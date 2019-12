Wiegjes en mandjes voor baby's veilig gebruiken

Speciale wiegjes, mandjes en bedjes

Mozesmandje

Een mozesmandje is een wieg in de vorm van een langwerpige mand van gevlochten materiaal. Je kunt het dragen en mij een onderstel makkelijk verplaatsen. Je kunt manden van palmbladeren, maïsstengels of wilgentenen en hardplastic (Shnuggle Modern Moses Basket) kopen.

Een dunne, ventilerende stof is veiliger is dan een gevoerde bekleding. Leg je baby in een ruimer, stabieler bedje zodra hij overeind probeert te komen. Dat kan al vanaf de 3e maand zijn, maar stap uiterlijk na 4 maanden over. Zeker als het mandje niet stevig op het onderstel is gemonteerd maar los staat, kan hij omvallen.

Ten slotte: palmbladeren zijn te slap en te weinig slijtvast voor een betrouwbare mand. Alleen manden gemaakt van wilgentenen maken een stevige indruk.

Eco Cradle

De Eco Cradle van Green Lullaby is een wiegje van kartonnen platen dat je zelf in elkaar zet. Gebruik hem niet omdat de zijkanten niet ventileren. Ook kan het babymatras door de gesloten bodemplaat niet uitwasemen.

Cosi-Sleep

De Cosi-Sleep is een compact, opvouwbaar logeerbedje. Het matrasje wordt omsloten door aaneengesloten opstaande, zachte zijkanten. Het idee is dat je het bedje in bijvoorbeeld een box of groot bed zet.

Laat je baby niet zonder toezicht overnachten in zo’n bedje. Zodra hij beweeglijk wordt, ontstaat het risico dat hij met mond en neus tegen de gewatteerde wanden aan komt te liggen. De ademhaling kan dan belemmerd worden.

Waterbed

Leg een baby nooit in een waterbed te slapen. Ook hier geldt vanwege de zachte kunststof matras risico op verstikkingsgevaar.

Buitenslaaphuisje

In de kinderopvang wordt soms gebruikgemaakt van buitenbedjes of -slaaphuisjes (onder de merknaam Lutje Potje). Voor buitenbedjes bestaat geen Europese regelgeving en er is nog weinig onderzoek naar gedaan. We raden het gebruik ervan daarom af.

Een buitenslaaphuisje heeft maar één open zijwand in plaats van twee, en de materialen in het bedje kunnen klam worden. Ook is er verminderd toezicht van pedagogisch medewerkers: het slaaphuisje staat immers buiten. Een baby zonder toezicht laten slapen met een mutsje op, wat vanwege de kou vaak wel nodig is, wordt bovendien afgeraden.

Algemene richtlijnen slapen in een wieg