Het beste babymatras, door ons getest
Welk babymatras voldoet aan alle veiligheidseisen, kun je makkelijk schoonhouden en houdt niet te veel warmte vast? We hebben het voor je uitgezocht in onze test babymatrassen. Door zelf alle babymatrassen voor ledikanten grondig te testen en met elkaar te vergelijken. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Wij hebben babymatrassen voor je getest
Laat onze test je helpen om een goed babymatras te kiezen.
Professionele laboratoriumtest
Onze onderzoekers testen elk babymatras uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Voorkom een miskoop
Met onze test babymatrassen zie je in één oogopslag wat het beste baymatras is. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
100% onafhankelijk
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Benieuwd naar de testresultaten?
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
3 highlights uit de test
Een babymatras van 60x120 cm kun je gebruiken in een babyledikantje waar je baby direct vanaf de geboorte in kan slapen. Sommige babyledikantmatrassen in de test krijgen een dikke onvoldoende. Een aantal hebben problemen met de veiligheid en zijn Afrader.
1. Veilig slapen
Veilig slapen begint met een veilig babymatras. Uit onze test blijkt dat sommige dure babymatrassen niet voldoen aan alle eisen uit de veiligheidsnorm. Terwijl enkele goedkope matrassen prima zijn.
2. Wassen op 60°C
Het is handig als je de matrashoes van een babymatras op 60°C kunt wassen. Want op die temperatuur gaan schadelijke bacteriën en stofmijten dood. Maar bij sommige ledikantmatrassen kun je de tijk helemaal niet wassen, of krimpt hij tijdens het wassen.
3. Pocketvering, schuim of iets anders?
We testen babymatrassen met allerlei soorten vullingen, zoals polyether- en koudschuim, pocketvering, latex en vezels. Uit onze test blijkt dat sommige vullingen niet geschikt zijn voor ledikantmatrassen.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen babymatrassen op deze en nog veel meer punten?
Word dan nu lid en krijg toegang tot de testresultaten van babymatrassen en alle andere producten die we testen.