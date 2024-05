Maaltijdmixen: een smakeloze zoute hap

Resultaten per merk

We bekeken het complete aanbod maaltijdmixen van de 9 grootste aanbieders. In totaal zijn 126 van de 173 onderzochte pakjes en zakjes ongezond zout. De pakjes en zakjes van Knorr (Unilever) en Maggi (Nestlé) zijn met zo’n 3 gram per portie het zoutst. De Kruidenmix Bami goreng van Conimex is met 5 gram per portie de allerzoutste mix uit het onderzoek. Het Voedingscentrum adviseert maximaal 2 gram zout per hoofdmaaltijd.

Merk Aantal mixen Zout per portie * Mixen met ongezond veel zout Knorr 58 3,0 g 90% Maggi 16 2,9 g 95% Silvo 9 2,7 g 65% Verstegen 25 2,4 g 70% Conimex 11 2,4 g 55% Santa Maria 8 2,3 g 65% Lidl 9 2,2 g 55% Jumbo 16 1,9 g 50% Honig 21 1,8 g 50%

*Zoutwaardes zijn op basis van het product na bereiding

Volgens het Voedingscentrum mag in een hoofdmaaltijd maximaal 2 gram zout zitten.

Wat zijn maaltijdmixen

Een maaltijdmix bestaat uit een of meer zakjes kruidenmix, sausmix en/of dressing. Soms aangevuld met bijvoorbeeld een zakje rijst of lasagnebladen. Alles is afgestemd op één maaltijd voor meerdere personen. Achterop de verpakking staat ook altijd een recept en een lijst met ingrediënten die je zelf moet toevoegen. De inhoud van deze zakjes en pakjes is niet spectaculair. Het is veelal zetmeel, zout en groentepoeder, met een beetje kruiden en specerijen.

Waarom ongezond

Van al dat zout krijg je meer dan alleen dorst. Zout houdt vocht vast en werkt daarom bloeddrukverhogend. Dat geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. Je nieren moeten extra hard werken om het zout weer kwijt te raken en kunnen zo beschadigen. Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. De Gezondheidsraad rekent dagelijks 6 gram zout als maximum. Gemiddeld krijgen we in Nederland per persoon elke dag 8 gram zout binnen.

Makkelijke oplossing

Van ons consumentenpanel (4857 deelnemers) vindt 84% dat een gerecht gemaakt met een maaltijdmix niet meer dan 2 gram zout per portie mag bevatten.

Verreweg de meeste panelleden zien een maaltijdmix zonder zout, of eventueel met een los zakje zout erbij, als de ideale oplossing voor het zoutprobleem. Wij telden maar 6 maaltijdmixen die hieraan voldoen en weinig tot geen zout bevatten:

Santa Maria Seasoning mix for taco no salt or sugar added.

Santa Maria Seasoning mix for fajita no salt or sugar added.

Honig Natuurlijk vol smaak basis voor chili con carne.

Honig Natuurlijk vol smaak basis voor nasi speciaal.

Honig Natuurlijk vol smaak basis voor macaroni en spaghetti.

Honig Natuurlijk vol smaak basis voor bami speciaal.

Hoe wij testen

We bekeken van de 9 grootste aanbieders het complete aanbod maaltijdmixen. In totaal 173 stuks. We gingen daarbij uit van het zoutgehalte per portie na bereiding. Dus zowel het zout uit de mix als het zout uit de nog toe te voegen ingrediënten. Als dit niet van het etiket was af te lezen, berekenden we dat zelf. Ook vroegen we aan een panel van 4857 consumenten hoe zij over het zout in dit soort pakjes en zakjes denken.