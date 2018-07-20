Hoofdkussen voor je baby: wel of niet gebruiken?

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Voor een baby die zich niet kan omdraaien is een hoofdkussen onnodig en gevaarlijk. Hij kan er met neus en mond in wegzakken. Ook kussens die lucht zouden doorlaten, zijn ongeschikt. Baby's hebben nog geen krachtige uitademing. Daarnaast bestaat de kans dat uitgeademde lucht in het kussen blijft hangen en weer wordt ingeademd (rebreathing).
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