Bedverkleiners, babynestjes en matrozenbedjes

Babynestje

Een babynestje is een product met zachte stootranden die je (bij sommige modellen) met een koordje vaststrikt. Je kunt het gebruiken om je baby even in te leggen als je zelf in de buurt bent maar even de handen vrij moet hebben.

© Foto babynestje: Rieta Mulder

Ons advies

Gebruik een babynest niet als (vaste) slaapplek.

Gebruik het niet als bedverkleiner.

Laat je baby niet in een babynestje bij je in bed slapen.

Gebruik een babynestje alleen als je erbij bent en zelf wakker bent.

Houd in de gaten dat je baby niet met neus en mond tegen de zijwanden aan ligt.

Draag een babynestje niet met de baby erin.

Risico's babynestje

Sommige fabrikanten beweren dat baby’s veilig kunnen slapen in een babynestje in het ouderlijk bed, in de box en soms ook op de bank. Maar let op: een babynestje is per definitie geen veilige slaapplek. De veiligheid van babynestjes is niet aangetoond. En er is geen speciale veiligheidsnorm voor.

Rebreathing

Het nestje is klein, waardoor de stootrand dicht bij het hoofd van het kind ligt. Door deze zachte wanden lijkt het veilig. Alsof het zijn hoofdje niet aan de spijlen van het bed of box kan stoten. Maar de zachte wanden zijn juist een risico. Je baby kan er met mond en neus tegenaan liggen. Zo krijgt hij geen zuurstof binnen maar uitgeademende lucht (rebreathing). Als dit te lang duurt, kan je baby zichzelf verdoven. En in het ergste geval kan hij erdoor overlijden.

Babynestjes worden vaak aangeraden tot leeftijden waarop baby’s in de regel allang kunnen omrollen. En 15% van de baby's kan al omrollen naar de buik als ze 1 maand zijn, maar kunnen dan niet zelf terugrollen.

Stikken

Bij babynestjes waarbij er aan de onderkant een koord of lint zit waarmee je de randen aan elkaar vast maakt is er ook een risico. Er ontstaat dan een ruimte waar een kindje zijn hoofdje door heen kan steken en klem kan komen te zitten waarbij het zou kunnen stikken.

Terugroepacties

Er zijn terugroepacties voor dergelijke producten uitgegaan.

In 2020 onderzocht de Europese Unie 28 babynestjes. Daarvan waren 27 niet veilig genoeg.

Ook buiten Europa waarschuwen deskundigen voor de gevaren van babynestjes. Bijvoorbeeld in Canada.

In Nederland is er voor Boppy Hug&Nest babykussen een veiligheidswaarschuwing uitgegaan in september 2021.

In 2023 heeft de Deense Consumentenbond 13 babynestje onderzocht waarvan er 11 veiligheidsproblemen hadden. Negen daarvan zijn/waren ook in Nederland te koop.

In 2024 waarschuwde de Deense Consument voor de SleepCarrier Vol 2, het draagbare babynest van Najell.

Checklist babynestje

Wil je toch een babynestje kopen? Let dan op het volgende:

De zijkanten moeten niet zo zacht of flexibel zijn dat je baby uit het nestje kan rollen.

Let op dat er geen diepe kier tussen de bodem en de zijkanten zit.

Geen loshangende koorden, bandjes of (draag)hengsels waar de baby in verstrikt kan raken.

Heeft het nestje toch draaghengsels? Draag het niet met je baby in het nestje. Een Deense arts meldde in 2023 25 gevallen van kinderen die uit een babynest gevallen waren tijdens het dragen. In 2026 is in Zweden een nestje teruggeroepen waarbij schouderband niet goed bevestigd waren.

Geen hoofdkussentje.

Geen opening aan het voeteneinde die niet volledig en stevig afgesloten kan worden.

Geen rits waar de baby bij kan.

Stevige stiksels en naden.

Bedverkleiner

Een bedverkleiner bestaat uit een bekleed kunststofblok of een opstaande plaat met bevestigingsbanden. Het is door fabrikanten ontwikkeld om te voorkomen dat een baby zich onder het beddengoed kan wurmen.

Ons advies

Als je het babybedje kort opmaakt of een slaapzakje gebruikt, heb je geen bedverkleiner nodig.

Wil je toch graag een bedverkleiner gebruiken? Zorg er dan voor dat de bevestiging niet kan losschieten of door je baby kan worden losgemaakt.

Gebruik nooit een gewoon kussen of opgevouwen dekens om het bed te verkleinen.

Matrozenbedje

Sommige ouders vinden het niet zo’n leuk gezicht als hun baby helemaal onder in het ledikantje ligt. Een alternatieve manier van een babybedje veilig opmaken is dan het bedje opmaken als een zogenaamd ‘matrozenbedje’. Je baby ligt dan wel boven in het bedje, maar kan toch niet onder de dekens terechtkomen. Qua veiligheid heeft een babybedje kort opmaken de voorkeur. Een matrozenbedje is veilig tot 3 maanden.

Hoe maak je een matrozenbedje op?

Leg het onderlakentje in bed.

Leg daar bovenop overdwars het bovenlaken, zodat het later aan de zijkanten goed kan worden ingestopt.

Leg je baby op het bovenlaken en sla het deel dat onder de voetjes uitkomt (dus waar de baby niet op ligt) terug naar boven.

Leg hierop het dekentje, ook overdwars, zodat je het later goed kunt instoppen.

Je hebt nu een envelopje gemaakt waar je baby tussen ligt. Sla een randje van het bovenlaken terug, zodat het de rand van de deken bedekt.

Je kunt eventueel ook het consultatiebureau om instructies vragen.

Doezeltje

Het product Doezeltje is gebaseerd op de opmaakmethode ‘matrozenbedje’. Een doezeltje bestaat uit aan elkaar genaaide lagen lakens en badstof.

Let erop dat je baby het hierin bij hoge temperaturen niet te warm krijgt.