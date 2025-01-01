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TempurPrima (medium, standaard hoes)

Prijs niet beschikbaar

  • Gebruikte materialen:  Traagschuim, koudschuim
  • Warm of koel matras:  Warm noch koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  60 °C

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Tempur. Gemaakt van een laag koudschuim van 13,5 cm, met daarbovenop 2 lagen traagschuim: eentje van 5 cm en eentje van 3 cm. Je kunt bij dit matras de hoes kiezen. Wij testten hem met de standaard hoes.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Traagschuim, koudschuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
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Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je binnen 100 dagen je matras ruilen voor een ander matras. Je kunt hierbij het matras gratis op laten halen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.
Te koop bij
nl.tempur.com en beddenwinkels