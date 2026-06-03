Welk matras voor een babyledikant of peuterbed voldoet aan alle eisen uit de veiligheidsnorm? Is het meest praktisch in gebruik en ondersteunt je kind het beste? We hebben het voor je uitgezocht in onze test babymatrassen. Door zelf alle baby- en peutermatrassen grondig te testen en met elkaar te vergelijken. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elk babymatras uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test babymatrassen zie je in één oogopslag wat het beste baymatras is. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen babymatrassen van 60x120 cm en peutermatrassen van 70x140 cm. Sommige matrassen in de test krijgen een dikke onvoldoende. Een aantal matrassen hebben problemen met de veiligheid en zijn Afrader.
Veilig slapen begint met een veilig babymatras. Uit onze test blijkt dat sommige dure babymatrassen niet slagen voor alle tests uit de veiligheidsnorm. Terwijl enkele goedkope matrassen prima zijn.
Het is handig als je de matrashoes van een babymatras op 60°C kunt wassen. Want op die temperatuur gaan schadelijke bacteriën en stofmijten dood. Maar bij sommige ledikantmatrassen kun je de tijk helemaal niet wassen, of krimpt hij tijdens het wassen.
Schuim, pocketvering, vezels: de babymatrassen in onze test hebben allerlei soorten vullingen. Uit onze test blijkt dat sommige soorten vullingen een stuk beter ventileren dan andere.
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