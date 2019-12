Het ziet er zo knus uit, een hangmat voor je baby. En hij kan er lekker in wiegen. Maar let goed op als je baby erin ligt.

Ons advies

Gebruik liever geen hangmat voor je baby.

Wil je je kind toch graag in een hangmatje laten uitrusten? Beperk het gebruik dan tot korte perioden. Gebruik hem alleen overdag en houd je baby permanent in de gaten.

Gebruik een hangmat niet na de eerste twee maanden.

Gebruik je een hangwieg? Zorg dan dat hij recht hangt en niet scheef kan zakken als je baby zich verplaatst.

Zorg ervoor dat de hangmat stevig hangt en dat er geen losse draden zijn.

Waarom niet gebruiken?

Hangmatjes kunnen baby's een geborgen gevoel geven. Voor een ontroostbare baby kan het even uitkomst bieden. Maar een babyhangmat is geen veilige slaapplaats. Fabrikanten die beweren dat hun hangmatje wel veilig is of wiegendood voorkomt, kunnen dat niet aantonen. Dat geldt ook voor hangmatten met gaas zoals de Baby Hangmat premium.

Ook de claim dat het hoofdje van baby's in een hangmatje minder afgeplat zou raken dan op een babymatras, is niet aangetoond.

Vlak is beter voor de ontwikkeling

Een baby kan in een hangmat alleen in gebogen houding liggen. Dat kan zijn motorische ontwikkeling belemmeren. Voor de ontwikkeling van je baby is het belangrijk dat hij voldoende bewegingsvrijheid heeft. Een stevige ondergrond geeft meer vrijheid aan baby's om zich af te zetten, hun hoofd op te tillen en te leren omrollen. Na de eerste twee maanden leert een baby reiken, grijpen en rollen.

Ademhaling

In een hangmat ligt een baby met gebogen hoofd. Het is riskant als baby’s met gebogen hoofd en de kin op de borst liggen. Dat kan de ademhaling bemoeilijken. En hoewel de kans klein is dat een baby zich in een hangmat omdraait, kan een gevaarlijke situatie ontstaan als het toch gebeurt.

Beddengoed

Beddengoed dat in een hangmat wordt gebruikt, is meestal te zacht en ligt los. Baby’s lopen kans erin verwikkeld te raken.

Alternatieven

Gezellig op schoot, op een speelkleed of in de box zijn goede alternatieven.

bron: vakblad kraamzorg april 2018, Monique L'Hoir.