Wiegendood en veilig slapen

Een veilig babymatras

Sinds 2017 is er een Europese veiligheidsnorm voor ledikantmatrassen. Die norm let er onder andere op dat:

Het matras netjes in het bedje past zodat er geen kieren ontstaan waar de baby in beklemd kan raken.

Het matras niet zo zacht dat de baby er te ver in wegzakt met het hoofdje.

Er geen kleine onderdelen aan het matrasje zitten die makkelijk loskomen en de baby vervolgens zou kunnen inslikken.

De matrashoes zo in elkaar zit dat de baby niet bij de schuimvulling kan komen.

Het is niet verplicht om aan de eisen uit de veiligheidsnorm te voldoen. Maar wij vinden dat fabrikanten er alles aan moeten doen om hun producten zo veilig mogelijk te maken. Daarom testen wij alle babymatrassen volgens deze Europese veiligheidsnorm voor baby- en peutermatrassen. Alle matrassen die slagen voor de tests uit de veiligheidsnorm zijn veilig.

Onvoldoende voor veiligheidstest

Heeft een matras in de Vergelijker een onvoldoende voor 'Veiligheidstests'? Dan is dat matras gezakt voor 1 of meer onderdelen van de tests uit de veiligheidsnorm. Hij is dus niet veilig genoeg om je baby zorgeloos op achter te laten.

Let op

Lees welke matrasjes je beter niet kunt kopen. Deze kwamen in onze test niet goed uit belangrijke veiligheidstests.

Duur babymatras niet veiliger dan goedkoop

Babymatrassen zijn er in veel kwaliteiten en prijsklassen. Je koopt al een prima matras voor minder dan €50, maar er zijn ook matrassen van meer dan €300.

In onze test zien we geen enkel verband tussen de prijs van een matras en hoe goed die uit de veiligheidstest komt. Bij de matrassen die voor alle veiligheidstests slagen zitten matrassen van een paar tientjes en matrassen van honderden euro's. En ook bij de matrassen met een onvoldoende voor de veiligheidstests zitten matrassen van meer dan €300 én matrassen van dik onder de €100.

Veilig slapen: de 4 belangrijkste tips

Heb je in onze Vergelijker een goed en veilig babymatras gevonden met alle kenmerken en eigenschappen die jij belangrijk vindt? Mooi! Lees ook hoe je ook een veilig bedje kiest en de rest van de babykamer veilig houdt.

Een matras en ledikant die aan de veiligheidsnorm voldoen zijn een uitstekende basis voor een veilige slaapomgeving voor je baby. Maar je baby veilig laten slapen zit hem niet alleen in de spullen die je aanschaft.

Dit zijn de belangrijkste adviezen:

Wiegendood

In Nederland overlijden maandelijks gemiddeld 3 baby's in hun slaap, zonder een duidelijke oorzaak. Dit wordt wiegendood genoemd.

De bovenstaande adviezen voor veilig slapen zijn gebaseerd op de richtlijn 'Preventie Wiegendood' van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze richtlijn helpt ouders om situaties te vermijden die de kans op wiegendood vergroten. De bekendste risico's zijn:

Warmtestuwing: de baby krijgt het te warm en kan die warmte niet goed kwijt.

Rebreathing: de baby krijgt onvoldoende zuurstof binnen.

De baby raakt beklemd of verst(r)ikt.

Veiligheid en ventilatie

Een aantal merken, vooral de duurdere, beweren op allerlei manieren dat hun product veiliger zou zijn dan andere (goedkopere) producten. Ook medewerkers van babywinkels zeggen dat soms. Dat zie je ook in deze video van ons bezoek aan een aantal babywinkels met een verborgen camera.

Een merk dat voortdurend roept dat zijn producten zo veilig zijn, is AeroSleep. AeroSleep noemt zijn producten zo nadrukkelijk 'veilig' vanwege de speciale 3D-bovenlaag bij hun producten. Deze laag laat bijzonder veel lucht door. AeroSleep is niet de enige fabrikant die doet alsof zo'n extra-ventilerende toplaag allesbepalend is voor de veiligheid van je baby.

Maar in de Europese veiligheidsnorm wordt met geen woord gesproken over ventilatie. Ook de richtlijn Preventie Wiegendood noemt een ventilerend topmatras nergens als maatregel om de kans op wiegendood te verkleinen.

Lees meer:

Matrasbeschermers en topdekjes

AeroSleep niet zo veilig als geclaimd

'Veilig slapen, vanaf de eerste nacht'. 'Dankzij [...] maximale veiligheid slaapt je kleintje gezond en veilig'. 'Veilige slaapoplossingen'. 'Wat je kindje nodig heeft om veilig te slapen'. 'Veilig ademen'. Er is geen babymatrasmerk in Nederland dat zijn producten zo vaak 'veilig' noemt als AeroSleep.

Maar de claims van AeroSleep hebben niets te maken met de eisen in de Europese veiligheidsnorm. En ook niet met de adviezen voor Veilig Slapen. Sterker nog: AeroSleep beveelt producten aan die in de Veilig Slapen-adviezen en de JGZ-richtlijn Preventie Wiegendood juist nadrukkelijk worden afgeraden. Bijvoorbeeld bedomranders en hoofdkussens. Ook slapen met een verhoogd hoofdeinde, zoals op het AeroSleep anti-refluxmatras raadt de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde expliciet af voor zuigelingen.

In onze test hebben AeroSleep-matrassen zelden een perfecte score voor de veiligheidsnorm-tests. Zo kromp in de wastest de matrashoes van bijna alle AeroSleep-mastrassen die nu in de Vergelijker staan. Daardoor trekt de hoes het matras krom en past die niet meer mooi in het bedje.

Babynestje geen veilige slaapplaats

Een babynestje is een soort bedje of mandje met zachte, kussen-achtige randen. Een lekker knus plekje voor de baby en op het eerste gezicht een heerlijke slaapplaats. Zo worden sommige babynestjes ook verkocht. Maar uit een Deens onderzoek blijkt dat een babynestje geen veilige slaapplaats is.

Ook in Nederland raden experts af om je baby te laten slapen in een babynestje

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Organisaties als het JGZ en VeiligheidNL geven veel informatie over veilig slapen. Bekijk de informatie over veilig slapen op Kinderveiligheid.nl.