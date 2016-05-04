Hoe wij babymatrassen testen

Welke babymatrassen testen we en welke niet?

We testen matrassen van 60x120 cm voor babyledikantjes en matrassen van 70x140 cm of andere afmetingen voor peuterbedden. Onze marktverkenners onderzoeken welke merken en typen babymatrassen het best worden verkocht. En we kijken naar welke matrassen veel wordt gezocht in onze Vergelijker. Van de grootste merken testen we meerdere modellen.

We kopen de matrassen in gewone winkels, zonder bekend te maken dat we van de Consumentenbond zijn. We laten de test uitvoeren in een onafhankelijk laboratorium.

Een veilig babymatras

In de Europese veiligheidsnorm voor matrassen voor baby- en peuterbedjes staan methoden om te testen of de matrassen geen mogelijke gevaren voor baby's en peuters opleveren. Fabrikanten zijn niet verplicht om een veiligheidsnorm te volgen. Maar bij de meeste babymatrasjes die in Nederland worden verkocht staat op de verpakking dat het matrasje aan de norm voldoet.

Wij vinden dat fabrikanten er alles aan moeten doen om matrassen voor baby's en peuters zo veilig mogelijk te maken. En dat alle babymatrassen aan de veiligheidsnorm zouden moeten voldoen. Daarom testen we alle matrassen in deze test volgens de meest recente versie van de veligheidsnorm: EN 16890:2017+A1:2021.

Beklemmingsgevaren

Is het matrasje niet kleiner dan de afmeting die op de verpakking staat? Is het matras zóveel korter of smaller dat er kieren ontstaan waarin je kindje met een armpje of beentje klem kan komen te zitten? Dan zakt hij voor deze test.

Als het matras zoveel te groot is dat de randen opkrullen, zakt het matras ook voor deze test. De opgekrulde randen zijn namelijk een gevaar voor als de baby er met het gezichtje tegenaan komt te liggen.

Hardheid matras (Baltest)

Met een metalen bal testen we of het matrasje hard genoeg is. In een te zacht matras kan het babyhoofdje zo ver wegzakken dat de baby niet meer goed vrij kan ademhalen.

De bal ligt op een metalen plateau met een gat erin. Deze wordt op verschillende plaatsen op het matrasje gelegd. De test is geslaagd als de bal niet zo ver wegzakt dat hij de randen van het gat raakt.

We doen deze test 2 keer. Helemaal aan het begin van de test op een gloednieuw matras en helemaal aan het einde, als we de duurtest hebben gedaan.

Verstikkingsgevaar

We testen of kleine onderdelen van het matras te makkelijk kunnen losraken, zoals de ritssluiting. En of de rits van de matrashoes zo makkelijk open gaat dat een baby het zou kunnen doen. Als dat het geval is, dan checken we of de matrasvulling goed is afgedekt, zodat de baby er niet bij kan komen en stukjes kan lospulken en inslikken.

Scherpe randen en onderdelen

Zijn er randen of onderdelen die zo scherp zijn dat de baby zich eraan kan bezeren?

Vervormingen na de duurtest

Na de duurtest (zie onder) testen we met de baltest of het matras niet te zacht is geworden.

Vervormingen na de wastest

De matrashoes (tijk) wassen en drogen we 2 keer volgens het wasvoorschrift op het waslabel. Is er geen wasvoorschrift, maar kun je de tijk wel van het matras ritsen? Dan wassen we de tijk op 60°C. Na het wassen en drogen beoordelen we hoe makkelijk we de hoes terug om het matras krijgen. En we meten opnieuw nauwkeurig de breedte en de lengte van het matras. Zo checken we of de matrashoes is gekrompen en zo het matrasje kromtrekt.

Verpakking en labels

Veroorzaken de verpakking, labels en etiketten geen verstikkingsgevaren?

Veiligheid beoordelen

Bij het oordeel voor de veiligheidstests houden we rekening met de ernst van het probleem. Hoe groter het gevaar voor de baby, hoe strenger we het gevonden probleem beoordelen.

Een matrasje dat een grote kier heeft, of een rits die makkelijk afbreekt, beoordelen we veel strenger dan een sticker die makkelijk losraakt. Of een plastic verpakking zonder verstikkingswaarschuwing.

Het oordeel voor veiligheid weegt zwaarder dan dat voor luchtdoorlating en vochtdoorlating. Een matrasje dat hoog scoort op luchtdoorlating maar zakt voor belangrijke veiligheidstests, kan daardoor toch een Afrader worden. En een matrasje dat slaagt voor alle veiligheidstests maar een laag oordeel krijgt voor luchtdoorlating, kan toch een hoog Testoordeel krijgen.

