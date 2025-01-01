Matras van Eastborn. De dikste laag is een laag pocketveren van 15,5 cm. Onder- en bovenop liggen twee dezelfde lagen PU schuim van 2,5 cm.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Matrassen van Eastborn kun je niet direct van de fabrikant kopen. Of je kunt ruilen is afhankelijk van de winkel waar je het matras koopt. Je krijgt waarschijnlijk geen geld terug.