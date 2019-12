Co-sleeper of aanschuifbedje: veilig of niet?

Wat is het?

Aanschuifbedjes of co-sleepers zijn bedjes die aan één kant open gemaakt kunnen worden of zijn en die je aan je eigen bed kunt bevestigen. Zo heb je je baby vlak bij je, maar ligt hij toch op een eigen plek. Doordat het bedje aan jouw kant open is of open kan, is je baby makkelijk bereikbaar. Bijvoorbeeld om borstvoeding te geven.

Ons advies

Het is veiliger om een baby in een eigen wieg of ledikantje te laten slapen dan in een aanschuifbedje of co-sleeper.

Wil je toch een aanschuifbedje of co-sleeper? Let dan op de volgende punten:

Gebruik alleen een bedje mét een tussenhekje en sluit dat ’s nachts. Zo voorkom je dat je baby per ongeluk in het ouderlijk bed belandt terwijl je slaapt. Babybay heeft geen tussenhekje. Gebruik deze dus liever niet.

Let op de algemene veiligheidseisen van een ledikant of wieg. Lees hoe je een babybedje veilig opmaakt.

Let er ook op dat het aanschuifbedje goed kan worden vastgemaakt, zodat jouw matras en het babymatras zonder spleet aansluiten.

Als je het hekje overdag niet sluit, houd dan steeds toezicht op je baby.

Gebruik (bijbehorende) hoofdbeschermers niet, dat kan de ademhaling van je baby belemmeren.

Stap over op een groter/hoger bedje zodra je baby probeert te zitten of staan.

Gebruik géén co-sleepers voor tweelingen (Babybay Maxi). Meer dan één kind in een bedje vergroot het risico op wiegendood.

Merken co-sleepers

Voor al deze producten geldt ons advies.

Bednest

Troll Co-sleeper

Alvi Co-sleeper: Het sluithekje kun je optioneel bestellen. Gebruik de co-sleeper alleen met dit sluithekje.

Voor deze co-sleepers geldt als extra:

Chicco Next2Me: heeft kussenachtige zachte zijkanten en kun je daarom beter niet gebruiken.

Babybay: heeft geen sluithekje tussen ouderlijk bed en babybed en kun je daarom beter niet gebruiken.

Babybay Maxi: gebruik deze niet. Meer dan 1 kind in een bedje vergroot het risico op wiegendood.

