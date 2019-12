Kruik veilig gebruiken

Welke kruiken zijn er?

Je hebt kruiken van kunststof, rubber en metaal. Je legt ze in de wieg of het ledikantje voor extra warmte. Er zijn ook elektrische kruiken en zachte kruiken gevuld met gel, kersenpitten of vlasvezels.

Ons advies

Gebruik een kruik alleen als je pasgeboren baby moeite heeft om op temperatuur te blijven. Overleg met de kraamzorg of het consultatiebureau of en hoelang dat nodig is.

Gebruik een kruik om het bedje van je baby voor te verwarmen. Leg liever geen kruik bij je baby in bed. Denk je dat dit toch nodig is? Zorg dan dat de kruik onderin het bedje lligt, bovenop de dekens. De tuit van de kruik moet van je baby af liggen, dus in de richting van het bedje, niet van de baby. Zo loopt je baby geen brandwonden op als de kruik onverhoopt gaat lekken.

Doe om een metalen kruik altijd een kruikenzak.

Zorg dat je kind geen direct contact heeft met de (verpakte) kruik. Ook drukpunten kunnen al leiden tot schroeiplekken of brandwonden.

Gebruik je een elektrische kruik? Zorg ook dan dat contact met je baby wordt vermeden.

Een kersenpitkruik warm je het veiligst op in de oven. Kijk voor meer instructies op Veiligheid.nl.

Wanneer gebruik je een kruik?

Alleen bij een pasgeboren baby die moeite heeft om op temperatuur te blijven is een kruik nodig. Bij warm zomerweer bijvoorbeeld is dat voor een gezonde baby niet nodig. Een oudere, zich goed ontwikkelende baby heeft zelden een kruik nodig. Als het koud is, is het wel aangenaam om het babybedje voor te verwarmen.

Dat kruiken of pittenzakken zouden helpen tegen darmkrampjes, is niet bewezen. Ook de werking van aromatische stoffen, zoals lavendel, is niet bewezen.