Lichaamsondersteuning

Jonge baby's wegen niet veel, maar ze groeien zo snel dat een goede ondersteuning wel belangrijk is. Hoe goed het matrasje baby's en peuters ondersteunt testen we met 2 dummy's (testpoppen).

Een dummy van 12 kg en een van 20 kg. Dat klinkt zwaar, maar met lichtere dummy’s is het verschil bijna niet te meten. Met deze zwaardere dummy’s zijn de verschillen beter zichtbaar.

Vochtventilatie

Vocht uit luier- en spuugongelukjes kan voor schimmels en bacteriën zorgen als het in het matrasje blijft zitten. Dat is geen gezonde slaapomgeving voor baby's en peuters. Daarom testen we hoe snel en goed het matras ervoor zorgt dat dit vocht niet bij het kind blijft liggen en ook niet achterblijft in het matras. In een klimaatkamer meten we hoe goed het matrasje vocht opneemt en vervolgens afgeeft aan de omgeving.

Luchtventilatie

We meten de luchtdoorlating op 2 manieren:

Verticale luchtventilatie

Het matrasje plaatsen we in een frame op een rooster dat de luchtdoorstroming helemaal vrijlaat. Van boven naar beneden wordt er een luchtstroom door het matras gepompt. We meten in hoeverre het matras de luchtstroom doorlaat.

Horizontale luchtventilatie

Het matrasje plaatsen we in een frame dat de randen en onderkant volledig omsluit. De bovenkant van het matras dekken we op 2 plaatsen na af. Op de ene plaats komt een apparaat die een luchtstroom in het matras pompt. Op de andere plaats meten we hoeveel van die luchtstroom het matras heeft doorgelaten.

Let op: het beste resultaat telt!

Matrasbeschermer en ventilatie

Als het matras standaard verkocht wordt met een matrasbeschermer, topdekje of topper erbij, dan doen we de vocht- en luchtventilatietests met de matrasbeschermer erbij.

Fabrikanten van matrassen met een extra ventilerende matrasbeschermer, zoals AeroSleep beweren graag dat zo'n matrasbeschermer je baby extra veiligheid biedt. Maar matrasjes met een extra ventilerende toplaag komen niet beter uit onze veiligheidstest dan matrassen zonder zo'n laag. Sterker nog: sommige zakken voor onderdelen uit de veiligheidstest. Een matras of topdekje dat flink ventileert is niet veiliger dan een matras met een laag oordeel voor luchtventilatie.

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Hardheid en dikte

We meten de hardheid van het matrasje door een grote stempel in het matras te drukken. Bij deze test meten we ook de dikte van het matras.

Duurtest

Omdat een babymatras vaak ook voor een tweede of derde kindje worden gebruikt, testen we hoe goed de matrassen bestand zijn tegen langdurig gebruik. We drukken 10.000 keer een stempel van 300 Newton op verschillende plaatsen in het matras. Na de duurproef meten we opnieuw de hardheid en de dikte.

Gebruiksgemak

Een luier- en spuugongelukje komt bij elke baby voor. Dan is het fijn als je de tijk (matrashoes) makkelijk kunt wassen. Bij het gebruiksgemak beoordelen we hoe eenvoudig je de tijk van het matrasje kunt wassen. Daarbij kijken we ook hoe makkelijk je de matrashoes na het wassen weer terug krijgt over het matras.

Het hoogste oordeel is voor de matrassen met een tijk die je op 60°C kunt wassen zonder dat de tijk in de was krimpt. Die wastemperatuur is belangrijk, want pas bij 60°C worden bacteriën, stofmijten en schimmels onschadelijk gemaakt.

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Lichaamswarmte vasthouden (isolatie)

Baby’s kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed regelen. Een van de voorwaarden voor Veilig Slapen is dat een baby de lichaamswarmte voldoende kwijt kan. Zo raakt het kind niet oververhit.

We meten in hoeverre het matras de lichaamswarmte van de baby vasthoudt. Dat meten we in een klimaatkamer met een omgevingstemperatuur van 0°C. Het matras wordt in 10 uur opgewarmd tot 37°C. Een koperen plaat onder het matras meet hoeveel warmte er uit het matras ‘lekt’. Voor baby’s is een ‘koel’ of ‘neutraal’ matras het best.

Vooral als de luchtventilatie van het matras niet zo goed is, is het belangrijk dat je voor een 'koel' matras kiest dat de lichaamswarmte niet te veel vasthoudt. Een 'warm' matras dat de lichaamswarmte juist wel vasthoudt en slecht ventileert, betekent een grotere kans op oververhitting bij je baby.