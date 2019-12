Babydeken of babydekbed: wat is veilig?

Als je je baby in bed legt, kun je het best een dekentje gebruiken om hem toe te dekken. Pas op voor dekbedden, die zijn niet geschikt voor baby's.

Babydekens: veilig voor baby's

Welke soort deken het veiligst is om je baby mee toe te dekken, is ondanks veel onderzoek niet duidelijk. Dekens van wol, katoen of fleece zijn allemaal luchtdoorlatend, reguleren vocht, zijn warm en kun je goed instoppen en wassen. Bovendien is ‘fleece’ weer een verzamelbegrip voor tientallen soorten kunststofdekens.

Een deken kiezen is daarom een kwestie van voorkeur en budget. Hoe goed een deken je baby warm houdt hangt af van het materiaal en niet van het gewicht. Daarom kan een lichte fleecedeken toch goed isoleren. Je hebt dan meestal geen tweede deken nodig. Bedenk ook dat elk laagje lucht tussen deken(s) en laken(s) isolerend werkt.

Babydekbedjes: niet gebruiken

Dekbedjes zijn niet veilig voor baby’s. Dat geldt voor alle materialen waaruit dekbedjes kunnen bestaan. Een dekbedje kan te warm zijn en ligt bovendien los, waardoor baby’s erin verwikkeld kunnen raken. Bovendien is het risico op wiegendood groter als het hoofd van de baby is bedekt. Gebruik daarom geen dekbedje voordat je kind 2 jaar is. Ook niet als fabrikanten beweren dat hun dekbed is goedgekeurd voor baby’s.

Dekbedhoezen

Gebruik je een dekbedhoes om een dekentje heen? Zorg dan dat de hoes groot genoeg is om in te stoppen. Als de hoes te klein is, ligt het beddengoed los in het bedje. Dat is onveilig, want je baby kan zich daaronder wurmen. Let er ook op dat wanneer je een dekentje dubbelgevouwen in de hoes stopt, je kind het niet te warm krijgt.

Ons advies

Gebruik geen dekbedje voordat je kind 2 jaar oud is. Je kunt je kind in een slaapzakje leggen of onder een babydekentje met een laken.

Zorg dat het hoofd van je baby onbedekt en vrij blijft.

Dek je baby bij koorts niet extra toe.

Maak het bedje van je baby kort op en stop het beddengoed stevig in. Zorg dat er geen beddengoed los ligt.

Stop dekens niet dubbel in een dekbedhoes.

Niet te warm

Let erop dat je kind het niet te warm krijgt. Aan het nekje kun je voelen of je (slapende) baby het behaaglijk heeft. Twijfel je? Voel dan ook aan zijn voetjes. Voelen die prettig aan, dan is de temperatuur oké. Koude handjes zijn niet ongewoon. Een baby die transpireert heeft het te warm. Beddengoed dat dikker is dan 1 cm is over het algemeen niet geschikt voor baby’s. Let er ook op dat je kind niet steeds opnieuw uitgeademde lucht inademt (rebreathing). Dat kan leiden tot zuurstoftekort.