Speciale babykussentjes en stabilisatierolletjes: veilig of niet?

Wat zijn kussentjes en stabilisatierolletjes?

Er zijn speciale kussentjes te koop, bijvoorbeeld met een kuiltje, om te voorkomen dat je baby steeds op dezelfde kant van zijn hoofd ligt. Zo zou hij geen voorkeurshouding ontwikkelen. Als baby's altijd op dezelfde kant van hun hoofd liggen, kunnen ze een afgeplatte schedel krijgen.

Met stabilisatierolletjes of zijligkussentjes bijft een baby op zijn zij liggen. Ook daarmee zou je kunnen voorkomen dat het hoofd van de baby scheef groeit, en soms kun je reflux voorkomen.

Ten slotte zijn er speciale anti-refluxkussentjes die steil oplopen, en zelfs speciale bedjes. Soms kun je een baby vastleggen op zo'n bedje. Volgens de producenten gaat een (heel) schuine houding als de baby ligt, gastroesofageale reflux (terugvloeien van maagzuur in de slokdarm) tegen.

Ons advies

Gebruik in principe geen speciale kussentjes of andere producten in de wieg tegen scheefhoofdigheid of reflux.

Heeft je kind een afgeplatte schedel? In sommige gevallen kun je in overleg met een arts tijdelijk zo’n product gebruiken. Doe dit alleen onder (kinder)fysiotherapeutische begeleiding en houd altijd toezicht op je kind.

Denk je dat je kind last heeft van reflux? Overleg dan met de arts van het consultatiebureau of een kinderarts.

Bronnen: Safe Sleeping van de American Academy of Pediatrics, Maatregelen ter preventie van wiegendood, tijdschrift voor de geneeskunde 66, nummer 3 2010.

Waarom niet gebruiken?

Fabrikanten beweren dat speciale kussentjes of rolletjes nodig zijn om scheefhoofdigheid of reflux tegen te gaan, maar dat is niet zo. Een kussentje in een babybed verhoogt in het algemeen het risico op wiegendood. Je hebt geen kussentje nodig dat voorkomt dat je baby van zijn rug op zijn buik draait. Een baby draait in de eerste weken maar heel zelden naar zijn buik. Bovendien ontbreekt wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid.

Ook rolletjes om je baby op zijn zij te laten liggen heb je niet nodig: in Nederland wordt de zijligging niet meer aangeraden, omdat het instabiel is en de kans op wiegendood vergroot.

Matrasjes

Gebruik ook geen speciale matrasjes met een kuitje erin voor het hoofd van je baby (SleepCurve). Met deze matrasjes zou je een scheef hoofd en reflux voorkomen. Als je baby op zijn buik ligt, kunnen ze gevaarlijk zijn. Wij adviseren alleen vlakke babymatrassen.

Mutsjes

Gebruik geen mutsjes die voorkomen dat je baby zijn hoofd kan draaien, zoals Tortle. Een mutsje verstoort de warmteregulatie die via het hoofdje van je baby verloopt.

Scheef hoofd voorkomen

Scheefhoofdigheid treedt meestal niet op als je er vanaf het begin op let dat je baby geen voorkeurshouding ontwikkelt. Dat doe je door zijn hoofdje in rugligging opzij te draaien: de ene keer naar links en de andere keer naar rechts. Ook tijdens het voeden en knuffelen kun je de houding van je kind afwisselen.

Daarnaast kun je hem regelmatig op zijn buik leggen als hij wakker is. Hij kan dan zijn nekspieren en het draaien van zijn hoofd oefenen. Houd daarbij altijd toezicht. Ontwikkelt je baby toch een voorkeurshouding? Bespreek dat dan met de kinderarts of met de jeugdarts op het consultatiebureau. Zie voor meer informatie de richtlijn van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Reflux behandelen

Reflux (het terugstromen van maaginhoud in de slokdarm) wordt nog weleens verward met ‘een mondje teruggeven’, wat bij veel baby’s voorkomt en meestal na een paar maanden vanzelf overgaat. Heeft je baby last van ‘echte’ reflux, dan zal de arts een behandeladvies geven dat meestal begint met verandering van de voeding.

Het idee dat het zou helpen als je je kind neerlegt op een schuin vlak, is achterhaald. In geen enkel onderzoek is het nut ervan bewezen. Ook is de veiligheid van anti-refluxkussens niet bewezen. Op een schuin kussen kan een baby makkelijk wegglijden.

Anti-refluxbed (AR-bedje)

Het anti-refluxbed (AR-bedje) kun je extreem steil zetten. Maar het heeft alleen wat effect als je het bedje in een hellingshoek van minimaal 40 graden zet. Je moet de baby dan fixeren (vastleggen) en zo ligt hij in een ongemakkelijke houding. Bovendien is er niets bekend over de veiligheid van zo’n bedje. Wil je toch een AR-bedje gebruiken? Overleg dan met een arts.

Babocush

De Babocush kan je vastmaken op een wipstoel of los gebruiken. Het kan wiegende bewegingen maken en je kunt er geruststellende geluiden op afspelen. Het zou helpen bij baby's die veel last hebben van reflux, darmkrampjes en gas. Je legt de baby op zijn buik vast als alternatief voor het zelf vasthouden van je baby na de voeding.

