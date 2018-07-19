Je baby inbakeren: veilig of niet?

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Bij inbakeren wordt een baby strak in een doek gewikkeld. Hij kan zich dan nauwelijks nog bewegen. Inbakeren kan in de leeftijd van 1 week tot maximaal 6 maanden. Inbakerdoeken kan je tot die tijd gebruiken. Inbakerslaapzakken kun je maar tot 3 maanden gebruiken.
Onderzoek toont aan dat inbakeren sommige huilbaby’s tot de leeftijd van 7 weken kan helpen kalmeren. Daardoor vallen ze makkelijker in slaap. Ze houden zichzelf immers niet meer wakker met gemaai van eigen armpjes en beentjes. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat regelmaat en voorspelbaarheid net zo goed een rustgevend effect hebben.
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft een richtlijn voor inbakeren ontwikkeld. Daarin staat in welke gevallen je baby's mag inbakeren en in welke gevallen niet.
Ook staan hierin de leeftijdsgrenzen en adviezen over het beperken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Het consultatiebureau kan je informeren over deze richtlijn en over een veilige inbakermethode. Het inbakeren met doeken vraagt begeleiding van het consultatiebureau.
Voor het inbakeren gebruik je het beste een inbakerdoek. Zo'n doek vouw je om je baby met de armpjes stevig langs zijn lichaam ingepakt. Er is een methode waarbij je 2 doeken gebruikt, en een methode met 1 inbakerdoek.
Niet alle materialen zijn geschikt en ook de afmeting van de doek(en) is van belang. Voorkom dat je baby zich kan loswurmen. Overleg voor de juiste techniek en materiaal met het consultatiebureau.
Er zijn ook inbakerslaapzakjes. Die lijken op gewone slaapzakjes, maar hebben geen mouwtjes of armgaten. De armen zitten dus in de slaapzak. Een inbakerslaapzak is minder ruim dan een gewone babyslaapzak, maar een stuk ruimer dan een inbakerdoek.
Gebruik een inbakerslaapzak niet langer dan 3 maanden. Deze slaapzakjes geven beweeglijke baby's namelijk net genoeg ruimte om zich op de buik te draaien, maar niet genoeg om zich ook weer terug te draaien.
Voorbeelden van inbakerslaapzakjes die je kunt gebruiken tot de baby maximaal 3 maanden oud is:
De Puckababy Original mini is een slaapzak waarbij je de armen kunt 'opsluiten' met een rits. Door de ritsen te openen maak je de armgaten vrij. Zo kunnen de armen van de baby uit de zak. Gebruik bij baby's ouder dan 3 maanden alleen met de ritsgaten open en de armen vrij.
Bij sommige modellen inbakerslaapzakken ligt de baby met de armen naar boven, dus met de vuisten naast de oren. De Swaddle Up van Love to Dream is hier een voorbeeld van. Fabrikanten en verkopers beweren graag dat baby's in deze houding beter en langer slapen. Maar daar is niets over aangetoond.
Wel is duidelijk dat een beweeglijke baby zich in zo'n Swaddle Up wel op de buik kan draaien. Maar doordat het de armen niet omlaag kan krijgen, onmogelijk kan terugdraaien. Daarom raden de deskundigen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid met klem af om slaapzakjes van het Swaddle Up-model te gebruiken.
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