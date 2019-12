Hoofdbeschermer voor ledikant: veilig of niet?

Een hoofdbeschermer of stootrand voor in het ledikantje van je baby lijkt handig. Zo is het hoofd van je baby beschermd. Maar is het wel veilig?

Wat is een hoofdbeschermer?

Een hoofdbeschermer, ook wel bumper of stootrand genoemd, moet het hoofd van je baby in de wieg of het ledikant beschermen. Het gaat meestal om een (hoge) rand met zachte vulling die je aan het hoofdeinde en de zijkanten vastmaakt, bijvoorbeeld met lintjes aan de spijlen.

Ons advies

Gebruik geen hoofdbeschermer, bumper of stootrand in het babybedje.

Wil je de wieg graag versieren? Kies dan voor een goed bevestigde strook van dunne stof.

Waarom niet gebruiken?

Hoofdbeschermers, bumpers en stootranden hebben geen nuttige functie. Je baby beschadigt zich niet als hij tegen de rand van de wieg of het ledikant komt. Bovendien is er een risico dat je kind met zijn neus en mond tegen zo’n zachte rand aan draait, waardoor hij niet meer vrijuit kan ademen.

Vooral voor jonge baby’s is dit gevaarlijk: zij hebben nog te weinig controle over hun hoofd en nekspieren om zich uit die positie te bevrijden. Sommige fabrikanten suggereren dat baby’s door hun hoofdbeschermer heen kunnen ademen, bijvoorbeeld bij de Safety Vent van Anel en de Aerosleep bedomrander. Dat is niet bewezen, en ook niet erg waarschijnlijk.