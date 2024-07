Aerosleep babymatrassen getest

Van Aerosleep testen we matrassen voor peuters en baby’s op veiligheid en het comfort voor je kindje. Ook testen we of je de tijk heet kunt wassen en hoe hij uit de was komt. Met deze testresultaten weet je zeker of je een goed Aerosleep-matras voor het ledikant van je kleintje koopt.

AeroSleep babymatras kopen

Voor je baby of peuter zoek je natuurlijk een matras om veilig op te slapen. Het matras moet goed lucht doorlaten voor als je kindje op zijn buik ligt. Een matrasbeschermer kan ervoor zorgen dat er minder lucht doorgelaten wordt. Dat is bij AeroSleep gelukkig niet altijd zo.

Een matrasbeschermer wordt vaak meegeleverd met het matras. Zo houd je het matras ook langer schoon. Wil je de tijk toch wassen? Dan is het handig als dat op 60°C kan. Daarmee dood je ook bacteriën en allergenen. Let daar dus op.

AeroSleep babymatrassen vergelijken

In onze vergelijker vind je de testresultaten en specificaties van de verschillende AeroSleep baby- en peutermatrassen. Kies eerst of je een matras nodig hebt voor in het ledikant van je baby of van je peuter. Je vergelijkt daarna gemakkelijk de AeroSleepmatrassen om te zien welke voor jou en je kleintje het beste is.