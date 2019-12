Hoe wij babymatrassen testen

Voor babymatrassen zijn heel andere aspecten belangrijk dan voor matrassen voor volwassenen. Zoals de veiligheid: een baby mag niet te warm en zweterig liggen en het is ook wel heel fijn als de matrashoes makkelijk gewassen kan worden. Sinds 2017 is er een nieuwe veiligheidsnorm waardoor we onze test flink hebben gewijzigd.

Welke matrassen testen we en welke niet?

We richten ons op matrassen voor babyledikantjes met de afmeting 60x120 cm. Onze marktverkenners onderzoeken welke merken en typen babymatrassen het best worden verkocht en naar welke veel vraag is om testresultaten. Van de belangrijkste merken testten we het populairste model. Van de grootste merken, die veel en vaak ook heel verschillende ledikantmatrassen in hun assortiment hebben, testten we meerdere modellen.

We kopen deze matrassen zelf en laten de test uitvoeren in een speciaal, onafhankelijk laboratorium. Fabrikanten krijgen voor de publicatie de meetresultaten van hun eigen matras toegestuurd ter informatie.

Welke babymatrassen zijn de beste?

Veiligheid centraal

Een baby moet vanaf de geboorte veilig kunnen slapen in zijn eigen bedje. Het JGZ geeft veiligheidsadviezen voor het babybedje, het matras, het beddengoed en de slaaphouding van de baby. Deze zijn gericht op Veilig Slapen en het verkleinen van de risico's op wiegendood.

Sinds 2017 is er een Europese veiligheidsnorm voor matrassen in baby- en peuterbedjes: EN 16890:2017. De norm is niet verplicht, maar het geeft extra zekerheid als je weet dat het matrasje aan de eisen voldoet. Daarom hebben wij besloten om de normtests met ingang van 2018 op te nemen in ons testprogramma. Dat betekent dat we per 2018 alle veiligheidstests van babymatrassen volgens het in de norm omschreven testprotocol uitvoeren.

Bij de veiligheidstest testen we:

Beklemmingsgevaren: zitten er geen onderdelen aan het matras waardoor, waaraan of waarin de baby beklemd kan raken?

zitten er geen onderdelen aan het matras waardoor, waaraan of waarin de baby beklemd kan raken? Verpakking en labels: veroorzaken de verpakking en de labels en etiketten geen gevaren?

veroorzaken de verpakking en de labels en etiketten geen gevaren? Hardheid matras (Baltest): een zware bal ligt op een plankje met een gat erin. Deze wordt op verschillende plaatsen op het matrasje gelegd. De test is geslaagd als de bal daarbij de randen van het gat niet raakt. Zo wordt beoordeeld of het hoofd van de baby niet zo ver in het matrasje kan zakken dat het de ademhaling kan belemmeren.

een zware bal ligt op een plankje met een gat erin. Deze wordt op verschillende plaatsen op het matrasje gelegd. De test is geslaagd als de bal daarbij de randen van het gat niet raakt. Zo wordt beoordeeld of het hoofd van de baby niet zo ver in het matrasje kan zakken dat het de ademhaling kan belemmeren. Verstikkingsgevaren: kunnen de onderdelen van het matras losraken, kan het kind bij de vulling van het matras komen?

kunnen de onderdelen van het matras losraken, kan het kind bij de vulling van het matras komen? Scherpe randen en onderdelen

Vervorming: de tijk wordt volgens de wasvoorschriften 2 keer gewassen en gedroogd. Vervolgens wordt beoordeeld of de tijk niet zo ver gekrompen is dat hij niet meer past. Bij matrassen van 3 cm of dikker wordt een duurtest gedaan door een stempel van 300 Newton 10.000 keer in de hoek en op tweederde van het matras te drukken. Na de duurtest wordt de baltest nog een keer uitgevoerd.

Bij het oordeel voor de Veiligheid houden we rekening met hoe ernstig het probleem is dat we gevonden hebben. Hoe groter het risico is op ernstig letsel bij de baby, des te strenger we het gevonden probleem beoordelen. Een matrasje dat voor de veiligheidstest zakt omdat er een veel te grote ruimte tussen het matrasje en het bedje zit, beoordelen we veel strenger dan wanneer er een sticker op zit die niet aan de norm voldoet.

Het oordeel voor Veiligheid weegt zwaarder dan dat voor Luchtdoorlating en Vochtdoorlating. Een matrasje dat hoog scoort op luchtdoorlating, maar zakt voor belangrijke Veiligheidstests kan daardoor toch Afrader worden. Een matrasje dat slaagt voor alle Veiligheidstests, maar een laag oordeel voor luchtdoorlating, kan toch een hoog Testoordeel krijgen.

Advies in lijn met richtlijn voor Veilig Slapen

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten van babymatrassen geen adviezen of informatie mogen geven en geen producten of productonderdelen moeten maken die in strijd zijn met de adviezen voor Veilig Slapen van de JGZ (Jeugdgezondheidszorg). Deze adviezen zijn erop gericht om de risico's op ernstig letsel en wiegendood zoveel mogelijk te beperken. Zo adviseert de JGZ onder andere om jonge baby's altijd op de rug in bed te leggen. Als de productinformatie van een babymatras advies geeft dat de Veilig Slapen-adviezen tegenspreekt, trekken we 1 rapportpunt af van het Testoordeel. Dat doen we ook als bij het matras onderdelen zitten die overduidelijk niet overeenkomen met het advies voor veilig slapen, zoals de opstaande randen van het Candide-matrasje.

