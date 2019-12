Een ledikant kiezen

Een baby kan vanaf dag 1 in een ledikantje slapen. Zodra je kindje meer beweegt, is een goed ledikantje zelfs noodzakelijk. In een wiegje loopt een zeer beweeglijke baby namelijk het risico dat hij zich klem rolt, in ademnood raakt als hij tegen de zijkanten aan draait of eruit valt. Wacht daarom niet onnodig met de overstap naar het ledikantje, of gebruik het van meet af aan. Met deze checklist kies je makkelijk een goed ledikantje.