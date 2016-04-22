Babymatras en allergie

Noëlle van der Weel Expert babymatrassenBijgewerkt op:20 februari 2026
Bij de babymatrassen in onze test komen we op de verpakking en in de productinformatie in de (web)winkel allerlei beweringen tegen rondom de gezondheid van de baby. Zoals:
Vaak zijn de claims vaag en is het onduidelijk wat er precies wordt beloofd. En staat niet in de productinformatie welke materialen of middelen zijn gebruikt om het matras 'anti-allergie' of 'schimmelwerend' te maken. Daardoor heb je er eigenlijk weinig aan.
Een babymatras heeft geen speciale middeltjes of behandelingen nodig om hem schoon en fris te houden. Kies daarom een babymatras dat je makkelijk schoon kunt maken.
Belangrijk is dat je kiest voor een matras:
Sommige allergie- en schimmelwerende middelen zijn af te raden voor een babymatras. Koop geen babymatras met een van onderstaande manieren om stofmijt, schimmels, bacteriën en allergenen te weren:
Sommige anti-allergie matrassen zijn behandeld met chemicaliën die organismen doden. Deze middelen zijn schadelijk voor álle levende wezens. Dus ook voor een kind dat op het matras slaapt.
De techniek van nanodeeltjes is nog vrij nieuw. Het lijkt er wel steeds meer op dat nanodeeltjes op lange termijn slecht zijn voor mens en milieu. Als je textiel met nanodeeltjes wast, komen die via het spoelwater in het milieu terecht. Deze deeltjes kunnen heel moeilijk of zelfs niet meer verwijderd worden. Daarom raden we af om matrassen en beddengoed te kopen met nanodeeltjes erin.
Voor babymatrassen zijn er beschermers, topdekjes en hoezen die een waterdichte of vochtafstotende coating hebben. Hierdoor dringen stofmijten en vocht er niet door.
Maar dit soort matrasbeschermers en matrashoezen hebben een groot nadeel. Ze laten weinig of geen lucht door. Daardoor is de kans op warmtestuwing groter. Warmtestuwing betekent dat je baby zijn lichaamswarmte niet goed kwijt kan en oververhit raakt. Warmtestuwing is een van de mogelijke oorzaken van wiegendood.
Kies daarom liever geen waterdichte, vochtdichte en waterafstotende babymatrassen en beddengoed.