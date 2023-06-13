Lijst van matrassen die je beter niet kunt kopen

Verbazend veel babymatrassen krijgen een dikke onvoldoende voor de veiligheidstest. Bij de ene matras komt dat door een heel ernstig probleem, andere hebben meerdere kleine issues. Maar wat de reden voor de onvoldoende ook is, wij vinden dat je deze matrassen beter niet kunt kopen.

De grootste veiligheidsproblemen

Verontrustend veel ledikantmatrassen voldoen niet aan de eisen van belangrijke onderdelen van de veiligheidsnormtests. Grote problemen die we het vaakst tegenkomen zijn:

Het matras is te zacht

In een te zacht matras zakt het hoofdje van de baby te diep weg. Dan kan de ademhaling belemmeren als je baby met het hoofdje opzij ligt.

Onderdelen die makkelijk afbreken

Meestal de trekker van de rits van de matrashoes. Je moet er niet aan denken dat je baby zoiets lostrekt en inslikt.

De baby kan bij de matrasvulling komen

De rits van de matrashoes gaat zo makkelijk open dat je baby het voor elkaar kan krijgen. En om de vulling zit geen extra beschermhoes die voorkomt dat je baby stukjes schuimvulling kan lospulken en inslikken

Het matras is te kort en/of te smal

Hierdoor ontstaan kieren tussen het matrasje en het ledikant waarin een baby met een armpje of beentje beklemd kan raken. Veel te breed of te lang is trouwens ook niet goed. Dan ontstaan opstaande randen waar je baby met het gezichtje tegenaan kan komen te liggen.

Gekrompen in de was of te zacht geworden

Bij een aantal matrassen krimpt de matrashoes als we hem volgens het wasvoorschrift wassen. De hoes trekt het matras krom, waardoor gevaarlijke kieren ontstaan. Soms lukt het niet eens meer om de hoes weer om het matras te krijgen.

Een aantal matrassen zakt voor de duurtest. Dat betekent dat ze te zacht worden als je ze lange tijd intensief gebruikt.

Hoe wij babymatrassen testen

Van babyproducten wil je zeker weten dat ze geen gevaar zijn voor je baby. Zeker als je ze vanaf de geboorte nodig hebt en heel veel gebruikt. Zoals matrassen voor ledikantjes waar je baby direct na de geboorte in mag. Daarom testen we babymatrassen volgens de de Europese veiligheidsnorm voor baby- en peutermatrasjes: EN 16890:2017+A1:2021.

Wij testen niet alleen de veiligheid van babymatrassen. We kijken ook: