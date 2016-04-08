Gebruikstips voor je babymatras

Zo voorkom je dat stofmijten, bacteriën en schimmels zich nestelen in het babymatras:

Kies voor een matras met een hoes die je op 60°C kunt wassen.

Laat het matras na een luier- of spuugongelukje goed luchten.

Stofzuig het matras regelmatig.

'Anti-allergisch babymatras'

Sommige babymatrassen zijn volgens de verpakking of (web)winkelinformatie 'anti-allergisch', 'anti-bacterieel' en 'anti-schimmel'. Fabrikanten kunnen op verschillende manieren hun babymatrassen minder vatbaar maken voor stofmijten, schimmels en bacteriën. Niet al deze methoden zijn geschikt voor babymatrassen. Sommige kunnen de baby zelfs kwaad doen.

Lees meer over:

Tips tegen stofmijten, bacteriën en schimmels in babybedjes.

De zin en onzin van 'ademende' matrasbeschermers

Bekijk en vergelijk:

Matrassen die goed scoren op 'vochtdoorlating' (alleen voor leden)