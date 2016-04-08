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gebruikstips

Gebruikstips voor je babymatras

In een schoon, fris en veilig babybedje kun je je baby met een gerust hart laten slapen. Daar hebben de baby én de ouders veel plezier van. Je kunt prima een schone en veilige slaapomgeving maken zonder speciale, dure spullen.

Snel naar:

  1. Babymatras veilig gebruiken
  2. Een schoon babymatras
  3. Hygiënisch babymatras

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Babymatras veilig gebruiken

Zoek je een veilig babymatras? Alle matrassen die zonder problemen uit onze veiligheidstest komen, zijn veilig. 

Zo gebruik je een babymatras veilig:

  • Leg je baby altijd op zijn rug te slapen. 
  • Houd het bedje leeg. 
  • Laat je baby in een eigen bedje slapen. 
  • Gebruik een goed passende slaapzak.

Deze babymatrassen kun je beter niet kopen. Ze hebben te veel veiligheidsproblemen.

Lees meer over:
Veilig slapen en wiegendood
Zo testen wij de veiligheid van babymatrasjes

Zo kan je kind veilig slapen 1200x800

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Een schoon babymatras

Met deze tips houd je het babymatras lekker fris: 

  • Draai het matras 1 of 2 keer in de maand om. Zowel van voeteneind naar hoofdeind als van onder naar boven.
  • Leg het matrasje op een goed ventilerende bedbodem. Die moet minstens de helft van het matrasje onbedekt laten.
  • Handig is een matrashoes die je in 2 delen van de matras kunt ritsen en wassen. Je kunt dan 1 helft op het matrasje laten liggen terwijl je de andere helft van de tijk wast.
  • Was de matrashoes (tijk) op 60°C. Zo maak je bacteriën, schimmels, huisstofmijten en hun eitjes dood. 

Meer tips voor een schoon babymatras.

Bekijk en vergelijk:
Matrassen met een tijk die je op 60°C kunt wassen

Babymatras onderhouden 1200x800

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Hygiënisch babymatras

Zo voorkom je dat stofmijten, bacteriën en schimmels zich nestelen in het babymatras:

'Anti-allergisch babymatras'

Sommige babymatrassen zijn volgens de verpakking of (web)winkelinformatie 'anti-allergisch', 'anti-bacterieel' en 'anti-schimmel'. Fabrikanten kunnen op verschillende manieren hun babymatrassen minder vatbaar maken voor stofmijten, schimmels en bacteriën. Niet al deze methoden zijn geschikt voor babymatrassen. Sommige kunnen de baby zelfs kwaad doen.

Lees meer over:
Tips tegen stofmijten, bacteriën en schimmels in babybedjes. 
De zin en onzin van 'ademende' matrasbeschermers

Bekijk en vergelijk: 
Matrassen die goed scoren op 'vochtdoorlating' (alleen voor leden)

Voorkom stofmijten bacteriën en schimmels 1200x800
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