Je baby inbakeren: veilig of niet?

Eeuwen geleden was inbakeren heel gewoon. Nu is het opnieuw populair en verschijnen er allerlei inbakerproducten op de markt. Is inbakeren veilig? Waar moet je op letten?

Wat is inbakeren?

Bij inbakeren wordt een baby strak in een doek of speciale zak gewikkeld. Hij kan zich dan nauwelijks nog bewegen. Inbakeren kan in de leeftijd van 1 week tot 6 maanden.

Onderzoek toont aan dat inbakeren sommige huilbaby’s tot de leeftijd van 7 weken kan helpen kalmeren. Daardoor vallen ze makkelijker in slaap. Ze houden zichzelf immers niet meer wakker met gemaai van eigen armpjes en beentjes. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat regelmaat en voorspelbaarheid net zo goed een rustgevend effect hebben.

Ons advies

Voor zowel huilbaby’s als heel onrustige baby’s is inbakeren niet de enige oplossing. Rust, regelmaat en stevig instoppen kunnen ook al helpen.

Denk je dat jouw baby baat heeft bij inbakeren? Overleg dan met het consultatiebureau of arts of het voor jouw baby verstandig is. Is dat het geval, dan kan de jeugdverpleegkundige uitleg geven, de veilige methode demonstreren en adviseren over geschikt materiaal.

Begin met afbouwen zodra je baby gaat proberen zich om te draaien. Zodra een baby een poging doet om van de rug naar de buik te draaien, moeten de doeken vervangen worden door een slaapzak of trappelzak, waardoor de baby zijn armen vrij heeft. Een poging tot draaien doet een baby door zijn beentjes omhoog te doen en naar de zijkant te zwaaien.

Bouw in ieder geval af vanaf 4 maanden. En start ook vanaf 4 maanden niet meer met inbakeren.

Op de leeftijd van 6 maanden moet het inbakeren helemaal zijn afgebouwd.

Heeft je kind last van eczeem, huiduitslag of een allergie en wil je voorkomen dat hij zichzelf beschadigt? Baker hem dan niet in, maar gebruik speciale handschoentjes tegen het krabben.

Richtlijn voor inbakeren

De jeugdgezondheidszorg heeft een richtlijn voor inbakeren ontwikkeld. Daarin staat in welke gevallen je baby's mag inbakeren en in welke gevallen niet.

Ook staan hierin de leeftijdsgrenzen en adviezen over het beperken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Het consultatiebureau kan je informeren over deze richtlijn en over een veilige inbakermethode.

Risico's inbakeren

Te strak inbakeren van de heupen kan heupdysplasie veroorzaken.

Inbakeren kan ook leiden tot oververhitting en de slaap verdiepen, wat onder sommige omstandigheden het risico op wiegendood kan verhogen.

Een ander risico is dat de baby op zijn buik belandt en zich niet meer terug kan draaien. Vanaf 3 maanden worden baby's steeds beweeglijker.

Sluit de armen na drie maanden niet meer op en houd je daarom aan de leeftijdsgrenzen van inbakeren.

Start niet meer met inbakeren als een baby 4 maanden oud is en zorg ervoor dat een baby voordat hij 6 maanden oud is, is 'ontbakerd'.

Producten voor inbakeren

Voor deze producten geldt ons advies: rust, regelmaat en stevig instoppen kunnen ook al helpen. Wil je toch inbakeren? Overleg dan met je consultatiebureau.

Bij gebruik van een inbakerproduct moet het voor de baby mogelijk blijven de benen te kunnen optrekken en spreiden. Begin na 4 maanden niet met inbakeren. Na 6 maanden moet het inbakeren helemaal afgebouwd zijn.

Er zijn twee categorien van producten te onderscheiden:

inbakerdoeken;

inbakerslaapzakjes.

Inbakerdoeken; Geen bezwaren voor gebruik

Je vouwt een inbakerdoek om je kind heen en zodat de armpjes stevig langs het lichaam ingepakt zijn. Je kunt deze producten aanpassen aan het formaat van je kind. Houd je aan de leeftijdsgrenzen van inbakeren: met 4 maanden afbouwen en met 6 maanden helemaal stoppen.

Pacco; Geleverd met een duidelijke handleiding met adviezen, gebruik- en veiligheidstips. Is verkrijgbaar in verschillende maten (de primo, de piccolo en commodo).

Geleverd met een duidelijke handleiding met adviezen, gebruik- en veiligheidstips. Is verkrijgbaar in verschillende maten (de primo, de piccolo en commodo). Boelie Originals; Verkrijgbaar in XXS en de XS. Voor de adviezen en gebruikstips wordt verwezen naar de website.

Voor beide producten geldt; de verschillende formaten zijn afgestemd op het gewicht van het kind. Houd ongeacht het gewicht van het kind de leeftijdsgrenzen aan. Bouw met 4 maanden af, en zorg er voor dat je kind met 6 maanden helemaal ontbakerd is.

Inbakerslaapzakjes

Inbakerslaapzakjes zijn een alternatief voor inbakerdoeken. Je kunt ze niet aan de omvang van het kind aanpassen, je sluit ze met een rits. De armpjes zitten wel in de slaapzak maar niet strak tegen het lichaam. Sluit de armen daarom na 3 maanden niet meer op.

Voorbeelden van enkele inbakerslaapzakjes zijn:

Woombie : dit is een inbakerslaapzakje, die veel losser zit dan een echte inbakerdoek en daarom al met 3 maanden afgebouwd moet worden.

: dit is een inbakerslaapzakje, die veel losser zit dan een echte inbakerdoek en daarom al met 3 maanden afgebouwd moet worden. Ergococoon : nauwsluitende katoenen bakerzak. Beperk het gebruik tot de leeftijd van 3 maanden.

: nauwsluitende katoenen bakerzak. Beperk het gebruik tot de leeftijd van 3 maanden. Puckababy Original Piep : Dit is een inbakerslaapzak waarin de armen worden opgesloten, te gebruiken tot en met 3 maanden. Daarna niet meer gebruiken ook als het nog past.

: Dit is een inbakerslaapzak waarin de armen worden opgesloten, te gebruiken tot en met 3 maanden. Daarna niet meer gebruiken ook als het nog past. Puckababy Original mini: Dit is een inbakerslaapzak voor kinderen van 3 tot 6 maanden, waarbij de armen kunnen worden opgesloten. Door middel van ritsjes kunnen de armsgaten vrijgemaakt worden en kunnen de armpjes van de baby uit de zak.

Gebruik bij baby's ouder dan 3 maanden alleen met de ritsgaten open en de armen vrij.

Niet gebruiken

Sleepywings: hierin worden de armen omhoog gefixeerd.

Slaapzakken zonder armsgaten

In slaapzakjes zonder armsgaten worden de armen van de baby opgesloten. Volgens de aanbieders is het een alternatief voor strak inbakeren. Sommige aanbieders geven aan dat hun product geschikt is tot de leeftijd van 6 maanden of zelfs langer.

Let op! De Jeugdgezondheidsraad adviseert om baby's ouder dan 6 maanden niet in te bakeren.

In zo’n slaapzak wordt een baby minder belemmerd dan wanneer hij volledig ingebakerd is, maar als hij zich op zijn buik rolt is het moeilijk om weer terug te draaien. Gebruik deze slaapzakjes daarom in ieder geval niet meer zodra je baby aanstalten maakt zich om te draaien.