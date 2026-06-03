Babymatrassen vergelijken

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Goed en veilig slapen is belangrijk voor baby's. Daarom onderzoeken wij hoe veilig babymatrassen zijn
€ 20,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 30,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 50,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 60,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 70,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 90,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 140,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 150,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 80,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 90,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
€ 80,-
Richtprijs
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Lichaamsondersteuning
Gebruiksgemak
Wij testen matrassen voor ledikantjes van bekende merken als AeroSleep en Ikea. Een goed babymatras hoeft niet duur te zijn. Enkele goedkope babymatrassen zijn namelijk prima.
In een babyspeciaalzaak en online vind je heel veel matrassen geschikt voor ledikantjes. Hoe kies je uit al deze matrassen een goed matras voor je baby? We testen alle matrassen grondig op veiligheid. Maar we kijken ook hoe makkelijk je de hoes van het matras kunt wassen. Wel zo handig. Zo helpen we jou een veilig en goed babymatras te kiezen dat bij jouw baby past.
Bij ons vergelijk je babymatrassen van verschillende merken als ABZ, AeroSleep en Ikea. We kijken ook naar matrassen die je kunt kopen bij winkels als Prenatal en Babypark. Je kunt matrassen voor ledikantjes vergelijken op prijs, testresulataat, veiligheid en lichaamsondersteuning.