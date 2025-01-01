Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Tempur. Gemaakt van een laag koudschuim van 13,5 cm, met daarbovenop 2 lagen traagschuim: eentje van 5 cm en eentje van 3 cm. Je kunt bij dit matras de hoes kiezen. Wij testten hem met de standaard hoes.