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EastbornQ-4200 (soepel)

Prijs niet beschikbaar

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, PU schuim
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  60 °C

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Eastborn. De dikste laag is een laag pocketveren van 15,5 cm. Onder- en bovenop liggen twee dezelfde lagen PU schuim van 2,5 cm.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
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Proefslapen met geld terug kan niet. Matrassen van Eastborn kun je niet direct van de fabrikant kopen. Of je kunt ruilen is afhankelijk van de winkel waar je het matras koopt. Je krijgt waarschijnlijk geen geld terug.
Te koop bij
Beddenwinkels