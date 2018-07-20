Kruik veilig gebruiken

Ons advies

Gebruik een kruik alleen als je pasgeboren baby moeite heeft om op temperatuur te blijven. Overleg met de kraamzorg of het consultatiebureau of en hoelang dat nodig is.

Gebruik een kruik om het bed voor te verwarmen. De kruik haal je weg als je je baby in bed legt.

Leg geen kruik bij je baby in bed. Zegt een arts of kraamhulp dat dit toch nodig is? Zorg dan dat de kruik onder in het bedje ligt, boven op de dekens. Leg de kruik in een hydrofiele luier of molton en maak vast met een dubbele knoop. Leg de tuit van de kruik van je baby af. Dus in de richting van het bedje, niet in de richting van de baby. Zo loopt je baby geen brandwonden op als de kruik gaat lekken.

Doe om een metalen kruik altijd een kruikenzak.

Gebruik geen hoezen die lijken op speelgoed of knuffels. Je kind wil er dan misschien mee spelen.

Vul een kruik nooit met kokend water. En dus ook niet met water dat direct uit de Quooker komt. Gebruik alleen warm water. In de kraamweek mag alleen de kraamverzorgende dat soms doen wanneer het nodig is.

Zorg dat je kind geen direct contact heeft met de (verpakte) kruik. Ook drukpunten kunnen al leiden tot schroeiplekken of brandwonden.

Gebruik je een elektrische kruik? Zorg ook dan dat contact met je baby wordt vermeden.

Een kersenpitkruik warm je het veiligst op in de oven. Kijk voor meer instructies op Veiligheid.nl.

Welke kruiken zijn er?

Je hebt kruiken van kunststof, rubber en metaal. Je legt ze in de wieg of het ledikantje om het voor te verwarmen. Er zijn ook elektrische kruiken en zachte kruiken gevuld met gel, kersenpitten of vlasvezels.

Wanneer gebruik je een kruik?

Alleen bij een pasgeboren baby die moeite heeft om op temperatuur te blijven is een kruik nodig. Bij warm zomerweer bijvoorbeeld is dat voor een gezonde baby niet nodig. Een oudere, zich goed ontwikkelende baby heeft zelden een kruik nodig. Als het koud is, is het wel aangenaam om het babybedje voor te verwarmen.

Dat kruiken of pittenzakken zouden helpen tegen darmkrampjes, is niet bewezen. Ook de werking van aromatische stoffen, zoals lavendel, is niet bewezen.

Onderzoek naar veiligheid kruiken

Sinds 2020 heeft de NVWA 23 meldingen gekregen van consumenten over een warmwater- of elektrische kruik. Deze meldingen gingen vooral over kruiken die lekten of ontploften. In 2024 heeft de NVWA een enquete gedaan onder consumenten. Daaruit bleek dat 1 op de 5 consumenten aangaf verwondingen te hebben opgelopen.

De NVWA deed daarom in 2024 een onderzoek naar de veiligheid van kruiken. In dit onderzoek werden 25 kruiken onderzocht. Bij 1 kruik kwam de dop los, de andere kruiken waren veilig. Dat veel mensen toch verwondingen oplopen, komt misschien doordat kruiken niet altijd op een veilige manier gebruikt worden. Let daarom goed op de instructies en ons advies voor het gebruik.