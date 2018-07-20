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Hoofdkussen voor je baby: wel of niet gebruiken?

Een hoofdkussen in het ledikantje van je baby. Moet je dat wel of niet gebruiken?
Lauri ten Grotenhuis_S

Lauri ten Grotenhuis   Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026

baby-kussen

Ons advies

  • Gebruik voor kinderen jonger dan 2 jaar geen kussen.
  • Ook speciale kussentjes die een plat of scheef hoofd van je baby tot 18 maanden zouden tegengaan of kussens die reflux voorkomen worden afgeraden. Het is niet aangetoond dat ze werken.

Waarom niet gebruiken?

Voor een baby die zich niet kan omdraaien is een hoofdkussen onnodig en gevaarlijk. Hij kan er met neus en mond in wegzakken. Ook kussens die lucht zouden doorlaten, zijn ongeschikt. Baby's hebben nog geen krachtige uitademing. Daarnaast bestaat de kans dat uitgeademde lucht in het kussen blijft hangen en weer wordt ingeademd (rebreathing).

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