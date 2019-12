Bedverkleiners, babynestjes en matrozenbedjes

Jonge baby’s kunnen in een ledikantje dat nog te groot is onder de dekens terechtkomen. Je maakt het bedje veiliger door het op een speciale manier op te maken. Ook zijn er bedverkleiners te koop. Hoe werkt dat en zijn die veilig?

Advies bedverkleiner

Een bedverkleiner bestaat uit een bekleed kunststofblok of een opstaande plaat met bevestigingsbanden. Het is door fabrikanten ontwikkeld om te voorkomen dat een baby zich onder het beddengoed kan wurmen.

Als je het babybedje kort opmaakt of een slaapzakje gebruikt, heb je geen bedverkleiner nodig.

Wil je toch graag een bedverkleiner gebruiken, zorg er dan voor dat de bevestiging niet kan losschieten of door je baby kan worden losgemaakt.

Gebruik nooit een gewoon kussen of opgevouwen dekens om het bed te verkleinen.

Advies matrozenbedje

Sommige ouders vinden het niet zo’n leuk gezicht als hun baby helemaal onder in het ledikantje ligt. Een alternatieve manier van een babybedje veilig opmaken is dan het ‘matrozenbedje’. Je baby ligt dan wel boven in het bedje, maar kan toch niet onder de dekens terechtkomen. Qua veiligheid heeft een babybedje kort opmaken de voorkeur. Een matrozenbedje is veilig tot 3 maanden.

Hoe maak je een matrozenbedje op?

Leg het onderlakentje in bed.

Leg daar bovenop overdwars het bovenlaken, zodat het later aan de zijkanten goed kan worden ingestopt.

Leg je baby op het bovenlaken en sla het deel dat onder de voetjes uitkomt (dus waar de baby niet op ligt) terug naar boven.

Leg hierop het dekentje, ook overdwars, zodat je het later goed kunt instoppen.

Je hebt nu een envelopje gemaakt waar je baby tussen ligt. Sla een randje van het bovenlaken terug, zodat het de rand van de deken bedekt.

Je kunt eventueel ook het consultatiebureau om instructies vragen.

Advies Doezeltje

Het product Doezeltje is gebaseerd op de opmaakmethode ‘matrozenbedje’. Een doezeltje bestaat uit aan elkaar genaaide lagen lakens en badstof.

Let erop dat je baby het hierin bij hoge temperaturen niet te warm krijgt.

Advies babynestje

Een babynestje is een klein bedje met zachte stootranden die je (bij sommige modellen) met een koordje vaststrikt. Het wordt gebruikt als bedverkleiner, maar ook als bedje in het ouderlijke bed of in de box.

Gebruik een babynestje alleen onder toezicht, dus als je zelf wakker en erbij bent.

Gebruik ze niet als bedverkleiner.

Laat je baby niet in een babynestje bij je in bed slapen.

Risico's babynestje

Fabrikanten beweren dat baby’s in een babynestje veilig in het ouderlijk bed, de box en soms ook op de bank kunnen slapen. Maar de veiligheid van babynestjes is niet aangetoond. Het wordt vaak aangeraden tot leeftijden waarop baby’s in de regel allang kunnen omrollen. Het nestje is klein, waardoor de stootrand dicht bij het hoofd van het kind ligt. Het risico bestaat dat je baby met het gezichtje tegen de rand komt te liggen, waarbij de ademhaling belemmerd kan worden.

Voor al deze producten geldt ons advies: gebruik ze alleen onder toezicht, dus als je zelf wakker en erbij bent.

© Foto babynestje: Rieta Mulder