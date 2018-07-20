Babydeken of babydekbed: wat is veilig?

Ons advies

Gebruik geen dekbedje tot je kind minstens 2 jaar oud is. Kies voor een slaapzakje of babydekentje met laken.

Zorg dat het hoofd van je baby onbedekt en vrij blijft.

Maak het bedje van je baby kort op: als de voetjes bijna tegen het voeteneinde aan komen moet het hoofdje nog boven de deken uitkomen.

Stop het beddengoed stevig in en zorg dat er geen beddengoed los ligt.

Gebruik geen deken(s) in een dekbedhoes.

Dek je baby bij koorts niet extra toe.

Niet te warm

Let erop dat je kind het niet te warm krijgt. Aan het nekje kun je voelen of je (slapende) baby het behaaglijk heeft. Twijfel je? Voel dan ook aan zijn voetjes. Voelen die prettig aan, dan is de temperatuur goed. Koude handjes zijn niet ongewoon. Een baby die transpireert heeft het te warm. Beddengoed dat dikker is dan 1 cm is over het algemeen niet geschikt voor baby’s.

Babydekens: veilig voor baby's

Welke soort deken het veiligst is om je baby mee toe te dekken, is ondanks veel onderzoek niet duidelijk. Het volgende is vooral belangrijk:

De deken moet luchtdoorlatend en vochtregulerend zijn.

Je moet de deken goed kunnen instoppen.

Je kunt de deken wassen, liefst op 60°C.

Geschikte dekens kunnen van allerlei materialen zijn, zoals katoen, wol en zelfs fleece. Denk eraan dat 'fleece' een verzamelnaam is voor kunststof textiel met allerlei kenmerken en eigenschappen. Dus als je een fleecedeken koopt voor in het babybedje, let dan extra goed op dat het de bovenstaande eigenschappen heeft.

Hoe goed een deken je baby warm houdt hangt af van het materiaal en niet van het gewicht. Een lichte fleecedeken kan bijvoorbeeld toch goed isoleren. Bedenk ook dat lk laagje lucht tussen deken(s) en laken(s) isolerend werkt. Soms beschermen 2 dunne dekens daarom beter tegen de kou dan 1 dikke.

Babybed extra strak opmaken met NUNKI-laken

Het NUNKI lakentje is speciaal ontworpen om een babybedje extra strak op te maken. Je vouwt dit laken om het matras en zet het aan de onderzijde van het matras met klittenband vast. Bovenaan zit een brede elastische band, maar onderaan zit het laken minder strak zodat je baby zijn heupen nog wel vrij kan bewegen. Als je je baby in bed hebt gelegd, rits je het laken aan de zijkant dicht. Het laken zit dan strak vast. Dit lakentje kan helpen bij een slaaproutine. Hiernaar wordt momenteel onderzoek gedaan in de kinderopvang.

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Babydekbedjes: niet gebruiken

Dekbedjes zijn niet veilig voor baby’s. Dat geldt voor alle materialen waaruit dekbedjes kunnen bestaan. Een dekbedje kan te warm zijn en ligt bovendien los, waardoor baby’s erin verwikkeld kunnen raken. Bovendien is het risico op wiegendood groter als het hoofd van de baby bedekt is. Gebruik daarom geen dekbedje voordat je kind 2 jaar is. Ook niet als fabrikanten beweren dat hun dekbed is goedgekeurd voor baby’s.

Verzwaringsdekens: niet gebruiken bij baby's

Een verzwaringsdeken is een deken die letterlijk verzwaard is met (kunststof) microbolletjes. Zo'n verzwaarde deken oefent een lichte druk uit op het lichaam en zou zo een kalmerend effect hebben. Vooral bij volwassenen zijn verzwaringsdekens om deze reden populair. Ook kinderen die veel draaien en onrustig zijn, zouden makkelijker in slaap komen en blijven slapen met een verzwaringsdeken.

Er zijn ook verzwaringsdekens en -slaapzakken voor baby's. Maar voor een de baby die zich onder een verzwaarde deken op de buik draait, is het door het gewicht van de deken veel moeilijker om zich terug te draaien naar de rug. Dit is vooral voor baby's die zich net omrollen een risico. Daarom zeggen veiligheidsdeskundigen: gebruik geen verzwaringsdekens en verzwaringsslaapzakken voor baby's.

Voor kinderen vanaf 2 jaar kan een verzwaringsdeken wel gebruikt worden. Lees meer over verzwaringsdekens bij kinderen op de website van VeiligheidNL.

Slaaptunnels

Slaaptunnels zijn nauwsluitende elastische hoezen die als een soort extra laken om het matras en de matrashoes heen zitten. Je slaapt onder de slaaptunnel zoals je onder een laken slaapt. Een dekbed of deken gaat bovenop de slaaptunnel. Doordat de slaaptunnel zo strak zit, zou een slaaptunnel effecten kunnen hebben die vergelijkbaar zijn met die van een verzwaringsdeken.

Babyslaaptunnels worden ook wel genoemd als alternatief voor inbakeren. Maar deskundigen op het gebruik van babyveiligheid en -gezondheid raden het af om een slaaptunnel te gebruiken voor baby's jonger dan 1 jaar oud. De tunnel zit zo strak dat de baby zijn beentjes niet goed kan optrekken en spreiden. Dat kan ervoor zorgen dat de heupen zich niet goed ontwikkelen. Voor baby's onder de 1 jaar raden ze daarom eerder het NUNKI-laken aan.

Deken in dekbedhoes

Een dekentje in een dekbedhoes gebruiken heeft risico's. Vooral in de eerste maanden na de geboorte. Er is een risico op oververhitting en verstikkingsgevaar. Ook is de kans groot dat de deken gaat schuiven in de hoes of losraakt. Gebruik daarom liever een slaapzak of anders een laken met een dekentje.