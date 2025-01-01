KipliNatuurlatex matras

Matras van Kipli, opgebouwd uit 2 lagen latexschuim met een afwerking van wol en katoen. Het matras kan aan 2 kanten worden gebruikt. De ene kant is zacht, en de andere kant is stevig. Wij voerden alle test uit aan de stevige kant.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Latexschuim, wol
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
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Omkeerbaar
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Je kunt 100 dagen proefslapen. Binnen die 100 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug.