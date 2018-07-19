Alarmmatje, ademhalingsdetector of bewegingssensor voor baby's

Wat is het?

De officiële benaming voor wiegendood is 'Sudden Unexpected Death in Infancy', oftewel SUDI. Dat betekent zoveel als 'het plotseling en onverwacht overlijden van een zuigeling'. In Nederland gebeurde dat de afgelopen jaren zo'n 25 keer per jaar. In 2022, 2023 en 2024 overleden respectievelijk 36, 41 en 37 baby’s plotseling en zonder duidelijke oorzaak. Dat is ruim 50% meer dan het gemiddelde van de 10 jaar daarvoor (bron: CBS).

Matjes, sensoren en sokjes

Bij babyspeciaalzaken zijn allerlei producten te koop waarvan de indruk wordt gewekt dat ze mogelijk wiegendood voorkomen. Bijvoorbeeld een matje voor onder het babymatras, een sensor die je aan babykleding of luier vastklikt of een sokje met een ingebouwde sensor.

Het apparaat geeft een waarschuwing als het een aantal seconden geen ademhaling of hartslag meer voelt bij de baby. Of als de lichaamstemperatuur van de baby te ver oploopt. Alle metingen worden geregistreerd in een app die ouders dag en nacht kunnen volgen.

Een directe oorzaak voor wiegendood hebben medisch specialisten nog niet kunnen vaststellen. Maar waarschijnlijk zijn belemmering van de ademhaling en warmtestuwing, oftewel oververhitting bij de baby, belangrijke risicofactoren.

Omdat er geen exacte oorzaak bekend is, mogen fabrikanten niet beweren dat hun producten 'wiegendood voorkomen'. Maar ze wekken wel die indruk bij consumenten. Bijvoorbeeld door te benadrukken waarvoor de apparaatjes waarschuwen. Zo leggen ze toch een verband met wiegendood zonder dat woord te gebruiken.

Ons advies: niet gebruiken

Deskundigen op het gebied van kinderveiligheid, zoals VeiligheidNL, raden het af om dit soort alarmdetectoren en -sensoren te gebruiken. Ze waarschuwen dat zelfs professionele medische apparatuur wiegendood niet kan voorkomen.

Bij jonge baby's is het niet ongewoon dat de ademhaling soms wat onregelmatig is. Of erg oppervlakkig, zoals tijdens een diepe slaap. Een alarmapparaat met een simpele detector of sensor zal dan een waarschuwingssignaal geven. Of maakt de baby wakker met een geluid of trilling terwijl er helemaal niets aan de hand is. Zulke onnodige alarmsignalen veroorzaken paniek en onrust. Of erger nog. Ze verstoren het gezonde slaappatroon van de baby.

De meeste van deze alarmsystemen waarschuwen via een app op de smartphone. Een hapering met de wifi of in de verbinding tussen de sensor en de app kan dus ook een vals alarm geven.

Bovendien kunnen de apparaatjes een vals gevoel van zekerheid geven, waardoor ouders minder aandacht hebben voor andere risico's.

Bekijk de 4 belangrijkste adviezen voor Veilig Slapen.

Met een gewone babyfoon en eventueel een webcam kun je een gezonde baby prima in de gaten houden.

Je baby monitoren bij medische indicatie

Het is natuurlijk een ander verhaal als je baby te vroeg geboren is of een aandoening heeft waarvoor hij of zij extra goed in de gaten gehouden moet worden. Welke controle en begeleiding en eventuele apparatuur je baby dan nodig heeft, stel je vast in overleg met artsen. Die zorgen ervoor dat je de juiste instructies en producten in huis krijgt.

Voor al dit soort medische monitoring producten geldt: gebruik ze niet op eigen initiatief, maar alleen in overleg met je arts.

Is er een andere reden waarom je denkt dat je kind in de gaten gehouden moet worden als hij slaapt? Bespreek dit met de kinderarts.

Merken alarmmatjes, ademhalingsdetectoren of bewegingssensoren

Matjes

Angelcare Sensormatje

Nanny breathing monitor

Luvion Babysense Sensormat (fabrikant Hisense)

Sensors op de luier

Snuza Hero, Snuza Go en Snuza Halo

Respisense Ditto of Respisense Buzz

Sokje met monitoringsfunctie

Owlet Smart Sock

Buikbanden