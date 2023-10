Veel babynestjes gevaarlijk

De gevaarlijke babynestjes hebben onderdelen waarin de baby verstrikt kan raken, of de ademhaling kunnen belemmeren. Ook zijn er nestjes waar de baby uit kan rollen, kruipen of glijden. Bij 2 van de 13 onderzochte babynestjes werd geen enkel probleem gevonden.

De grootste problemen

Ook in Nederland te koop

Negen van de 13 onderzochte babynestjes zijn ook in Nederland te koop. Daarvan hebben 7 veiligheidsproblemen.

Gevaarlijke babynestjes

Veilige babynestjes

Hoofdkussentje

Bij sommige babynestjes zit een hoofdkussentje. Dat ziet er lekker knus en comfortabel uit. Maar voor een baby is een kussentje helemaal niet nodig. Sterker nog. Het kan de ademhaling belemmeren als de baby er met het hoofdje in of onder komt te liggen.

Geen veilige slaapplek

Op een aantal babynestjes staat dat het een veilige slaapplek is. Soms staat er in de productinformatie dat het nestje prima gebruikt kan worden om tussen papa en mama in te slapen. Kwalijk, want in veel Europese landen raden experts af om baby’s in een babynestje te laten slapen. Ook Nederlandse deskundigen vinden dat een babynestje geen veilige slaapplaats is voor baby’s. Lees wat de gevaren zijn als je baby in een babynestje slaapt. En waarom je je baby niet bij je in bed moet laten slapen, met of zonder babynestje.

Geen Europese veiligheidsnorm

De onderzoekers van Taenk wijzen erop dat er geen Europese veiligheidsnorm is voor babynestjes. Helen Amudsen: 'Zonder veiligheidsnorm hebben fabrikanten geen vaste richtlijnen om de veiligheid van hun product te testen'.

Amudsen heeft jarenlange ervaring met veiligheidsnormen voor kinderproducten. 'Fabrikanten moeten dan zelf de gevaren van hun producten inschatten. Als consument moet je ervan uit kunnen gaan dat ze dat goed doen zodat babyproducten veilig zijn. Maar uit deze onderzoeken blijkt dat dat niet zo is.'

Ook de Consumentenbond vindt dat er zo snel mogelijk een Europese veiligheidsnorm moet komen voor babynestjes. In de tussentijd kunnen fabrikanten de eisen gebruiken uit veiligheidsnormen voor vergelijkbare babyproducten. Zoals babymatrassen, kinderwagens en campingbedjes.

Waar kun je zelf op letten?

Een babynestje is geen goede slaapplek voor je baby. Dat betekent niet dat je het niet mag gebruiken om je baby even een knus behaaglijk plekje te geven. En dat je ook nog makkelijk mee kunt nemen. Maar houd je baby in de gaten terwijl hij erin ligt. En breng hem naar een veilige slaapplek als hij in slaap dreigt te vallen.

Babynestje kopen? Let hierop

De zijkanten moeten niet zo zacht of flexibel zijn dat je baby uit het nestje kan rollen.

Geen diepe kier tussen de bodem en de zijkanten.

Geen loshangende koorden, bandjes of (draag)hengsels waar de baby in verstrikt kan raken.

Geen hoofdkussentje.

Geen opening aan het voeteneinde die niet volledig en stevig afgesloten kan worden.

Geen rits waar de baby bij kan.

Stevige stiksels en naden.

Andere onderzoeken babynestjes

Dit Deense onderzoek is niet het eerste onderzoek in Europa waarbij gevaren zijn gevonden. In 2020 onderzocht de Europese Unie 28 babynestjes. Daarvan waren 27 niet veilig genoeg. Ook buiten Europa waarschuwen deskundigen voor de gevaren van babynestjes. Bijvoorbeeld in Australië en Canada.