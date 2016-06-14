Extra vitamines of mineralen nodig?

De meeste mensen krijgen genoeg vitamines en mineralen binnen via de voeding. Voor bepaalde groepen is dit echter niet voldoende. Zij moeten een supplement slikken ter aanvulling op de voeding. Check hieronder of je tot een risicogroep behoort en wat je dan nodig hebt.

Risicogroepen

Vitaminetekort

Als je niet tot een van de doelgroepen behoort is de kans klein dat je een vitaminetekort hebt. Al kan dat natuurlijk wel. Blijf je bijvoorbeeld lang vermoeid, of heb je andere klachten waar geen aanwijsbare oorzaak voor te vinden is? Laat dan bloed prikken via de huisarts.

Als je inderdaad een vitamine- of mineralentekort hebt, kun je op je voeding letten en gericht een supplement uitzoeken. In een multivitamine zit niet altijd wat je nodig hebt.