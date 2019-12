Babymatras en allergie

Op diverse matrassen in onze test zitten labels die claimen dat de matras helpt tegen allergieën of stofmijt. Dit kan door het gebruiken van chemicaliën, een dichtgeweven tijk of een tijk wassen op 60 °C. Wat is de beste oplossing voor een babymatras?

Bij de matrassen in onze test komen we tal van claims tegen met betrekking op allergieën. Enkele voorbeelden:

Mogelijkheden

De fabrikanten zetten niet in hun productinformatie op welke manier hun matrassen deze mijten, bacteriën en schimmels precies buiten de deur houden. Tegen mijten zijn er diverse mogelijkheden:

Behandeling met organisme dodende chemicaliën.

Behandeling met nanotechnologie.

Een matrashoes met een zeer nauwe structuur, waar mijten niet doorheen kunnen dringen.

De tijk en het beddengoed wassen op 60 °C.

De behandeling met chemicaliën en de speciale hoes hebben belangrijke nadelen. Daardoor zijn ze ongeschikt voor kindermatrassen.

Chemicaliën

Een behandeling met chemicaliën die organismen doden, is zonder meer effectief tegen mijten, bacteriën, schimmels en andere schadelijke levende dingen. Maar om effectief te blijven, moeten de chemicaliën blijven werken. Dat betekent dat ze schadelijk zijn voor álle organismen. Ook voor een kindje dat op de matras slaapt.

Kies dus nooit voor een matras die geïmpregneerd is met een middel dat mijten, bacteriën en ander organismen doodt.

Nanodeeltjes

Bij matrassen voor volwassenen is een anti-allergische behandeling met nanodeeltjes in opkomst. Bij kindermatrassen zagen we dit nog niet, maar het is waarschijnlijk dat dit er wel gaat komen. Over nanodeeltjes wordt beweerd dat het geen kwaad kan voor mens en milieu. Maar de techniek is nog zo nieuw dat we geen idee hebben van de langetermijneffecten. Kies daarom liever voor een matras met een tijk die je op 60°C kunt wassen.

Fijngeweven matrashoes

Er zijn ook afritsbare covers te koop die zeer dichtgeweven zijn of een speciale coating aan de binnenkant hebben. Zo kunnen mijten er niet doorheen dringen. Het is een goede methode om mijten te vermijden zonder chemicaliën of ander organismedodend spul te gebruiken. Het nadeel van deze covers is dat ze vanwege hun dichte structuur slecht ventileren. En slechte ventilatie is minstens zo ongezond voor een baby als stofmijten.

Wassen op 60 °C

Wassen op een temperatuur van 60 °C of hoger doodt mijten, eitjes en ander schadelijk ongerief. Kies voor een matras met een afneembare tijk die je op 60 °C kunt wassen. Neem ook beddengoed dat je op die temperatuur mag wassen.

Bekijk de matrassen waarvan je de tijk op 60 °C kunt wassen.

Mijten en schimmels voorkomen

Je kunt ook andere dingen doen om mijten en schimmels te voorkomen:

Kies voor een matras die goed scoort op 'ventilatie'.

Kies voor een matras die niet te veel warmte vasthoudt. In de kindermatrassentest zijn dit 'koude' of 'neutrale' matrassen.

Kies voor goed ventilerend matras, beddengoed en bedbodem. Bijvoorbeeld een pocketveringmatras en een lattenbodem. Neem lakens en dekens of een slaapzakje van natuurlijk en niet-pluizend materiaal zoals katoen.

Lucht de matras goed. Sla de dekens terug als het kindje niet in bed ligt. Lucht de slaapkamer dagelijks door het raam te openen.

Vermijd stof in de slaapkamer. Kies voor een harde vloer, stofzuig regelmatig (ook onder het bed) en vermijd huisdieren in de kamer.

Stofzuig de matras regelmatig. Bij de test kindermatrassen testten we de tijk onder andere op wasbaarheid.

Bij 1 matras blijkt de tijk niet afneembaar te zijn. Bekijk de testresultaten.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke babymatrassen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Het beste babymatras

Meer weten?

Lees meer over wat je kunt doen aan stofallergieën bij onze test stofzuigers.

Log in en bekijk direct de stofzuigers die het minste stof laten ontsnappen.