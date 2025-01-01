M lineIconic Hero 5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van M line. Het matras is opgebouwd uit meerdere lagen schuim: koudschuim van 5 cm, PU schuim van 6 cm, koudschuim van 5,5 cm, PU schuim van 7,5 cm en helemaal bovenop een laag latexschuim van 3 cm. De hoes is van een (synthetisch) mixweefsel.