybrid Pro
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim|Koel|60 °C

    Levensduur & duurzaamheid

  • Snoozzy Cool Hybrid 2
    SnoozzyCool Hybrid 2
    Traagschuim, koudschuim, PU schuim|Koel

    € 900,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Rhythm Time (medium)
    Swiss SenseRhythm Time (medium)
    Pocketvering, traagschuim, latexschuim, PU schuim|Warm noch koel|40 °C

    € 2.000,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Tempur Form Plus (medium hybrid)
    TempurForm Plus (medium hybrid)
    Traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|30 °C

    € 1.200,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Leen Bakker Lisa comfortschuim
    Leen BakkerLisa comfortschuim
    Traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|60 °C

    € 280,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Beddenreus Luxe Duo Support Gel
    Beddenreus LuxeDuo Support Gel
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim, PU schuim|Koel|40 °C

    € 660,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Emma Original Pro (voorheen Hybrid Premium)
    EmmaOriginal Pro (voorheen Hybrid Premium)
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim, PU schuim|Koel|40 °C
    Expert review

    € 940,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Tempur Form Original (medium)
    TempurForm Original (medium)
    Traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|30 °C

    € 1.000,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

Traagschuimmatrassen getest

Om de beste matras met traagschuim te vinden, hebben we veel matrassen getest. We beoordelen de ondersteuning in verschillende posities, het ventileren, de levensduur en of het een koud of warm matras is. We zien dat er goede traagschuim matrassen zijn.

We hebben matrassen met traagschuim getest van M Line, Tempur en Emma, maar ook traagschuimmatrassen van Beter Bed en webwinkels.

Traagschuimmatras kopen

Traagschuim wordt ook wel eens NASA schuim, memory foam, traag foam, geheugenschuim, slow motion foam of lazy foam genoemd. Het komt allemaal neer op een matras met een laag visco-elastisch polyurethaan. De matras vormt naar je lichaam en veert langzaam terug. Niet iedereen vindt dat prettig, dus probeer het eerst uit.

Hier zit ook het verschil met koudschuim: koudschuim heeft een hoge veerkracht.

De kern van de traagschuim matras is meestal van koudschuim of pocketvering, zodat je goede ondersteuning hebt.

Je kunt het traagschuimmatras op elk soort bedbodem leggen; op een gewone lattenbodem, schotelbodem of boxspring of een ander soort. 

Welke traagschuimmatras moet je nu kopen? Bedenk welke eigenschappen je belangrijk vindt en vergelijk de matrassen daarop. Probeer de matras ook uit.

Traagschuimmatrassen vergelijken

Wil je een tijk die wasbaar is, op 60 graden? En ben je een rug-, zij- of buikslaper? Vergelijk de traagschuimmatrassen op de verscheidene eigenschappen en testresultaten en vind de beste traagschuim matras voor jou.

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