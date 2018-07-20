Hoofdbeschermer voor ledikant: veilig of niet?

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Een hoofdbeschermer moet het hoofd van je baby in de wieg of het ledikant beschermen. Zo'n beschermer wordt ook wel een bumper of stootrand genoemd. Het gaat meestal om een (hoge) rand met zachte vulling die je aan het hoofdeinde en de zijkanten vastmaakt, bijvoorbeeld met lintjes aan de spijlen.
Hoofdbeschermers, bumpers en stootranden hebben geen nuttige functie. Je baby beschadigt zich niet als hij tegen de rand van de wieg of het ledikant komt. Bovendien is er juist een risico dat je kind met zijn neus en mond tegen zo’n zachte rand aan draait, waardoor hij niet meer vrijuit kan ademen.
Vooral voor jonge baby’s is dit gevaarlijk. Zij hebben nog te weinig controle over hun hoofd en nekspieren om zich uit die positie te bevrijden. Sommige fabrikanten suggereren dat baby’s door hun hoofdbeschermer heen kunnen ademen, bijvoorbeeld bij de Safety Vent van Anel en de Aerosleep bedomrander. Dat is niet bewezen en ook niet erg waarschijnlijk. In Amerika zijn deze bumpers zelfs verboden.
Wij testen matrassen voor in het babyledikantje (60 x 120 cm) uitgebreid. Zo kies je makkelijk een goed en veilig ledikantmatras.
In onze test campingbedjes vind je betrouwbare informatie over opvouwbare campingbedjes voor je baby of dreumes.
Wij testen babyfoons met camera, babyfoons zonder camera en ook een aantal met een app.