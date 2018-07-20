Co-sleeper of aanschuifbedje: veilig of niet?

Wat is het?

Aanschuifbedjes of co-sleepers zijn bedjes die aan één kant open kunnen, en die je aan je eigen bed kunt bevestigen. Sommige co-sleepers zijn ook alleenstaand te gebruiken. Zo heb je je baby vlak bij je, maar ligt hij toch op een eigen plek. Doordat het bedje aan jouw kant open is of open kan, is je baby makkelijk bereikbaar. Je kunt je kindje dan makkelijker troosten of borstvoeding geven.

Ons advies

Onderzoek heeft uitgewezen dat de veiligste plek voor een baby een eigen wieg of ledikantje vlak naast het ouderlijk bed is. Kies je voor nog meer nabijheid dan is een co-sleeper de beste oplossing.

Wil je een aanschuifbedje of co-sleeper? Let dan op de volgende punten bij het kopen:

Een co-sleeper moet aan dezelfde algemene veiligheidseisen voor een ledikant of wieg voldoen.

Een co-sleeper moet je in hoogte kunnen verstellen. Het matras moet minimaal 12 cm lager liggen dan jouw eigen matras.

Let erop dat de co-sleeper stevig aan je eigen bed kunt vastmaken. Er mag geen opening ontstaan tussen de co-sleeper en je eigen bed.

De zijkant van een co-sleeper moet dicht kunnen.

Kies voor een co-sleepers die je later als los bed kunt gebruiken. Dan heb je er langer plezier van.

Veilig gebruiken van de co-sleeper:

Gebruik alleen een bedje mét een tussenhekje. Sluit deze als de baby in de co-sleeper ligt en je zelf gaat slapen. Dan kan je baby niet per ongeluk in het ouderlijk bed belanden. De Babybay co-sleeper heeft geen tussenhekje. Gebruik deze dus liever niet.

Bij sommige co-sleeper-modellen moet je het sluithekje optioneel bestellen (Alvi Co-sleeper en sommige modellen van Babybay). Gebruik de co-sleeper alleen met dit sluithekje.

Lees hoe je een babybedje veilig opmaakt.

Let er ook op dat het aanschuifbedje goed kan worden vastgemaakt, zodat jouw matras en het babymatras zonder spleet aansluiten.

Sommige co-sleepers zijn ook mobiel en te gebruiken als campingbedje.

Worden er hoofdbeschermers bij geleverd, gebruik die dan niet, dat kan de ademhaling van je baby belemmeren.

Stap over op een groter/hoger bedje zodra je baby probeert te zitten of staan.

Gebruik géén co-sleepers voor tweelingen (Babybay Maxi wordt op sommige sites zo aangeprezen). Meer dan 1 kind in een bedje vergroot het risico op wiegendood.

Maak niet zelf een co-sleeper door een zijkant van een gewoon ledikant af te zagen.

© Foto: Rieta Mulder