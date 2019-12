Wat is het?

Fabrikanten maken reclame voor apparaatjes die wiegendood zouden kunnen voorkomen: alarmmatjes, ademhalingsdetectoren of bewegingssensoren. Maar omdat geen enkel product wiegendood gegarandeerd voorkomt, mogen ze dat ook niet letterlijk beweren. Daarom wordt er meestal op gezinspeeld met andere woorden: de apparaatjes waarschuwen voor onderbreking van de ademhaling of andere vitale functies, of voor verandering van temperatuur van de baby.

Het gaat om bijvoorbeeld matjes voor onder het babymatras of een sensor die je aan babykleding vastklikt. De apparaatjes geven een alarmsignaal als 15 of 20 seconden geen beweging is waargenomen, of als er veranderingen zijn wat betreft hartslag, zuurstofverbruik of temperatuur. Een van de klikvarianten geeft de baby zelfs al een weksignaal na 5 seconden geen beweging geregistreerd te hebben. Ouders kunnen de metingen dag en nacht via een app volgen.

Ons advies

Gebruik geen alarmmatje, ademhalingsdetector of bewegingssensor voor baby's. Denk je dat je kind in de gaten moet worden gehouden als hij slaapt? Bespreek dat dan met de kinderarts.

Waarom niet gebruiken?

Niet goed meten

Het is nooit aangetoond dat je met alarmapparaatjes wiegendood kunt voorkomen. Deze apparaatjes hebben detectoren die beweging, hartslag of zuurstofgehalte meten. Maar dat jonge baby's tijdelijk niet ademhalen is heel gewoon. Ook neemt vanaf 6 maanden de zogeheten non-remslaap toe. Dat is diepe slaap, met normale, maar oppervlakkige ademhaling. Alarmmatjes kunnen die oppervlakkige ademhaling niet goed meten.

Bronnen: Safe Sleeping van de American Academy of Pediatrics, Maatregelen ter preventie van wiegendood, tijdschrift voor de geneeskunde 66, nummer 3 2010.

Vals alarm

Uit onderzoek blijkt dan ook dat alarmmatjes, ademhalingsdetectoren of bewegingssensoren vaak vals alarm geven. Soms wordt een baby wakker gemaakt met een geluid of trilling. Dat verstoort het slaappatroon, wat op zichzelf weer een risico kan betekenen.

Het risico op wiegendood neemt daarnaast flink toe als ouders denken dat hun kind dankzij zo’n matje veilig op de buik kan slapen. Dat is niet waar.

Vals alarm bezorgt ouders bovendien meer onrust dan gemoedsrust. Het is daarna moeilijk om weer rustig te gaan slapen in de overtuiging dat je kind niets mankeert. Ook het stoppen met de apparatuur kan lastig zijn.

Snoeren

In de Verenigde Staten en Canada wordt gewaarschuwd voor de snoeren die sommige apparaatjes van stroom voorzien. Baby’s kunnen daarin verwikkeld raken en stikken.

Monitoren bij medische indicatie

Als een baby te vroeg geboren is of een bepaalde aandoening heeft, kan het soms wel nodig zijn om de ademhaling te bewaken. Maar dan moet je ook de hartslag registeren en dat kan alleen met een betrouwbare monitor. Zo’n monitor kun je alleen thuis gebruiken als je een medische indicatie hebt. Daar hoort een goede begeleiding, gebruiksinstructie en reanimatietraining bij. Het heeft geen zin om gezonde baby’s aan een (volwaardige) monitor te koppelen.

Merken alarmmatjes, ademhalingsdetectoren of bewegingssensoren

Voor al deze producten geldt: gebruik ze niet. Denk je dat je kind toch in de gaten moet houden als hij slaapt? Bespreek dit met de kinderarts.

Angelcare

Nannycare

Luvion Babysense (fabrikant Hisense)

Respisense Ditto of Buzz

Snuza Hero of Halo

Owlet Smart Sock

Mimo

Exmobaby

