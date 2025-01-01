Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van M line. De Wave matrassen hebben gunstigere probeer- en garantievoorwaarden dan andere matrassen van M line. Opgebouwd uit verschillende lagen koudschuim en traagschuim. De dikste laag is 18 cm koudschuim en daarboven liggen een laag en een laag traagschuim en koudschuim van elk 3 cm. Deze lagen kunnen gedraaid worden, waardoor de ligeigenschappen van het matras veranderen. Op de website is te zien in welk geval je welke opbouw moet kiezen. Wij hebben voor de ondersteunings- en drukverdelingstests steeds de aanbevolen opbouw gebruikt.