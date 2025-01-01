Matras van M line. De Wave matrassen hebben gunstigere probeer- en garantievoorwaarden dan andere matrassen van M line. Opgebouwd uit verschillende lagen koudschuim en traagschuim. De dikste laag is 18 cm koudschuim en daarboven liggen een laag en een laag traagschuim en koudschuim van elk 3 cm. Deze lagen kunnen gedraaid worden, waardoor de ligeigenschappen van het matras veranderen. Op de website is te zien in welk geval je welke opbouw moet kiezen. Wij hebben voor de ondersteunings- en drukverdelingstests steeds de aanbevolen opbouw gebruikt.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Traagschuim, koudschuim
Warm of koel matras
Warm
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 100 dagen je matras omruilen voor een andere. Deze garantie is er alleen voor eenpersoonsmatrassen. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €60. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.