Soorten babymatrassen

Babymatrassen zijn min of meer hetzelfde als matrassen voor volwassenen. Het voornaamste verschil is de maat. Maar voor baby's en peuters zijn andere eigenschappen belangrijk. Welke vulling is het best voor kinderen?

Net als bij matrassen voor volwassenen kan de vulling van een babymatras uit verschillende materialen bestaan. Denk materialen als PE-schuim, koudschuim, traagschuim, pocketvering, latex en vezelmateriaal, of een combinatie van verschillende materialen. De vullingsoorten hebben verschillende eigenschappen en kenmerken.

LET OP: de eigenschappen van een babymatras worden bepaald door de optelsom van ALLE gebruikte materialen. Let dus niet alleen op de vulling, maar zeker ook op de materialen in de matrashoes, oftewel de tijk.

Pas op voor claims als 'waterdicht', 'vochtafstotend' en soortgelijke eigenschappen. Wij hebben in al onze tests nog geen enkele babymatras gevonden die zowel water- of vochtdicht is en toch goed ventileert. Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezond slaapklimaat voor de baby. De gevolgen van vocht uit spuug- en luierongelukjes kun je ook verhelpen door de tijk van het matras te wassen op 60 °C.

Wassen op 60 °C is ook voldoende om stofmijt en schimmels te doden. Zo houd je het babymatrasje het beste schoon en fris.

Spoiler alert: dure materialen en behandelingen met chemische mijt- en schimmelwerende middelen zijn niet nodig.

Koudschuim

Koudschuim heet ook wel High Resilience- of HR-schuim. Dit schuim heeft een open celstructuur en is daardoor heel veerkrachtig en voelt comfortabel aan. Er zijn veel varianten en kwaliteiten. Sommige koudschuimmatrassen ventileren minder goed en houden lichaamswarmte meer vast. Dit is geen goede eigenschap voor een babymatras. Bekijk onze testresultaten van babymatrassen daarom zorgvuldig.

Vezels

Een aantal matrassen in de test hebben een kern van kokosvezels met daar bovenop een laag (latex)schuim:

Er zijn ook matrassen met een vulling van kunststofvezels, zoals de Aerosleep Essential en de IKEA Himlavalv.

Uit onze test blijkt dat dit soort vezellagen uitstekend ventileren, maar dat die vaak verdwijnen of verminderen doordat er ook slecht(er) ventilerende materialen in de vulling of de tijk van het matrasje zijn gebruikt.

Traagschuim

Voor babymatrassen is traagschuim niet de beste keus. Matrassen met veel traagschuim in onze test van matrassen voor volwassenen scoren vaak laag op hun ventilerende vermogens.

Bovendien houdt traagschuim de lichaamswarmte meer vast dan andere materialen. Dit is geen goede eigenschap voor een babymatras. Want oververhitting is een van de mogelijke oorzaken van wiegendood. Materialen die de lichaamswarmte vasthouden zijn dus niet geschikt voor babymatrassen.

Lees meer over de eigenschappen van traagschuim in matrassen.

Binnenvering

Net als bij matrassen voor volwassenen zijn de 2 belangrijkste vormen van binnenvering pocketvering en Bonellvering.

Pocketveren zijn spiraalvormige stalen veren. De dikte van de staaldraad en het aantal windingen bepaalt de veerkracht. Elke veer is verpakt in een zakje van textiel. De pocketveren worden afgedekt door 1 of meer lagen schuim.

De eigenschappen van de schuimlaag zijn bepalend voor de ventilerende eigenschappen van de matras.

Een andere binnenveringvariant bij babymatrassen is Bonellvering. Dit zijn spiraalveren in een soort zandlopervorm, die met elkaar verbonden zijn via een staaldraad.

Deze binnenvering wordt niet heel veel meer gebruikt, maar in onze test zitten er enkele.

PE-schuim

PE-schuim (polyetherschuim) is een veelgebruikte schuimsoort in babymatrassen. Dit synthetische schuim reageert min of meer hetzelfde als een gewone badspons. Door te variëren met de grootte van de 'schuimbellen' en de dichtheid van het schuim, worden verschillende kwaliteiten en eigenschappen bereikt.

Een aantal schuimmatrassen uit de test babymatrassen hebben een rand van veel stijver, harder schuim. Deze rand zorgt dat er bij een lattenbodem een voetje tussen het matras en de bedbodem kan glijden. Dit voorkomt ongelukken als een kind op het matras gaat staan.

PE-schuim matrassen zijn over het algemeen goedkoper dan matrassen van andere schuimsoorten. PE-schuim kwamen we het vaakst tegen als vulling van de matrassen in onze babymatrassentest. PE-schuim is er in veel kwaliteiten.

Matrasbeschermers

In babywarenhuizen, maar ook in steeds meer 'gewone' (web)winkels zijn topdekjes voor babymatrassen te koop die claimen het babymatrasje te beschermen tegen vocht uit luier- en spuugongelukjes, en tegelijkertijd 'ademend' of 'ventilerend' te zijn. Het bekendst zijn de matrasbeschermers van Aerosleep, maar er zijn ook matrasbeschermers van andere A-merken en huismerken te koop, zoals Prénatal, Hema en IKEA.

Deze matrasbeschermers kun je grofweg indelen in twee soorten:

matjes, die je met elastieken aan het matrasje bevestigt

hoezen, die je als een hoeslaken om het matrasje spant

In de zomer van 2019 testten we van 15 matrasbeschermers hoe goed ze scoren op waterdichtheid en hoe ademend en ventilerend ze zijn. Lees in onze test matrasbeschermers hoe we tot de conclusie zijn gekomen dat de meeste matrasbeschermers weinig tot geen lucht doorlaten.

