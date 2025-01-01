Matras van Beter bed dat is gemaakt van 2 lagen schuim. De dikste is een laag PU schuim van 16 cm en daarbovenop ligt een laag traagschuim van 6 cm.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Traagschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 90 dagen je matras omruilen voor een andere. Deze garantie is er alleen voor eenpersoonsmatrassen. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €99. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.