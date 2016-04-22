Babymatras en allergie

Anti-allergie en andere claims op babymatrassen

Bij de babymatrassen in onze test komen we op de verpakking en in de productinformatie in de (web)winkel allerlei beweringen tegen rondom de gezondheid van de baby. Zoals:

'Vermindert de kans op allergieën, huidirritatie en eczeem'.

'Mijtdicht, anti-allergie, ademend, antibacterieel, schimmelwerend'.

'Houdt allergenen tegen, houdt het matras schoon'.

Vaak zijn de claims vaag en is het onduidelijk wat er precies wordt beloofd. En staat niet in de productinformatie welke materialen of middelen zijn gebruikt om het matras 'anti-allergie' of 'schimmelwerend' te maken. Daardoor heb je er eigenlijk weinig aan.

Een babymatras heeft geen speciale middeltjes of behandelingen nodig om hem schoon en fris te houden. Kies daarom een babymatras dat je makkelijk schoon kunt maken.

Kies een babymatras dat je makkelijk schoon kunt houden

Belangrijk is dat je kiest voor een matras:

Zo voorkom je stofmijten, bacteriën en schimmels in het babymatras

Was het beddengoed (slaapzak, lakens, dekens) altijd op 60°C. Bij deze temperatuur gaan bacteriën. mijten en schimmels dood. Leg de slaapzak opengeslagen in het bedje als je kind niet in bed ligt. Of sla de dekens terug. Lucht het matras regelmatig, vooral na luier- en spuugongelukjes. Is het spuug- of luierongelukje heel fors? Was de matrashoes (tijk) op 60°C. Stofzuig het matras regelmatig en grondig. Houd de babykamer stofvrij. Kies voor een harde vloer en stofzuig regelmatig, ook onder het bed. Houd huisdieren weg uit de babykamer.

Dit moet je vermijden in een babymatras

Sommige allergie- en schimmelwerende middelen zijn af te raden voor een babymatras. Koop geen babymatras met een van onderstaande manieren om stofmijt, schimmels, bacteriën en allergenen te weren:

Organisme-dodende middelen

Sommige anti-allergie matrassen zijn behandeld met chemicaliën die organismen doden. Deze middelen zijn schadelijk voor álle levende wezens. Dus ook voor een kind dat op het matras slaapt.

Nanodeeltjes

De techniek van nanodeeltjes is nog vrij nieuw. Het lijkt er wel steeds meer op dat nanodeeltjes op lange termijn slecht zijn voor mens en milieu. Als je textiel met nanodeeltjes wast, komen die via het spoelwater in het milieu terecht. Deze deeltjes kunnen heel moeilijk of zelfs niet meer verwijderd worden. Daarom raden we af om matrassen en beddengoed te kopen met nanodeeltjes erin.

Waterdichte of vochtafstotende matrashoes

Voor babymatrassen zijn er beschermers, topdekjes en hoezen die een waterdichte of vochtafstotende coating hebben. Hierdoor dringen stofmijten en vocht er niet door.

Maar dit soort matrasbeschermers en matrashoezen hebben een groot nadeel. Ze laten weinig of geen lucht door. Daardoor is de kans op warmtestuwing groter. Warmtestuwing betekent dat je baby zijn lichaamswarmte niet goed kwijt kan en oververhit raakt. Warmtestuwing is een van de mogelijke oorzaken van wiegendood.

Kies daarom liever geen waterdichte, vochtdichte en waterafstotende babymatrassen en beddengoed.