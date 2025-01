Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je de beste producten in deze en andere categorieën. Je krijgt ook toegang tot de tests en expert reviews van alle andere producten.

Beste matrassen voor rugslapers getest

Bij onze test van matrassen voor rugslapers kijken we naar de ondersteuning van de rug en de drukverdeling over je lichaam. Een matras dat je wervelkolom in een natuurlijke houding houdt, voorkomt pijnklachten en zorgt voor een betere nachtrust.

We testen ook de duurzaamheid van de materialen. Zo kun je kiezen voor een matras waar je lang plezier hebt en dat minder schadelijk is voor het milieu bij productie en afdanken.

Een matras voor rugslapers kopen

Als je het beste matras voor jou als rugslaper wilt kopen, moet je op wat dingen letten.

Kies ten eerste een matras met voldoende ondersteuning voor je onderrug. Of je als rugslaper en hard of zacht matras nodig hebt is persoonlijk. Een matras dat te zacht is voor je gewicht, kan je rug onvoldoende ondersteunen. Te hard matras kan juist oncomfortabel aanvoelen.

Bedenk ook of je een bepaalde voorkeur hebt voor materialen. Bijvoorbeeld pocketvering, of natuurlijke materialen.

Let daarnaast op de ventilatie. Een matras dat goed ademt, voorkomt dat het te warm wordt tijdens het slapen. Dit is vooral prettig als je gevoelig bent voor warmte en veel zweet.

Matrassen voor rugslapers vergelijken

Met onze vergelijker filter je matrassen voor rugslapers makkelijk. En zet je ze eenvoudig naast elkaar. Je ziet direct welke matrassen het beste scoren op ondersteuning, comfort en duurzaamheid.

Je kunt ook vergelijken op eigenschappen als wasbaarheid van de tijk, materialen en garantie.

Door te vergelijken, vind je het matras dat perfect bij jouw lichaam en slaaphouding past. Met onze vergelijker maak je een bewuste keuze en slaap je straks comfortabel. Zo geniet je van een betere nachtrust en voorkom je rugpijn.