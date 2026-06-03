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Pretura babymatras

Welke Pretura babymatras komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Pretura babymatrassen en vergelijk de Pretura babymatras met andere babymatrassen.
Laatste update van de test: 3 juni 2026

Keuzehulp

  • Pretura Superior Flow 60x120
    PreturaSuperior Flow 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Pretura Superior Flow 70x140
    PreturaSuperior Flow 70x140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Pretura Aware Air 60x120
    PreturaAware Air 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Pretura Aware Air 70x140
    PreturaAware Air 70x140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Pretura Essential Move 60x120
    PreturaEssential Move 60x120
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    € 170,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Pretura Essential Move 70x140
    PreturaEssential Move 70x140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    € 190,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

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  • Pretura Excellent Breeze 70x140
    PreturaExcellent Breeze 70x140
    Peutermatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

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  • Afrader
    Pretura Superior Wave
    PreturaSuperior Wave
    Afrader
    in de categorie: Babymatras
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

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  • Pretura Essential Plain
    PreturaEssential Plain
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    € 99,-

    Richtprijs

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  • Pretura Essential Fresh
    PreturaEssential Fresh
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

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  • Pretura Excellent Breeze
    PreturaExcellent Breeze
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

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  • Pretura Nature Pure Matras
    PreturaNature Pure Matras
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

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  • Pretura Excellent spring
    PreturaExcellent spring
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
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    Prijs niet beschikbaar

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  • Pretura Sleepfresh Calipore 3D
    PreturaSleepfresh Calipore 3D
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Lichaamsondersteuning

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