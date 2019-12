Matrasbeschermers en topdekjes: zijn ze echt nodig?

In babywinkels zijn er allerlei soorten matrasbeschermers te koop die claimen dat ze de babymatras beschermen tegen schimmels, bacteriën en andere viezigheid. Maar zijn deze producten ook echt zo goed en nodig als wordt beweerd?

In het voorjaar van 2019 testten we de luchtdoorlatendheid van 15 matrasbeschermers van bekende en minder bekende merken, zoals:

Aerosleep

Airgosafe

Ventilair (Babypark)

IKEA

Babyflow

Bij deze matrasbeschermers belooft de productinformatie dat er geen vocht doorheen kan, maar wel lucht. Een greep uit de claims:

'Door de ventilerende en klimatiserende eigenschappen slaapt je baby altijd in een gezond bed.' (Airgosafe)

'Dankzij onze innovatieve 3D-structuur kan je kindje steeds vrij ademen in uiterst hygiënische omstandigheden. Waterdichte laag.' (Aerosleep)

'Zowel waterdicht als ademend en een superieure bescherming voor uw baby's bedje.' (Bambino)

'Ademend 3D-maas waardoor lucht beter kan circuleren.' (Candide)

'Houdt het bed van je kind hygiënisch, schoon en droog. Voorzien van een ademende fijndraadstof.' (IKEA)

'Uw slaap is rustiger. Stopt alle vloeistoffen, laat lucht door.' (Kadolis)

'Optimale luchtcirculatie door nieuwe 3-dimensionale toplaag. Warme, vochtige lucht wordt beter afgevoerd. Ademende PU-onderlaag. Gegarandeerd waterdicht.' (Pretura)

'Lucht doorlatend. Waterdicht en urine-bestendig.' (Titaniumbaby)

'Met een ventilerend 3D-weefsel dat ervoor zorgt dan uw baby veilig en comfortabel kan slapen.' (Babypark Ventilair)

Diverse producten beloven ook mijten en schimmels tegen te houden. En veel fabrikanten leggen in de productinformatie een directe link tussen hun product en de bescherming en zelfs de veiligheid van de baby.

Matrasbeschermer is niet nodig

Uit onze test en de adviezen voor veilig slapen blijkt dat je baby prima zonder zo'n matrasbeschermer kan. We hebben er geen bewijzen voor kunnen vinden dat deze beschermers extra bijdragen aan de veiligheid van de baby. Een matrasbeschermer die weinig of geen lucht doorlaat als hij op een matrasje ligt, is zelfs minder goed voor een baby dan een matrasje dat slaagt voor alle veiligheidstests met daarop katoenen beddengoed.

Extra ventilerend is niet nodig...

Het idee van 'hoe meer lucht er wordt doorgelaten, hoe beter' is waarschijnlijk ontstaan uit de angst van jonge ouders voor wiegendood. Hoewel nog steeds niet bekend is wat precies de oorzaken zijn van wiegendood is wel bekend dat warmtestuwing en rebreathing belangrijke risico's zijn.

Warmtestuwing ontstaat als de baby zijn warmte onvoldoende kwijt kan en daardoor oververhit raakt. Rebreathing is het inademen van lucht waar te weinig zuurstof en te veel koolstofdioxide in zit. Hiervan is voorals sprake als de baby niet vrij kan ademen en zijn eigen uitgeademde lucht weer inademt.

Beide risico's kunnen prima beperkt worden met behulp van de veilig slapen-adviezen:

Dek de baby niet te warm en op de juiste manier toe.

Zorg ervoor dat de baby altijd vrij kan ademen door hem altijd op de rug te slapen te leggen en geen kussens of andere zachte voorwerpen in bed te leggen, zoals knuffels en stootranden.

Maar sommige fabrikanten proberen jonge ouders aan te praten dat je baby alleen of extra veilig is als je hun (dure) producten koopt, zoals matrasbeschermers en matjes die extra ventileren en bijbehorende lakentjes.

Maar er is geen enkel bewijs voor dat je baby veiliger is met een extra ventilerende matras of matrasbeschermer dan met de gebruikelijke Veilig Slapen-methode. En de Veilig Slapen-adviezen zijn, in tegenstelling tot die superventilerende producten, gratis.

... en waterdicht ook niet

Een matrashoes die waterdicht is, zorgt ervoor dat vocht uit luier- en spuugongelukjes niet in de tijk van de babymatrasje trekt. Bij de meeste van de matrasbeschermers die we testten, betekent dit dat dit vocht dan geen kant op kan en op het matrasje bij de baby blijft liggen.

Een beter alternatief is een matrasje met een tijk die je in de wasmachine op minstens 60 °C kunt wassen. Daarmee was je niet alleen viezigheid weg, maar dood je ook stofmijten en hun eitjes.

Het beddengoed regelmatig verschonen en het matrasje regelmatig goed laten luchten voorkomt ook een hoop narigheid zonder dat daar waterdichte matrashoezen en schimmel- en allergeenwerende behandelingen voor nodig zijn.

Voor wie veiligheid het allerbelangrijkste vindt

Ondanks wat fabrikanten suggereren in de productinformatie hebben wij geen bewijzen gevonden dat een superventilerende matrasbeschermer extra bijdraagt aan de veiligheid van de baby. Ook in onze test babymatrassen scoren matrasjes met een hoge luchtdoorlating niet structureel beter voor de veiligheidstests dan matrasjes die weinig lucht doorlaten. We kunnen dus geen verband leggen tussen de luchtdoorlating en de veiligheid van de matrasjes.

Wil je je baby zo veilig mogelijk laten slapen, kies dan een babymatras die goed uit onze test komt en volg altijd de veilig slapen-adviezen. Het zou kunnen dat je wilt afwijken van de veilig slapen-adviezen, bijvoorbeeld omdat je baby beter op de buik slaapt dan op de rug of omdat je je zorgen maakt over de vorm van het hoofdje van je baby. Koop dan niet een (duur) product, maar bespreek je zorgen met een arts van bijvoorbeeld de kraamzorg of de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

