Wiegjes en mandjes voor baby's veilig gebruiken

Zo slaapt je kind veilig in een wieg

Gebruik geen wieg met gesloten wanden. Zorg dat de zijkanten ventilerend zijn.

Zorg dat de wieg geen dikke, zachte voering tegen de zijwanden heeft. Dat kan de ademhaling van je baby belemmeren. Wil je de zijwanden van de wieg graag versieren, gebruik dan een dunne stof.

Leg geen losse dingen in de wieg, zoals kussens, knuffels en hoofdbeschermers.

Gebruik voor kinderen jonger dan 2 jaar geen dekbedje.

Let erop dat de wieg stevig is en de verf veilig. Schroeven, bouten en spijkers moeten veilig weggewerkt zijn.

Kies voor een stabiele wieg zonder schommelfunctie. Schommelen kan onrust geven en bovendien kan je baby makkelijker onbedoeld omrollen op zijn buik of zij. Dat is niet veilig.

Gebruik je graag een hangwieg? Zorg dan dat hij recht hangt en niet scheef kan zakken als je baby zich verplaatst.

Gebruik de bak van de kinderwagen niet als vaste slaapplaats voor je baby. Slaapt je baby bij thuiskomst en wil je hem niet wakker maken? Doe dan de kap omlaag.

Heb je een tweeling of een drieling? Gebruik voor elk kind een eigen wieg.

Stap over op een ledikantje zodra je baby probeert te zitten of staan.

Slapen in een mozesmandje

Wat is het?

Een mozesmandje is een wieg in de vorm van een langwerpige mand van gevlochten materiaal. Je kunt het dragen en vanwege het bijbehorende losse onderstel makkelijk verplaatsen. Je kunt manden van palmbladeren, maïsstengels of wilgentenen en hardplastic (Shnuggle Modern Moses Basket) kopen.

Ons advies

Een dunne, ventilerende stof is veiliger dan een gevoerde bekleding. Leg je baby in een ruimer, stabieler bedje zodra hij overeind probeert te komen. Dat kan al vanaf de 3e maand zijn, maar stap uiterlijk na 4 maanden over. Zeker als het mandje niet stevig op het onderstel is gemonteerd maar los staat, kan hij omvallen.

Ten slotte: palmbladeren zijn te slap en te weinig slijtvast voor een betrouwbare mand. Alleen manden gemaakt van wilgentenen maken een stevige indruk.

Je baby in een kartonnen wiegje

Er zijn steeds meer kartonnen wiegjes te koop. Je kunt sommige later gebruiken als herinneringsbox. Voor een kartonnen wiegje geldt ook dat deze geen gesloten wanden moet hebben. En daarbij moet de onderkant kunnen ventileren.

Ons advies

De Eco Cradle van Green Lullaby is een wiegje van kartonnen platen dat je zelf in elkaar zet. We raden dit wiegje af omdat de zijkanten niet ventileren. Ook kan het babymatras door de gesloten bodemplaat niet uitwasemen.

Slapen in een automatische schommelende wieg

De Snoo van Happiest baby is een voorbeeld van een wieg met een automatisch in te stellen schommelende beweging. Opvallend aan dit model is dat hierin je je kind vastlegt in een slaapzak met wikkel om het matras (SNOO Sack of de warmere SNOO Comforter Sack voor de winter). Je kunt op de wieg ook 'white noise' aanzetten. Dit is een constant, monotoon geluid zoals het geluid van een stofzuiger, een ventilator of een kabbelend beekje. Andere automatische schommelende wiegen hebben ook vaak muziekjes en verschillende wiegstanden en snelheden.

Ons advies

Je kindje standaard laten slapen met een bewegende wieg kan het lastig maken voor het kind om op andere locaties te leren slapen. Schommelen kan ook zorgen voor onrust, en je baby kan makkelijker onbedoeld omrollen op zijn buik of zij.

Schommelen als je er zelf niet bij bent is daarom minder veilig. Ook het slapen met white noise of muziekjes kan het moeilijker maken voor je baby om ergens anders te slapen. Dus om onder andere omstandigheden in slaap te vallen. Hou bij producten waarin je een baby kunt vastleggen ook altijd rekening met de adviezen voor inbakeren.

Slapen in een Cosi-Sleep

Wat is het?

De Cosi-Sleep is een compact, opvouwbaar logeerbedje. Het matrasje wordt omsloten door aaneengesloten opstaande, zachte zijkanten. Het idee is dat je het bedje in bijvoorbeeld een box of groot bed zet.

Ons advies

Laat je baby niet zonder toezicht overnachten in zo’n bedje. Zodra hij beweeglijk wordt, ontstaat het risico dat hij met mond en neus tegen de gewatteerde wanden aan komt te liggen. De ademhaling kan dan belemmerd worden.

Slapen in een waterbed

Leg een baby nooit in een waterbed te slapen. Ook hier geldt vanwege de zachte kunststof matras risico op verstikkingsgevaar.

Slapen in een buitenslaaphuisje

In de kinderopvang wordt soms gebruikgemaakt van buitenbedjes of -slaaphuisjes (onder de merknaam Lutje Potje).

Ons advies

Voor buitenbedjes bestaat geen Europese regelgeving en er is nog weinig onderzoek naar gedaan. We raden het gebruik ervan daarom af.

Een buitenslaaphuisje heeft maar één open zijwand in plaats van 2, en de materialen in het bedje kunnen klam worden. Ook is er verminderd toezicht van pedagogisch medewerkers: het slaaphuisje staat immers buiten. We raden af om een baby zonder toezicht te laten slapen met een mutsje op. Vanwege de kou is dat vaak wel nodig.