Soorten babymatrassen

Verschillende soorten vullingen voor babymatrassen

Voor de vulling van babymatrassen gebruiken fabrikanten dezelfde materialen als bij matrassen voor volwassenen. De bekendste zijn:

Elk materiaal heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen. Bij matrassen voor volwassenen moet de vulling vooral zorgen voor comfort, ondersteuning en stevigheid. Bij babymatrassen is het juist belangrijk dat de baby het niet te warm krijgt. En dat vocht uit luier- en spuugongelukjes niet bij de baby of in het matrasje blijft zitten. Hoe goed het matras dit doet, hangt af van de eigenschappen van de matrasvulling.

Schuim

In elke (baby)matras zit schuim. Hoeveel schuim en welke soort(en) verschilt per matras. In sommige babymatrassen zit 1 massief blok. In andere verschillende lagen van verschillende soorten schuim. Of er worden 1 of meer lagen schuim gecombineerd met andere soorten matrasvullingen.

Schuimvulling is er in alle mogelijke kwaliteiten en met allerlei eigenschappen.

Koudschuim

Koudschuim heet ook wel High Resilience- of HR-schuim. Dit schuim is heel veerkrachtig en voelt comfortabel aan. Er zijn veel soorten en kwaliteiten die verschillende eigenschappen kunnen hebben. Daarom kunnen we uit onze test geen conclusies trekken die gelden voor alle koudschuim-babymatrassen.

Bekijk onze testresultaten van babymatrassen daarom goed (let op: alleen voor leden).

PE-schuim

PE-schuim is een afkorting voor polyetherschuim. Het wordt ook wel PU-schuim of polyurethaanschuim genoemd. PE- of PU-schuim is een goedkopere synthetische schuimsoort die veel wordt gebruikt in babymatrassen. PE-schuim werkt ongeveer zoals een gewone badspons. De grootte van de 'schuimbellen' bepaalt de stevigheid van het schuim. En daarmee ook de kwaliteit en de eigenschappen.

Traagschuim

Een paar babymatrassen hebben een toplaag van traagschuim. Traagschuim reageert op (lichaams)warmte. Door die eigenschap kan het zich perfect aanpassen aan de vorm van je lichaam. Je voelt in een traagschuimmatras dan ook nauwelijks drukpunten. Dat is een fijne eigenschap voor volwassenen.

Maar baby's hebben er niets aan. Sterker nog: traagschuim houdt de lichaamswarmte vast. Dat is geen goede eigenschap voor een babymatras. Want oververhitting is een van de mogelijke oorzaken van wiegendood.

Vezels

Er zitten steeds meer babymatrassen in de test die een vulling hebben van vezels. Dit kunnen natuurlijke vezels zijn van bijvoorbeeld kokos of hennep. Sommige babymatrassen hebben een vulling van kunststofvezels. Dit wordt ook wel 3D-vulling genoemd.

Uit onze test blijkt dat dit soort vezellagen heel veel lucht doorlaten. Vooral de kunststof 3D-vulling. Maar bij een paar matrassen in onze test zit de natuurlijke vezellaag tussen materialen in die weinig lucht doorlaten. Daardoor krijgt het matrasje ondanks de goed ventilerende vezels toch een laag oordeel voor luchtventilatie.

Binnenvering

Pocketvering

Pocketveren zijn spiraalvormige stalen veren die elk verpakt zijn in een zakje van textiel. De pocketvering zit tussen 1 of meer lagen schuim.

Pocketvering ventileert goed van zichzelf. Maar als er een schuimlaag omheen zit die niet goed ventileert, heb je daar niets aan. De schuimlaag bepaalt het grootste deel van de eigenschappen van een matras voor een babybed.

Bonellvering

Bonellveren zijn spiraalveren in een soort zandlopervorm. Ze worden met elkaar verbonden via een staaldraad. Deze binnenvering ventileert zeer goed. Maar net als bij pocketvering bepaalt de schuimlaag die erboven en onder zit uiteindelijk hoe goed het matras écht ventileert. We hebben een paar babymatrassen met bonellvering getest.

Kunststof veren

Sommige babymatrassen in onze test hebben kunststof (plastic) springveren. Bijvoorbeeld in de Pretura Excellent Breeze babymatras en peutermatras. In deze matrassen zitten de plastic veren in gaten in het schuim van het matras. Het is een interessant idee. We hebben alleen geen testresultaten gezien zien waarbij deze plastic springveren merkbaar verschil hebben opgeleverd.

Latex

Latex is een soepel materiaal. Het wordt in matrassen vooral gebruikt omdat het zo comfortabel aanvoelt. Latexvulling kan zijn gemaakt van natuurrubber of van synthetische latex. Of een combinatie van beide. Staat er niet bij dat het om natuurlijk latex gaat? Ga er dan van uit dat het synthetisch is.

Er zijn niet veel babymatrassen met latex in de vulling. Wij hebben er maar een paar getest. De testresultaten van deze matrassen verschillen sterk. Daarom kunnen we geen bijzondere voor- of nadelen noemen van latex in babymatrassen.

De combinatie bepaalt de eigenschappen van het matras

Vaak bestaat de vulling van babymatrassen uit verschillende materialen met elk hun eigen eigenschappen en kenmerken. De eigenschap van het ene materiaal kan eigenschappen van andere materialen versterken, verkleinen of zelfs helemaal uitschakelen. Als bijvoorbeeld de toplaag van een luchtdicht materiaal is gemaakt, zal die ervoor zorgen dat het hele matras niet meer ventileert.

Pas op met 'waterdichte' en 'vochtafstotende' materialen

Wij beoordelen alle babymatrassen op vochtventilatie en luchtventilatie. Lees hoe wij babymatrassen testen.

Vochtventilatie

Een goed oordeel voor vochtventilatie betekent dat het matras vocht uit luier- en spuugongelukjes snel opneemt. Zo blijft het niet bij de baby liggen. Het vocht in het matras geeft ook weer snel af aan de lucht zodat het niet in het matras blijft zitten. Dat laatste is belangrijk om het babymatras vrij te houden van schimmels en bacteriën.

Luchtventilatie

Een matras met een goed oordeel voor luchtventilatie laat veel lucht door. Daardoor is het risico klein dat de baby oververhit raakt. Oververhitting is een van de mogelijke oorzaken van wiegendood. Krijgt een matras een laag oordeel voor de luchtventilatie? Dan moet je er extra goed op letten dat je baby het niet te warm krijgt.

Pas daarom op voor babymatrassen met claims als 'waterdicht' of 'vochtafstotend'. Uit onze test blijkt dat een water- of vochtdichte laag bijna niet ventileert. Of zelfs helemaal niet. Kies daarom niet voor een babymatras die volgens de fabrikant waterdicht of vochtafstotend zijn.

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Waarom een goede luchtventilatie niet per se betekent dat een babymatras veilig is.

Trekt er vocht uit spuug- en luierongelukjes in het matras? Van deze matrassen kun je de matrashoes (tijk) wassen op 60°C. Dat is voldoende om stofmijt en schimmels te doden.

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Zo houd je de babymatras schoon en vrij van schimmels en stofmijt

Matrasbeschermers

Ben je op zoek naar een babymatras? Dan vraag je je misschien ook af of je een matrasbeschermer of beschermende topmatras nodig hebt. De bekendste zijn die van AeroSleep.

Voor een gezond en veilig bedje is een matrasbeschermer of topdekje zeker niet nodig. Maar ze hebben een paar eigenschappen die handig kunnen zijn.

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De zin en onzin van matrasbeschermers zoals die van AeroSleep