Lijst van matrassen die je beter niet kunt kopen

Verbazend veel babymatrassen krijgen een dikke onvoldoende voor de veiligheidstest. Bij de ene matras komt dat door een heel ernstig probleem, andere hebben meerdere kleine issues. Maar wat de reden voor de onvoldoende ook is, wij vinden dat je deze matrassen niet moet kopen.

De grootste veiligheidsproblemen

Verontrustend veel ledikantmatrassen zakken voor belangrijke onderdelen van de veiligheidsnormtests. Grote problemen die we het vaakst tegenkomen zijn:

De matras is te zacht

In een te zacht matras zakt het hoofdje van de baby zo diep weg dat het de ademhaling kan belemmeren als je baby met het hoofdje opzij ligt.

Onderdelen die makkelijk afbreken

Meestal de trekker van de rits van de matrashoes. Je moet er niet aan denken dat je baby zoiets lostrekt en inslikt.

De baby kan bij de matrasvulling komen

De rits van de matrashoes gaat zo makkelijk open dat je baby het voor elkaar kan krijgen. En om de vulling zit geen extra beschermhoes die voorkomt dat je baby stukjes schuimvulling kan lospulken en inslikken

Het matrasje is te kort en/of te smal

Hierdoor ontstaan kieren tussen het matrasje en het ledikant waarin een baby met een armpje of beentje beklemd kan raken. Veel te breed, of te lang is trouwens ook niet goed. Dan ontstaan opstaande randen waar je baby met het gezichtje tegenaan kan komen te liggen.

Gekrompen in de was of te zacht geworden

Bij een aantal matrassen krimpt de matrashoes als we hem volgens het wasvoorschrift wassen. De hoes trekt de matras krom, waardoor gevaarlijke kieren ontstaan. Soms lukt het niet eens meer om de hoes weer om de matras te krijgen.

Een aantal matrassen zakt voor de duurtest. Dat betekent dat ze te zacht worden als je ze lange tijd intensief gebruikt.

Hoe wij babymatrassen testen

Van babyproducten wil je zeker weten dat ze veilig zijn. Zeker als je ze vanaf de geboorte nodig hebt en heel veel gebruikt. Zoals matrassen voor ledikantjes die ook geschikt zijn voor pasgeboren baby's. Daarom testen we babymatrassen van 120 x 60 cm volgens de de Europese veiligheidsnorm voor baby- en peutermatrasjes: EN 16890:2017+A1:2021.

Wij testen niet alleen de veiligheid van babymatrassen. We kijken ook:

Hoe goed ze ondersteunen.

Of ze goed ventileren.

Vocht uit ongelukjes goed afvoeren.

Warmte van de baby niet te veel vasthouden.

Lees meer over onze test

Veiligheidsnorm EN 16890:2017 + A1:2021

De '2017' is het jaar waarin de norm is ingegaan. Het laatste deel geeft aan dat de norm in 2021 strenger is geworden. Wij testen babymatrasjes altijd volgens de meest recente veiligheidsnorm.

Die schrijft bijvoorbeeld voor dat baby- en peutermatrassen niet zo zacht mogen zijn dat een babyhoofdje er te ver in wegzakt. En dat er geen kleine onderdelen zijn die een baby zou kunnen loshalen en inslikken. Ook is het belangrijk dat het matrasje precies 120 x 60 cm is zodat het netjes in het bedje past. Dus zonder kieren of opkrullende randen.

De norm is niet verplicht. Maar als de fabrikant op de verpakking of in de productinformatie vermeldt dat zijn baby- of peutermatras aan de norm voldoet, dan moet dat wel kloppen. Bij minder dan de helft van de matrassen in onze test staat ergens in de informatie dat het matrasje aan de norm voldoet. Wij vinden dat alle baby- en peutermatrassen veilig moeten zijn. Daarom testen we alle matrassen op EN 16890. Ook als de fabrikant daar niet naar verwijst.