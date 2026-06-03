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Babymatrassen vergelijken

Laatste update van de test: 3 juni 2026|

Goed en veilig slapen is belangrijk voor baby's. Daarom onderzoeken wij hoe veilig babymatrassen zijn

Keuzehulp

  • Jysk Ygna 60x120
    JyskYgna 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee

    € 20,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • IKEA Pelleplutt (805.935.78)
    IKEAPelleplutt (805.935.78)
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 30,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • IKEA Underlig (605.937.58) 70x160
    IKEAUnderlig (605.937.58) 70x160
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 50,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • IKEA Krummelur (205.934.06)
    IKEAKrummelur (205.934.06)
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 60,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • IKEA Skönast(105.935.86)
    IKEASkönast(105.935.86)
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 70,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • IKEA Jättetrött (105.933.98)
    IKEAJättetrött (105.933.98)
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 90,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • IKEA Himlavalv (005.933.08)
    IKEAHimlavalv (005.933.08)
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 140,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • IKEA Drömmande (105.932.99)
    IKEADrömmande (105.932.99)
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 150,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Europe Baby Briljant Binnenvering 60 x 120
    Europe BabyBriljant Binnenvering 60 x 120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 80,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Europe Baby Briljant Binnenvering 70 x 140
    Europe BabyBriljant Binnenvering 70 x 140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 90,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Zzzoo (ABZ) Kangoeroe 60 x 120
    Zzzoo (ABZ)Kangoeroe 60 x 120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Zzzoo (ABZ) Kangoeroe 70 x 140
    Zzzoo (ABZ)Kangoeroe 70 x 140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Prenatal Pocketveermatras bamboo 60x120
    PrenatalPocketveermatras bamboo 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • AeroSleep EvoDuo ledikantmatras 60x120
    AeroSleepEvoDuo ledikantmatras 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Ja
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • AeroSleep EvoDuo juniormatras 70x140
    AeroSleepEvoDuo juniormatras 70x140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Ja
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Prenatal Basis ledikantmatras 60x120
    PrenatalBasis ledikantmatras 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Puck Koudschuim Tencel 60x120
    PuckKoudschuim Tencel 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee

    € 80,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Puck Koudschuim Tencel 70x140
    PuckKoudschuim Tencel 70x140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

Babymatrassen getest

Wij testen matrassen voor ledikantjes van bekende merken als AeroSleep en Ikea. Een goed babymatras hoeft niet duur te zijn. Enkele goedkope babymatrassen zijn namelijk prima.

Babymatras kopen

In een babyspeciaalzaak en online vind je heel veel matrassen geschikt voor ledikantjes. Hoe kies je uit al deze matrassen een goed matras voor je baby? We testen alle matrassen grondig op veiligheid. Maar we kijken ook hoe makkelijk je de hoes van het matras kunt wassen. Wel zo handig. Zo helpen we jou een veilig en goed babymatras te kiezen dat bij jouw baby past.

Babymatrassen vergelijken

Bij ons vergelijk je babymatrassen van verschillende merken als ABZ, AeroSleep en Ikea. We kijken ook naar matrassen die je kunt kopen bij winkels als Prenatal en Babypark. Je kunt matrassen voor ledikantjes vergelijken op prijs, testresulataat, veiligheid en lichaamsondersteuning.

Babymatrassen per merk