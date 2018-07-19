Je baby inbakeren: veilig of niet?

Wat is inbakeren?

Bij inbakeren wordt een baby strak in een doek gewikkeld. Hij kan zich dan nauwelijks nog bewegen. Inbakeren kan in de leeftijd van 1 week tot maximaal 6 maanden. Inbakerdoeken kan je tot die tijd gebruiken. Inbakerslaapzakken kun je maar tot 3 maanden gebruiken.

Onderzoek toont aan dat inbakeren sommige huilbaby’s tot de leeftijd van 7 weken kan helpen kalmeren. Daardoor vallen ze makkelijker in slaap. Ze houden zichzelf immers niet meer wakker met gemaai van eigen armpjes en beentjes. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat regelmaat en voorspelbaarheid net zo goed een rustgevend effect hebben.

Ons advies

Voor zowel huilbaby’s als heel onrustige baby’s is inbakeren niet de enige oplossing. Rust, regelmaat en stevig instoppen van het lakentje en dekentje kunnen ook al helpen.

Denk je dat jouw baby baat heeft bij inbakeren? Overleg dan altijd met het consultatiebureau of arts of het voor jouw baby verstandig is. Is dat het geval, dan kan de jeugdverpleegkundige uitleg geven. Die kan de veilige methode demonstreren en adviseren over geschikt materiaal.

Begin met afbouwen zodra je baby beweeglijker wordt en probeert om zich om te draaien. Een ingebakerde baby die zich op de buik draait, kan zich niet terugdraaien. Dat kan gevaarlijk zijn. Vervang de inbakerdoeken door een slaapzak of trappelzak. Zo heeft je baby zijn armen vrij en kan zich terugdraaien als het op de buik komt te liggen. Om inbakeren af te bouwen kun je het Nunki-lakentje gebruiken. Hiernaar wordt onderzoek gedaan in de kinderopvang (Kanits, 2022).

Bouw in ieder geval af vanaf 4 maanden. En start ook vanaf 4 maanden niet meer met inbakeren.

Op de leeftijd van 6 maanden moet het inbakeren helemaal zijn afgebouwd.

Heeft je kind last van eczeem, huiduitslag of een allergie en wil je voorkomen dat hij zichzelf beschadigt? Baker hem dan niet in, maar gebruik speciale handschoentjes tegen het krabben.

Richtlijn voor inbakeren

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft een richtlijn voor inbakeren ontwikkeld. Daarin staat in welke gevallen je baby's mag inbakeren en in welke gevallen niet.

Ook staan hierin de leeftijdsgrenzen en adviezen over het beperken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Het consultatiebureau kan je informeren over deze richtlijn en over een veilige inbakermethode. Het inbakeren met doeken vraagt begeleiding van het consultatiebureau.

Inbakerdoeken

Voor het inbakeren gebruik je het beste een inbakerdoek. Zo'n doek vouw je om je baby met de armpjes stevig langs zijn lichaam ingepakt. Er is een methode waarbij je 2 doeken gebruikt, en een methode met 1 inbakerdoek.

Niet alle materialen zijn geschikt en ook de afmeting van de doek(en) is van belang. Voorkom dat je baby zich kan loswurmen. Overleg voor de juiste techniek en materiaal met het consultatiebureau.

Pacco : In de Pacco kan de baby zijn beentje optrekken en spreiden. Dit is een voorwaarde voor goede heupontwikkeling. Geleverd met een duidelijke handleiding met adviezen, gebruiks- en veiligheidstips. Is verkrijgbaar in verschillende maten (de primo, de piccolo en commodo).

: In de Pacco kan de baby zijn beentje optrekken en spreiden. Dit is een voorwaarde voor goede heupontwikkeling. Geleverd met een duidelijke handleiding met adviezen, gebruiks- en veiligheidstips. Is verkrijgbaar in verschillende maten (de primo, de piccolo en commodo). Boelie Originals: Verkrijgbaar in XXS en de XS. Voor de adviezen en gebruikstips wordt verwezen naar de website. De grotere versies van de Boelie Originals, worden afgeraden.

Inbakerslaapzakjes

Er zijn ook inbakerslaapzakjes. Die lijken op gewone slaapzakjes, maar hebben geen mouwtjes of armgaten. De armen zitten dus in de slaapzak. Een inbakerslaapzak is minder ruim dan een gewone babyslaapzak, maar een stuk ruimer dan een inbakerdoek.

Gebruik een inbakerslaapzak niet langer dan 3 maanden. Deze slaapzakjes geven beweeglijke baby's namelijk net genoeg ruimte om zich op de buik te draaien, maar niet genoeg om zich ook weer terug te draaien.

Voorbeelden van inbakerslaapzakjes die je kunt gebruiken tot de baby maximaal 3 maanden oud is:

Woombie

Ergococoon

Puckababy Original Piep

De Puckababy Original mini is een slaapzak waarbij je de armen kunt 'opsluiten' met een rits. Door de ritsen te openen maak je de armgaten vrij. Zo kunnen de armen van de baby uit de zak. Gebruik bij baby's ouder dan 3 maanden alleen met de ritsgaten open en de armen vrij.

Swaddle Up: met de armpjes naar boven wordt afgeraden

Bij sommige modellen inbakerslaapzakken ligt de baby met de armen naar boven, dus met de vuisten naast de oren. De Swaddle Up van Love to Dream is hier een voorbeeld van. Fabrikanten en verkopers beweren graag dat baby's in deze houding beter en langer slapen. Maar daar is niets over aangetoond.

Wel is duidelijk dat een beweeglijke baby zich in zo'n Swaddle Up wel op de buik kan draaien. Maar doordat het de armen niet omlaag kan krijgen, onmogelijk kan terugdraaien. Daarom raden de deskundigen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid met klem af om slaapzakjes van het Swaddle Up-model te gebruiken.