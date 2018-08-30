Hemeltje en klamboe voor een babybedje

Ons advies

Verwijder het hemeltje zodra je baby het kan beetpakken en eraan kan gaan trekken.

Pas ook bij klamboes, bedieningskoorden van vitrage of rolgordijnen op dat die buiten het bereik van grijpgrage handjes blijven.

Waar moet je op letten?

Hemeltje

Het ziet er extra schattig uit, zo’n hemeltje van lichte stof boven het wiegje van je pasgeboren baby. Het geeft veel ouders ook een gevoel van geborgenheid. Maar als je baby beweeglijker wordt en gaat rollen en draaien, verwijder dan deze versiering.

Let er ook op dat bedieningskoorden buiten het bereik van je kind zijn, zodat hij er niet in verstrikt kan raken. Zo loop je niet het risico dat je kind het hemeltje lostrekt en zichzelf erin wikkelt.

Klamboe

Een klamboe, muggennet of muskietennet houdt muggen uit de buurt van je baby. Er zijn speciale klamboes die je om een campingbedje of ledikantje kunt klemmen of spannen. Zo hou je de klamboe buiten het bereik van grijpgrage handjes en kan je kindje er niet in verstrikt raken.

Gebruik boven een ledikant of campingbed daarom ook geen hangende klamboes met veel losse stof als je kind kan rollen en draaien.