Bedverkleiners, babynestjes en matrozenbedjes

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Een babynestje is een product met zachte stootranden die je (bij sommige modellen) met een koordje vaststrikt. Je kunt het gebruiken om je baby even in te leggen als je zelf in de buurt bent maar even de handen vrij moet hebben.
© Foto babynestje: Rieta Mulder
Sommige fabrikanten beweren dat baby’s veilig kunnen slapen in een babynestje in het ouderlijk bed, in de box en soms ook op de bank. Maar let op: een babynestje is per definitie geen veilige slaapplek. De veiligheid van babynestjes is niet aangetoond. En er is geen speciale veiligheidsnorm voor.
Rebreathing
Het nestje is klein, waardoor de stootrand dicht bij het hoofd van het kind ligt. Door deze zachte wanden lijkt het veilig. Alsof het zijn hoofdje niet aan de spijlen van het bed of box kan stoten. Maar de zachte wanden zijn juist een risico. Je baby kan er met mond en neus tegenaan liggen. Zo krijgt hij geen zuurstof binnen maar uitgeademende lucht (rebreathing). Als dit te lang duurt, kan je baby zichzelf verdoven. En in het ergste geval kan hij erdoor overlijden.
Babynestjes worden vaak aangeraden tot leeftijden waarop baby’s in de regel allang kunnen omrollen. En 15% van de baby's kan al omrollen naar de buik als ze 1 maand zijn, maar kunnen dan niet zelf terugrollen.
Stikken
Bij babynestjes waarbij er aan de onderkant een koord of lint zit waarmee je de randen aan elkaar vast maakt is er ook een risico. Er ontstaat dan een ruimte waar een kindje zijn hoofdje door heen kan steken en klem kan komen te zitten waarbij het zou kunnen stikken.
Terugroepacties
Er zijn terugroepacties voor dergelijke producten uitgegaan.
Wil je toch een babynestje kopen? Let dan op het volgende:
Een bedverkleiner bestaat uit een bekleed kunststofblok of een opstaande plaat met bevestigingsbanden. Het is door fabrikanten ontwikkeld om te voorkomen dat een baby zich onder het beddengoed kan wurmen.
Sommige ouders vinden het niet zo’n leuk gezicht als hun baby helemaal onder in het ledikantje ligt. Een alternatieve manier van een babybedje veilig opmaken is dan het bedje opmaken als een zogenaamd ‘matrozenbedje’. Je baby ligt dan wel boven in het bedje, maar kan toch niet onder de dekens terechtkomen. Qua veiligheid heeft een babybedje kort opmaken de voorkeur. Een matrozenbedje is veilig tot 3 maanden.
Het product Doezeltje is gebaseerd op de opmaakmethode ‘matrozenbedje’. Een doezeltje bestaat uit aan elkaar genaaide lagen lakens en badstof.
Let erop dat je baby het hierin bij hoge temperaturen niet te warm krijgt.
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