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Professioneel getest!

De beste baby- en peutermatrassen, door ons getest

Welk matras voor een babyledikant of peuterbed voldoet aan alle eisen uit de veiligheidsnorm? Is het meest praktisch in gebruik en ondersteunt je kind het beste? We hebben het voor je uitgezocht in onze test babymatrassen. Door zelf alle baby- en peutermatrassen grondig te testen en met elkaar te vergelijken. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

predicaten

Wij hebben babymatrassen voor je getest

Laatste update van de test: 3 juni 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elk babymatras uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test babymatrassen zie je in één oogopslag wat het beste baymatras is. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen babymatrassen van 60x120 cm en peutermatrassen van 70x140 cm. Sommige matrassen in de test krijgen een dikke onvoldoende. Een aantal matrassen hebben problemen met de veiligheid en zijn Afrader. 

  • Kindermatras highlight 1 - veilig slapen

    1. Veiligheid

    Veilig slapen begint met een veilig babymatras. Uit onze test blijkt dat sommige dure babymatrassen niet slagen voor alle tests uit de veiligheidsnorm. Terwijl enkele goedkope matrassen prima zijn. 

  • Kindermatras highlight 2 - wassen

    2. Een schoon babymatras

    Het is handig als je de matrashoes van een babymatras op 60°C kunt wassen. Want op die temperatuur gaan schadelijke bacteriën en stofmijten dood. Maar bij sommige ledikantmatrassen kun je de tijk helemaal niet wassen, of krimpt hij tijdens het wassen.

  • Kindermatras highlight 3 - pocketvering

    3. Babymatras: pocketvering of schuim?

    Schuim, pocketvering, vezels: de babymatrassen in onze test hebben allerlei soorten vullingen. Uit onze test blijkt dat sommige soorten vullingen een stuk beter ventileren dan andere.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen babymatrassen en peutermatrassen op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van baby- en peutermatrassen en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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