Waar moet je op letten?

Lees de tips voor het kiezen van een ledikantje.

Tips voor veilig slapen? Bekijk de video van VeiligheidNL.

Zorg dat je het babybedje veilig opmaakt.

Kies een goed babymatrasje.

Kies een babyfoon die bij je wensen past.

Kies voor veilige raambekleding.

Er zijn allerlei producten voor in babybedjes te koop zoals alarmmatjes en hoofdbeschermers. Veel daarvan heb je niet nodig en kunnen zelfs een extra gevaar opleveren.

Wees ook bedachtzaam over welke slaapaccessoires je gebruikt en hoe. Denk aan inbakerproducten en trappelzakken.

Houd ook de slaapkamertemperatuur in de gaten. Voor voldragen baby's adviseren deskundigen (net als voor volwassenen) maximaal 18 graden Celsius. Bij een te vroeg geboren baby tel je daar het aantal weken ‘te vroeg’ bij op. Door het nekje van je slapende baby te voelen, kun je controleren of hij het niet te warm heeft. Meer zekerheid geven de voetjes. Voelen die lauw aan, dan heeft je baby het aangenaam.

Houd het bedje en de babykamer stofmijtvrij.

Houd het bedje leeg. Leg er geen grote, zachte knuffels in. Een kleine knuffel of een geurdoekje van een niet te zware stof is geen probleem. Dat kan je kind helpen bij het rustig in slaap vallen. Let erop dat er geen zacht plastic in is verwerkt. Let er ook op dat er geen versiersels (oogjes, knoopjes) aan zitten die los kunnen raken.

Samen in het grote bed?

Een baby slaapt het veiligst in zijn eigen bedje. Deskundigen, zoals kinderartsen en de kraamzorg, raden af om de baby bij jou in bed laten slapen. Dit vanwege het risico op oververhitting of verstikking.

Zet het babybedje wel het eerste halfjaar bij jullie op de kamer.

Aanschuifbedje of co-sleeper

In een aanschuifbedje (of co-sleeper) ligt je baby wat dichterbij dan in zijn eigen bed. Dat zijn bedjes die je tegen het ouderlijk bed aan plaatst en vastmaakt, waarvan één zijkant omlaag kan.

Handig, maar aanschuifbedjes zijn geen onmisbare producten. Je kunt ook prima een wieg of ledikant bij je op de kamer zetten.

Lees meer over aanschuifbedjes (of co-sleepers).

Inbakeren

Uit onderzoek is gebleken dat inbakeren een baby kan helpen slapen tot een leeftijd van 7 weken. Door een baby van schouders tot voeten in doeken te wikkelen, kan hij zich moeilijker bewegen. Zo zou hij zich makkelijker aan de slaap kunnen overgeven.

Maar regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie helpen ook. Zonder deze basisvoorwaarden helpt inbakeren meestal niet, of slechts kort. Laat je goed informeren over de juiste manier van bakeren en goede inbakerproducten. Overleg met deskundigen, zoals het consultatiebureau of een arts, voordat je ermee begint.

Slaapmiddelen

Gebruik geen middeltjes van de drogist om je baby beter te laten slapen. Er is een kans dat je kind daarmee te diep in slaap valt. Krijg je je kind maar niet in slaap en overweeg je toch een middeltje? Overleg dan met de huisarts. Ook het consultatiebureau heeft tips.

Melatonine is een veelgebruikt middel bij slaapproblemen. Het is niet verstandig om er op eigen houtje mee te experimenteren.