Melatonine bij kinderen

Wat is melatonine?

Melatonine is een hormoon dat zorgt dat we kunnen inslapen. Het lichaam maakt het in grote hoeveelheden aan vlak voordat je in slaap valt. Producenten van supplementen met diezelfde stof adviseren om op dat moment, dus vlak voordat je naar bed gaat, melatonine te gebruiken.

Maar, zo blijkt uit onderzoek, dat is veel te laat. 'Je moet melatoninepillen innemen ongeveer 5 uur voordat de concentratie melatonine in het bloed begint te stijgen', zegt slaapexpert Marcel Smits. 'Om het juiste moment precieser vast te stellen, moet je de concentratie melatonine in het speeksel meten.'

Volgens Smits kun je met tests gemakkelijk dat juiste tijdstip bepalen. 'Toch slikken veel mensen lukraak melatonine, wat in 9 van de 10 gevallen dan ook misgaat. Het supplement werkt eventjes, maar verliest daarna zijn werking. Of het slaapprobleem verergert alleen maar.'

Slaapproblemen verergeren

Slaapcentra kunnen die tests doen. Zonder dit onderzoek wordt het gebruiken van melatonine een hachelijke onderneming. De meeste mensen nemen melatonine te laat in. Eventjes lijkt het alsof de melatonine werkt, maar na een paar dagen verliest het supplement zijn werking.

Dat komt doordat de 'melatoninepiek' door het supplement verschuift, van vlak voor het inslapen naar later op de avond of in de nacht.

Dikwijls proberen melatoninegebruikers dat probleem op te lossen door een hogere dosis te gebruiken. Dat werkt een paar dagen, maar daarna keert het probleem weer terug, soms nog ernstiger dan het al was.

Alternatief voor melatonine

Rommelen met melatonine is dus niet zo'n goed idee. Wat kun je als ouder dan wel doen om je kind beter te laten slapen? Slaapexperts adviseren het volgende.

Laat je kind de laatste 2 uur van de dag niet intensief geestelijk actief zijn. Dus geen spelletjes op de tablet of het mobieltje en niet actief zijn op sociale media. De hersenen hebben een paar uur nodig om bij wijze van spreken op slaapstand te gaan. Tekenen, kleuren of voorlezen kan wel.

Maak van het slapen een vast ritueel, in een vaste volgorde. Bijvoorbeeld: omkleden, wassen, tandenpoetsen en een verhaaltje voorlezen.

Speciale dosis voor kinderen?

Onderstaande merken brengen melatoninepilletjes voor kinderen op markt. Hoe groot de dosis voor kinderen moet zijn, is lastig te zeggen. Hiervoor zijn tests nodig. Eén op de 10 kinderen is zo gevoelig voor melatonine dat zelfs een hele lage dosis (van minder dan 0,3 milligram) melatonine overdag tot slaapproblemen leidt.

Merk & type prijs per dagdosering Melatoninegehalte (mg/tablet) Lucovitaal Melatonine Puur Kids € 0,13 0,299 Vitalize Melatonine Kids € 0,10 0,299 Golden Naturals Melatonine Kids € 0,17 1,5