Lichaamsondersteuning

Jonge baby's wegen niet veel, maar omdat ze zo snel groeien is een goede ondersteuning wel belangrijk. Bij matrassen voor volwassenen laten we echte personen met verschillende proporties en lichaamsgewicht het matras testen op de ondersteuning van het lichaam. Bij peuters en baby’s kan dit natuurlijk niet.

Daarom gebruiken we 2 dummy’s (testpoppen): 1 van 12 kg en 1 van 20 kg. Dat klinkt zwaar, maar met lichtere dummy’s is het verschil bijna niet te meten. Met deze zwaardere dummy’s zijn de verschillen beter zichtbaar.

Omdat baby’s geen uitgesproken lichaamsvormen hebben, is er weinig verschil tussen rug- en zijligging. We testen de lichaamsondersteuning daarom alleen bij rugligging. Rugligging is ook de voorkeursslaaphouding voor jonge baby's in de adviezen voor Veilig Slapen.

Vochtdoorlating

Ook baby’s verliezen lichaamsvocht in hun slaap. Hoe sneller het matras dit vocht kan opnemen en weer afgeven aan de lucht, des te beter het is voor het kindje. In een klimaatkamer meten we hoe goed het matrasje vocht ventileert, oftewel opneemt en weer afgeeft aan de omgeving.

Luchtdoorlating

Sinds juni 2019 meten we de luchtdoorlating op 2 manieren:

Verticaal: Het matrasje wordt in een frame op een soort rooster geplaatst dat de luchtdoorstroming volledig vrijlaat. Van boven naar beneden wordt er een luchtstroom door het matras gepompt. We meten in hoeverre het matras de luchtstroom doorlaat.

Het matrasje wordt in een frame op een soort rooster geplaatst dat de luchtdoorstroming volledig vrijlaat. Van boven naar beneden wordt er een luchtstroom door het matras gepompt. We meten in hoeverre het matras de luchtstroom doorlaat. Horizontaal: Het matrasje wordt in een frame geplaatst dat de randen en onderkant volledig omsluit. De bovenkant van het matras wordt afgedekt op 2 plaatsen na. Op de ene plaats komt een apparaat die een luchtstroom in het matras pompt. Op de andere plaats meten we hoeveel van die luchtstroom het matras heeft doorgelaten.

Het beste resultaat telt.

Let op: met een matrasbeschermer die nauwelijks of geen lucht doorlaat, heb je niets meer aan een goed ventilerend matrasje.

In het voorjaar van 2019 testten we de luchtdoorlating van 15 'ademende' matrasbeschermers. De meeste matrasbeschermers blijken weinig tot geen lucht door te laten.

Gebruiksgemak

Met alle ongelukjes die een baby kan hebben, is het fijn als je de tijk (matrashoes) makkelijk kunt wassen. Bij het gebruiksgemak beoordelen we hoe eenvoudig het is om de tijk van het matrasje af te halen en terug te plaatsen, en het wasgemak. Het hoogste oordeel is voor de matrassen met een tijk die je op 60 °C kunt wassen, want pas bij 60 °C worden schadelijke bacteriën en schimmels gedood. Dit is extra belangrijk bij allergieën.

Levensduur

Baby’s en peuters belasten het matrasje niet zozeer met hun gewicht, maar ze brengen veel meer tijd door in bed dan volwassenen. Bovendien wordt een babymatras vaak voor meerdere kinderen gebruikt. Met de duurproef testen we hoe goed het matrasje is opgewassen tegen dit intensieve gebruik.

Voor deze test rolt een wals van 50 kg 15.000 keer heen en weer over de matras. Bij een matras voor volwassenen weegt deze wals 140 kg en rolt 30.000 keer. Na de duurproef meten we het verschil in lichaamsondersteuning, hoogte en hardheid.

Lichaamswarmte vasthouden

Baby’s kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed regelen. Een belangrijke voorwaarde voor Veilig Slapen is volgens de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) dat een baby zijn lichaamswarmte voldoende kwijt kan, zodat hij niet oververhit raakt. Daarom meten we in hoeverre het matras de lichaamswarmte van een baby vasthoudt. Dat meten we in een klimaatkamer met een omgevingstemperatuur van 0 °C. De matras wordt in 10 uur opgewarmd tot 37 °C. Een koperen plaat onder de matras meet hoeveel warmte er uit de matras ‘lekt’. Voor baby’s is een ‘koele’ of ‘neutrale’ matras het best.

Hardheid en dikte

We meten de hardheid van het matrasje door een grote stempel met een constante kracht in de matras te drukken. Bij deze test meten we ook de dikte van het matras. Na de duurproef meten we beide eigenschappen opnieuw. Overigens zegt de hardheid van een matras niets over hoe goed hij ondersteunt.

Test topdekjes en matrasbeschermers

In babywarenhuizen en steeds meer 'gewone' (web)winkels zijn topdekjes voor babymatrassen te koop die claimen het babymatrasje te beschermen tegen vocht van luier- en spuugongelukjes, en tegelijkertijd goed te 'ademen' of ventileren. Om deze opmerkelijke combinatie van eigenschappen te checken, testten we in de zomer van 2019 de luchtdoorlating van 15 van deze matrasbeschermers.

De meeste geteste matrasbeschermers blijken weinig tot geen lucht door te laten.

