ABZ Multicare White on Top KM 402

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Volgens de productinformatie is dit matras 'risico-verlagend naar wiegendood' en helpt het 'achterhoofdafplatting voorkomen of beperken'. Ook verwijst de productinformatie naar het gebruik van sensormatjes. Claims in verband met (risicobeperking van) wiegendood zijn niet toegestaan, en het gebruik van sensormatjes en de suggestie dat achterhoofdafplatting bij jonge baby's iets is dat voorkomen of beperkt moet worden, is in strijd met de adviezen van het JGZ voor Veilig Slapen. Dit is mede de oorzaak dat deze matras als Afrader uit onze test komt. Zie voor meer informatie de pagina www.consumentenbond.nl/babymatras/wiegendood in dit dossier. Omschrijving: Babyledikantmatras van 119 x 59 cm met een vulling van een dunne laag koudschuim en een dikke laag gewoon schuim, met een 'waterdichte' tijk/hoes. De matrastijk is afneembaar en kan gewassen worden op maximaal 40 °C.