Matrasbeschermers en topdekjes: zijn ze echt nodig?

Matrasbeschermer: nodig of niet?

Met een matrasbeschermer voorkom je dat vocht uit luier- en spuurongelukjes en stofmijt in het babymatras trekken en daar blijven zitten. Matrasbeschermers zijn er in allerlei soorten en maten. In de vorm van een hoes(laken), topper of matje. Voor babymatrassen zijn vooral de 'ademende' toppers bekend met een extra ventilerende 3D-laag. Zoals die van AeroSleep en AirgoSafe.

Je kunt het babybedje prima schoon en fris houden zonder deze soms peperdure producten. En voor de veiligheid van je baby zijn ze al helemaal niet nodig. Sommige matrasbeschermers kun je zelfs beter helemaal niet gebruiken.

Meer ventilatie is niet veiliger

Fabrikanten zoals AeroSleep beweren graag dat de extra-ventilerende 3D-laag van hun matrasbeschermer bepalend is voor de veiligheid van de baby. Maar in de veiligheidsnorm voor babymatrassen staat helemaal niets over ventilatie. De norm stelt geen enkele eis aan de ventilatie van een babymatras. Er staat ook geen test in hoe de ventilatie beoordeeld moet worden.

Kortom: de ventilatie zegt niets over hoe veilig een babymatras is.

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Vochtventilatie en luchtventilatie

We testen wel hoe goed babymatrassen vocht en lucht doorlaten. Maar niet als onderdeel van de veiligheidstest. We testen dit omdat je een matras met een goede vochtventilatie makkelijker schoon en fris houdt na een spuug- of luierongelukje.

En met een hoge luchtventilatie is er minder risico dat je baby zijn of haar lichaamswarmte niet goed kwijt kan en oververhit raakt. Maar dat betekent ook dat superventilerende matrassen in de winter te koud kunnen zijn voor een baby. Dus een hoge ventilatie is niet altijd een voordeel. En voor de veiligheid van de baby is extra ventilatie al helemaal niet nodig.

Test luchtdoorlating matrasbeschermers

Voor de veiligheid heb je dus geen matrasbeschermer nodig. Maar als bescherming tegen vocht uit luier- en spuugongelukjes kan een matrasbeschermer wél heel handig zijn. De meeste matrasbeschermers voor babymatrassen beloven dat ze het matrasje niet alleen beschermen tegen vocht. Ze beweren ook dat ze 'ademend' zijn, dus lucht doorlaten.

Water- of vochtdicht én luchtdoorlatend zijn geen eigenschappen die makkelijk te combineren zijn in 1 product. We waren dan ook benieuwd hoeveel lucht de 'ademende' matrasbeschermers precies doorlaten.

Daarom testten we in 2019 15 matrastoppers en hoeslakens voor babymatrassen die beloven vocht tegen te houden én 'ademend' te zijn. Let op: de meeste matrasbeschermers die we testten zijn niet meer te koop. Vandaar dat we de resultaten van die test van onze website hebben gehaald.

Matras met 3D-laag ventileert wél

Van de 15 matrasbeschermers die we toen testten, kregen er maar 3 een Testoordeel van boven de 6 voor hun luchtventilatie. Dat waren de matrastoppers van AirgoSafe van ABZ (nu Zzzoo) en AeroSleep. Die hebben allemaal bovenop de waterdichte laag nog een laag van superventilerende 3D-vezels.

Je koopt Airgosafe- en AeroSleep-matrastoppers tegelijk met een bijbehorend matras. Maar de toppers zijn ook los te koop. Ze werken net zo goed met elke andere matras. Je kunt ze dus ook prima gebruiken op een babymatras van een ander merk.

Matras zonder 3D-laag ventileert niet

Waterdichte matrasbeschermers zonder extraventilerende 3D-laag laten weinig tot geen lucht door. Op deze matrasdekjes kan een baby zijn warmte moeilijk kwijt en kan hij oververhit raken. Oververhitting is een mogelijke oorzaak van wiegendood.

Een ander probleem van waterdichte matrasbeschermers is dat vocht van ongelukjes niet weg kan en bij de baby blijft. Het matras blijft dan wel schoon, maar de baby en het bedje niet.

Matrasbeschermer is niet nodig

Uit onze test blijkt dat je baby prima zonder een matrasbeschermer kan. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat een superventilerende matrasbeschermer extra bijdraagt aan de veiligheid van de baby. Ook in onze test babymatrassen zien we geen verband tussen hoeveel lucht een matras doorlaat en hoe goed het uit de Veiligheidstest komt.

Een matrasbeschermer die weinig of geen lucht doorlaat, is zelfs minder goed voor een baby dan een matrasje dat voor alle veiligheidstests slaagt met daarop katoenen beddengoed.

Je kunt beter een babymatras kopen waarvan je de tijk (matrashoes) op 60°C kunt wassen. Van deze matrassen kun je de tijk op 60°C wassen. Verder is het voldoende om het matras regelmatig goed te luchten.