ABZ Tencel Pocketveer Matras Kangoeroe

LET OP: dit matras heeft veiligheidsissues: hij is 2 cm korter dan de norm vereist, en krimpt nog eens extra in de was. Daardoor loopt de baby een reëel risico om beklemd te raken tussen het matrasje en de bedrand, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. Omschrijving: Babyledikantmatras van 118 x 59,5 cm met een kern van pocketvering met daarboven en onder een laag koudschuim. De matrastijk is afneembaar en kan worden gewassen op maximaal 60 °C.