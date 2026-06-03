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ABZ babymatras

Welke ABZ babymatras komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van ABZ babymatrassen en vergelijk de ABZ babymatras met andere babymatrassen.
Laatste update van de test: 3 juni 2026

Keuzehulp

  • Afrader
    ABZ Tijger HR40 KM332 60x120
    ABZTijger HR40 KM332 60x120
    Afrader
    in de categorie: Babymatras
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ AirFlow Pro
    ABZAirFlow Pro
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ Matras Simply Sleep
    ABZMatras Simply Sleep
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ Orka matras
    ABZOrka matras
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ Bruine Beer Basismatras ledikant
    ABZBruine Beer Basismatras ledikant
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    € 65,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ Witte Panter ledikantmatras HR30
    ABZWitte Panter ledikantmatras HR30
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    ABZ KM201 Thermocare HR55
    ABZKM201 Thermocare HR55
    Afrader
    in de categorie: Babymatras
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ Tencel Pocketveer Matras Kangoeroe
    ABZTencel Pocketveer Matras Kangoeroe
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ Boris
    ABZBoris
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • ABZ KM 335 HR30+Topper AirgoSafe
    ABZKM 335 HR30+Topper AirgoSafe
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Ja|Afneembare topper: Ja
    Expert review

    € 150,-

    Richtprijs

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    ABZ Multicare White on Top KM 402
    ABZMulticare White on Top KM 402
    Afrader
    in de categorie: Babymatras
    Babymatras|Tijk wasbaar op 60 °C : Nee|Afneembare topper: Nee
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Lichaamsondersteuning

    Gebruiksgemak

Babymatrassen per merk