Veel babynestjes gevaarlijk

Wat is een babynestje?

Een babynestje is een groot kussen met dikke, zachte opstaande randen waar je baby in kan liggen. Vaak kun je de randen aantrekken met een koord of lint, om het nestje dichter om de baby heen te trekken. Zo wordt een babynestje een knus plekje waar je baby zich heerlijk geborgen voelt.

Geen wonder dat babynestjes in de winkel vaak worden aangeprezen als ideaal plekje voor een babydutje. En als een manier om het babyledikantje wat kleiner en knusser te maken. Sommige fabrikanten noemen hun babynestje in de productinformatie een veilige slaapplaats. Of zelfs prima om je baby mee in bed te nemen en tussen jou en je partner in te laten slapen.

Geen veilige slaapplek

Juist die zachte opstaande randen maken de babynestjes geen goede slaapplaats voor je baby. Zeker als de randen extra dicht om de baby heen zijn getrokken. Dan is het risico te groot dat de baby met het gezicht tegen de zachte rand aan komt te liggen en niet meer vrij kan ademhalen.

Vanwege dit gevaar raden kinderartsen en kinderdeskundigen in veel EU-landen af om een baby in een babynestje te laten slapen. Ook Nederlandse deskundigen van organisaties zoals als de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en KinderveiligheidNL vinden een babynestje geen veilige slaapplaats voor baby’s.

Geen Europese veiligheidsnorm voor babynestjes

Maar babynestjes blijven een geliefd product bij ouders. Daarom onderzocht Taenk de veiligheid van babynestjes. Probleem: er is geen Europese veiligheidsnorm voor babynestjes. Dat betekent dat er geen specifieke richtlijnen zijn die fabrikanten kunnen volgen om ervoor te zorgen dat hun babynestje geen gevaar vormt voor baby's. En dus ook niet voor onderzoekers om dit te testen.

'Fabrikanten van babynestjes moeten daarom zelf de gevaren van hun producten inschatten', vertelt Teank-onderzoeker Helen Amundsen. 'Om te zien of ze dat goed hebben gedaan hebben we de babynestjes beoordeeld volgens richtlijnen uit veiligheidsnormen voor andere kinderproducten, zoals babymatrassen, campingbedjes en traphekjes.'

Het Deense onderzoek naar babynestjes

Taenk gebruikte dus richtlijnen uit veiligheidsnormen voor andere babyproducten om 13 babynestjes op hun veiligheid te beoordelen.

Bij 11 van de onderzochte babynestjes vonden de onderzoekers onderdelen waarin de baby verstrikt kan raken, of die de ademhaling kunnen belemmeren. Ook zijn er nestjes waar de baby uit kan rollen, kruipen of glijden.

Bij 2 van de 13 onderzochte babynestjes werden geen van zulke problemen gevonden.

Het Deense onderzoek bevestigt dat een babynest geen plekje is waar je je baby onbezorgd in kunt achterlaten zonder dat je erbij bent.

De grootste problemen

Babynestjes in Nederland te koop

Van de 11 babynestjes met onderdelen die een gevaar kunnen vormen zijn er 7 ook in Nederland te koop. De 2 nestjes waarbij geen gevaarlijke onderdelen werden gevonden zijn ook in Nederland te koop.

Babynestjes met onderdelen die problemen kunnen veroorzaken

Babynestjes zonder omstreden onderdelen

Andere onderzoeken naar babynestjes

Het Deense onderzoek is niet het eerste onderzoek in Europa waarbij gevaren zijn gevonden. In 2020 onderzocht de Europese Unie 28 babynestjes. Daarvan hadden er 27 problemen. Ook buiten Europa waarschuwen deskundigen voor de gevaren van babynestjes. Bijvoorbeeld in Australië en Canada.

Hoofdkussentje voor baby's

Bij sommige babynestjes zit een hoofdkussentje. Voor een baby is een kussentje helemaal niet nodig. Het kan zelfs de ademhaling belemmeren als de baby er met het hoofdje in of onder komt te liggen.

Babynestje kopen? Let hierop

Een babynestje is geen goede slaapplek voor je baby. Dat betekent niet dat je het niet mag gebruiken om je baby even een knus behaaglijk plekje te geven. Maar houd je baby in de gaten terwijl hij erin ligt. En breng hem naar een veilige slaapplek als hij in slaap dreigt te vallen.