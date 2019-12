Hoofdkussen voor je baby: wel of niet gebruiken?

Een hoofdkussen in het ledikantje van je baby. Moet je dat wel of niet gebruiken?

Ons advies

Gebruik voor kinderen jonger dan 2 jaar geen kussen.

Ook kussentjes die een plat of scheef hoofd van je baby tot 18 maanden zouden tegengaan of kussens die reflux voorkomen worden afgeraden. Het is niet aangetoond dat ze werken.

Waarom niet gebruiken?

Voor een baby die zich niet kan omdraaien is een hoofdkussen onnodig en gevaarlijk. Hij kan er met neus en mond in wegzakken. Ook kussens die lucht zouden doorlaten, zijn ongeschikt. Baby's hebben nog geen krachtige uitademing. Daarnaast bestaat de kans dat uitgeademde lucht in het kussen blijft hangen en weer wordt ingeademd (rebreathing).

Lees meer tips over veilig slapen.