Kruik veilig gebruiken

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Je hebt kruiken van kunststof, rubber en metaal. Je legt ze in de wieg of het ledikantje om het voor te verwarmen. Er zijn ook elektrische kruiken en zachte kruiken gevuld met gel, kersenpitten of vlasvezels.
Alleen bij een pasgeboren baby die moeite heeft om op temperatuur te blijven is een kruik nodig. Bij warm zomerweer bijvoorbeeld is dat voor een gezonde baby niet nodig. Een oudere, zich goed ontwikkelende baby heeft zelden een kruik nodig. Als het koud is, is het wel aangenaam om het babybedje voor te verwarmen.
Dat kruiken of pittenzakken zouden helpen tegen darmkrampjes, is niet bewezen. Ook de werking van aromatische stoffen, zoals lavendel, is niet bewezen.
Sinds 2020 heeft de NVWA 23 meldingen gekregen van consumenten over een warmwater- of elektrische kruik. Deze meldingen gingen vooral over kruiken die lekten of ontploften. In 2024 heeft de NVWA een enquete gedaan onder consumenten. Daaruit bleek dat 1 op de 5 consumenten aangaf verwondingen te hebben opgelopen.
De NVWA deed daarom in 2024 een onderzoek naar de veiligheid van kruiken. In dit onderzoek werden 25 kruiken onderzocht. Bij 1 kruik kwam de dop los, de andere kruiken waren veilig. Dat veel mensen toch verwondingen oplopen, komt misschien doordat kruiken niet altijd op een veilige manier gebruikt worden. Let daarom goed op de instructies en ons advies voor het gebruik.
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