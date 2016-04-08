Gebruikstips voor je babymatras

In een schoon, fris en veilig babybedje kun je je baby met een gerust hart laten slapen. Daar hebben de baby én de ouders veel plezier van. Je kunt prima een schone en veilige slaapomgeving maken zonder speciale, dure spullen.
Expert babymatrassen
Zoek je een veilig babymatras? Alle matrassen die zonder problemen uit onze veiligheidstest komen, zijn veilig.
Zo gebruik je een babymatras veilig:
Deze babymatrassen kun je beter niet kopen. Ze hebben te veel veiligheidsproblemen.
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Veilig slapen en wiegendood
Zo testen wij de veiligheid van babymatrasjes
Met deze tips houd je het babymatras lekker fris:
Meer tips voor een schoon babymatras.
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Matrassen met een tijk die je op 60°C kunt wassen
Zo voorkom je dat stofmijten, bacteriën en schimmels zich nestelen in het babymatras:
Sommige babymatrassen zijn volgens de verpakking of (web)winkelinformatie 'anti-allergisch', 'anti-bacterieel' en 'anti-schimmel'. Fabrikanten kunnen op verschillende manieren hun babymatrassen minder vatbaar maken voor stofmijten, schimmels en bacteriën. Niet al deze methoden zijn geschikt voor babymatrassen. Sommige kunnen de baby zelfs kwaad doen.
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Tips tegen stofmijten, bacteriën en schimmels in babybedjes.
De zin en onzin van 'ademende' matrasbeschermers
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Matrassen die goed scoren op 'vochtdoorlating' (alleen voor leden)