M lineIconic Hero 5

Matras van M line. Het matras is opgebouwd uit meerdere lagen schuim: koudschuim van 5 cm, PU schuim van 6 cm, koudschuim van 5,5 cm, PU schuim van 7,5 cm en helemaal bovenop een laag latexschuim van 3 cm. De hoes is van een (synthetisch) mixweefsel.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Latexschuim, koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm
Maximale wastemperatuur hoes
40 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na binnen 100 dagen het matras omruilen als hij niet bevalt. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €75. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.