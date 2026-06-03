Babymatrassen getest

Wij testen matrassen voor ledikantjes van bekende merken als AeroSleep en Ikea. Een goed babymatras hoeft niet duur te zijn. Enkele goedkope babymatrassen zijn namelijk prima.

Babymatras kopen

In een babyspeciaalzaak en online vind je heel veel matrassen geschikt voor ledikantjes. Hoe kies je uit al deze matrassen een goed matras voor je baby? We testen alle matrassen grondig op veiligheid. Maar we kijken ook hoe makkelijk je de hoes van het matras kunt wassen. Wel zo handig. Zo helpen we jou een veilig en goed babymatras te kiezen dat bij jouw baby past.

Babymatrassen vergelijken

Bij ons vergelijk je babymatrassen van verschillende merken als ABZ, AeroSleep en Ikea. We kijken ook naar matrassen die je kunt kopen bij winkels als Prenatal en Babypark. Je kunt matrassen voor ledikantjes vergelijken op prijs, testresulataat, veiligheid en lichaamsondersteuning.