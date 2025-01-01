AupingEvolve (I, medium)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Auping, opgebouwd uit een kern van pocketvering (17 cm) bedekt met meerdere lagen gewoven polyester. Ook de hoes is van polyester. Circulair matras, wat wil zeggen dat de gebruikte materialen (staal en polyester) goed te hergebruiken zijn. Wij testten de variant voor lichaamstype "I" met hardheid medium. Je kunt ook kiezen voor lichaamstype "X" en "Y" en de hardheden soft en firm.