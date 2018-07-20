Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Hangmatjes kunnen baby's een geborgen gevoel geven. Voor een ontroostbare baby kan het even uitkomst bieden. Maar een babyhangmat is geen veilige slaapplaats. Fabrikanten die beweren dat hun hangmatje wel veilig is of wiegendood voorkomt, kunnen dat niet aantonen. Dat geldt ook voor hangmatten met gaas, zoals de Baby Hangmat premium.
Ook de claim dat het hoofdje van baby's in een hangmatje minder afgeplat zou raken dan op een babymatras, is niet aangetoond.
Een baby kan in een hangmat alleen in gebogen houding liggen. Dat kan zijn motorische ontwikkeling belemmeren. Voor de ontwikkeling van je baby is het belangrijk dat hij voldoende bewegingsvrijheid heeft. Een stevige ondergrond geeft meer vrijheid aan baby's om zich af te zetten, hun hoofd op te tillen en te leren omrollen. Na de eerste 2 maanden leert een baby reiken, grijpen en rollen.
In een hangmat ligt een baby met gebogen hoofd. Het is riskant als baby’s met gebogen hoofd en de kin op de borst liggen. Dat kan de ademhaling bemoeilijken. En hoewel de kans klein is dat een baby zich in een hangmat omdraait, kan een gevaarlijke situatie ontstaan als het toch gebeurt.
Gebruik geen beddengoed in een hangmat. Je kunt het niet instoppen, het ligt snel los in een hangmat en baby’s kunnen erin verstrikt raken.
Gezellig op schoot, op een speelkleed of in de box zijn goede alternatieven.
Zorg dan dat hij recht hangt en niet scheef kan zakken als je baby zich verplaatst.
Bron: Vakblad Kraamzorg april 2018, Monique L'Hoir.
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