Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Test vega-kipstukjes’ uit de Consumentengids van oktober 2023.

Verschillende soorten

Vega-kipstukjes zijn er grofweg in 3 groepen:

Min of meer langgerekte stukjes met een vrij grove structuur. Dat is de grootste groep.

Stukjes met een gladdere structuur, die minder vezelig ogen en meer glimmen. Dat zijn die van Like Meat, De Vegetarische Slager en de Vegan reepjes van Jumbo.

Blokjes. Die zijn van Quorn en Garden Gourmet.

Bereiden als kip

Alle vega-stukjes bak je zoals kip met wat olie in de koekenpan. Alleen de baktijd verschilt soms. Daardoor zijn ze net zo veelzijdig als kip. Je kunt ze geheel naar eigen smaak kruiden en gebruiken in bijvoorbeeld je roerbakgerecht, salade, tortillawrap of soep.

Duurzamere keuze

De productie van vleesvervangers zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen, dan de productie van vlees. Ook kost het minder land en water. Wel bevatten de meeste vega-kipstukjes een beetje eiwit uit kippenei. Dat is nodig voor de structuur. Daardoor zijn maar enkele vega-kipstukjes geschikt voor veganisten.

Vleesvervangers, en dus ook vega-kipstukjes, worden vaak gemaakt van soja. Voor de sojateelt worden in Zuid-Amerika grote delen van de Amazone ontbost. Maar dat gebeurt vooral voor soja in diervoer en niet voor soja in vleesvervangers. Het soja in vega-kipstukjes komt vooral uit Noord-Amerika en China. En soms uit Europa.

