Het beste peutermatras, door ons getest
Welk kindermatras voor peuterbedjes houd je makkelijk schoon, is stevig genoeg om meerdere rondes mee te gaan, en doorstaat al onze veiligheidstests? We hebben het voor je uitgezocht in onze test peutermatrassen. Door zelf alle matrassen grondig te testen en met elkaar te vergelijken. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Wij hebben peutermatrassen voor je getest
Laat onze test je helpen om een goed peutermatras te kiezen.
Professionele laboratoriumtest
Onze onderzoekers testen elk babymatras uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Voorkom een miskoop
Met onze test babymatrassen zie je in één oogopslag wat het beste baymatras is. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
100% onafhankelijk
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Benieuwd naar de testresultaten?
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
3 highlights uit de test
We testen peutermatrassen onder andere op hoe makkelijk je ze kunt schoonhouden, of ze lang meegaan en of ze genoeg ondersteuning bieden aan je peuter. Sommige peutermatrassen komen niet goed uit onze veiligheidstest. Ze hebben bijvoorbeeld kleine onderdelen die makkelijk loslaten. Lees meer over hoe wij peuter- en babymatrassen testen.
1. Schoon matras
Ook peuters kunnen een plasongelukje hebben of spugen soms in bed. Dan is het fijn als je de hoes van een peutermatras op 60°C kunt wassen. Want op die temperatuur gaan bacteriën, schimmels en stofmijten dood. Maar bij sommige kindermatrassen kun je de tijk helemaal niet wassen, of krimpt hij tijdens het wassen.
2. Veilig peutermatras
Een veilig peutermatras voldoet aan alle eisen uit de Europese veiligheidsnorm. Dat betekent dat er geen kleine onderdelen zijn die kunnen losraken. Dat het matras zonder grote kieren netjes in het bedje past en dat je kind er niet te diep in wegzakt. Niet alle matrassen slagen voor de belangrijkste veiligheidstests.
3. Schuim, pocketvering, of toch iets anders?
Peutermatrassen zijn er met verschillende soorten vullingen. We testen peutermatrassen met vullingen van onder andere polyether, koudschuim, traagschuim, pocketvering, latex en verschillende soorten vezels. Uit onze test blijkt dat sommige vullingen betere eigenschappen hebben voor peuters dan andere.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen peutermatrassen op deze en nog veel meer punten?
Word dan nu lid en krijg toegang tot de testresultaten van peutermatrassen en alle andere producten die we testen.