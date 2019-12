Wiegendood en veilig slapen

Veilig slapen doe je zo

Instanties als het JGZ en VeiligheidNL geven veel informatie over veilig slapen. Zo heeft VeiligheidNL een online magazine Slaap veilig, slaap lekker met algemene informatie. Bekijk ook het filmpje over veilig slapen en de handige checklist veilig slapen.

De Veilig Slapen top 4

Leg je baby altijd op zijn rug te slapen. Laat je baby altijd in zijn eigen bed slapen. Zorg dat je baby het niet te warm heeft. Let erop dat je baby vrij kan ademen in het bedje.

Meer tips om je baby veilig te laten slapen zonder speciale, dure producten aan te schaffen.

Consumentenbond test de veiligheid

Sinds 2017 is er een nieuwe Europese Veiligheidsnorm voor babymatrassen. Wij testen sinds 2018 alle babymatrassen volgens het protocol van deze norm.

Zo testen we de veiligheid van babymatrassen.

Het beste babymatras

Veiliger slapen met een speciaal (duur) babymatras?

Een van de grootste angsten bij kersverse ouders is wiegendood. Dankzij de goede voorlichting door deskundigen en het advies om baby's vanaf de geboorte op de rug te leggen, komt wiegendood gelukkig nog maar weinig voor.

Fabrikanten wekken ten onrechte de indruk dat je baby met hun product veiliger slaapt dan met andere producten. En verkopers in babywinkels doen daar regelmatig aan mee. Dat zie je ook in onze video 'De ultieme baby uitzetlijst' .

Het is natuurlijk geen verrassing dat aan deze zogenaamd zeer veilige producten vaak een fors prijskaartje hangt. Maar voor veilig slapen hoef je geen dure producten te kopen. Met de deskundige adviezen van bijvoorbeeld de kraamzorg, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en VeiligheidNL weet je waar je op moet letten.

Lees hoe je de risico's op Wiegendood zo veel mogelijk beperkt.

Matrasbeschermers en topdekjes

In de zomer van 2019 hebben we matrasbeschermers en topdekjes getest op hoeveel lucht ze doorlaten. Een matrasje dat niet zo veel lucht doorlaat, kan wel degelijk veilig zijn. Andersom kan ook. Zo krijgt de Mykko Angelcare-matras een hoge score voor zijn luchtdoorlating, maar hij zakt als een baksteen voor een aantal belangrijke veiligheidstests, en is daarmee een Afrader.

Beddengoed van 100% katoen kun je zonder problemen gebruiken voor alle babymatrassen die we hebben getest. Duur beddengoed van bekende merken is niet nodig.

Jonge baby's kunnen zichzelf nog niet zo goed op temperatuur houden. Een extra ventilerende toplaag kan te koud zijn voor jonge baby's. Vraag bij de kraamzorg of je baby al op de ventilerende toplaag mag slapen. En houd altijd de temperatuur van je baby in de gaten door in de nek of aan de voetjes te voelen.

Lees ook: Matrasbeschermers en topdekjes: zijn ze echt nodig?

'Mijn baby slaapt het best op de buik'

De veiligheidsclaims in de productinformatie van babymatrassen en matrasbeschermers hebben soms vérstrekkende gevolgen. Ouders denken ten onrechte dat hun baby op de buik kan slapen met een bepaald merk babymatras.

Wij vinden het verontrustend als producten jonge ouders bewegen om zonder overleg met een deskundige een professioneel veiligheidsadvies voor baby's te negeren. Daarom geven we matrasjes waarvan de productinformatie in strijd is met de adviezen voor Veilig Slapen van het JGZ, puntaftrek op het Testoordeel. Tot nu toe zijn dat het Mykko Angelcare-matrasje, het Babypark PurFlo Slaapsysteem en de Candide Sleep Safe.

Lees hoe wij babymatrassen testen.

