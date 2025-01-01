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Hn8 (Lidl)Pocketvering matras Dream TA 1000 Medium (H2)

€ 180,-

Richtprijs

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, PU schuim
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  60 °C

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Hn8 Schlafsysteme, verkrijgbaar bij Lidl. Het matras bestaat uit pocketveren met 7 zones en daaromheen standaard PU schuim. Het is een koel matras, verkrijgbaar in drie hardheden; wij testten de medium (H2) variant.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
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Je kunt 90 dagen proefslapen. Binnen die 90 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug.
Te koop bij
lidl.nl