Kajo Mo Expert voeding & gezondheidBijgewerkt op:29 juni 2023
Uit ons onderzoek blijkt dat zowel op het etiket als online veel claims staan die niet door de beugel kunnen. Vooral het internet staat er vol mee. Denk aan claims als:
Voor gezondheidsclaims bij voedingsmiddelen en supplementen gelden regels om misleiding te voorkomen. Een gezondheidsclaim is een bewering over de werking van een stof op je gezondheid. Toegestane gezondheidsclaims zijn in de Europese wetgeving vastgelegd. In totaal zijn het er 265. Voorbeelden zijn:
Zulke gezondheidsclaims zijn pas toegestaan nadat ze wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dat beoordeelt de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Je moet er dus op kunnen vertrouwen dat een gezondheidsclaim waar is. Helaas laat ons onderzoek zien dat misleidende claims overal worden gemaakt.
Toegestane claims gaan vaak over het helpen of ondersteunen van normale processen of functies in je lichaam. Ze klinken meestal voorzichtig en genuanceerd. Als een verkoper beweert dat een stof je weerstand 'verhoogt', 'boost' of 'versterkt', dan gaat dat te ver.
Nog erger wordt het als verkopers medische claims maken. Dat zijn claims die gaan over het voorkomen, bestrijden of genezen van ziektes. Dan hebben we namelijk te maken met medicijnen, waarvoor veel strengere regels gelden. Medische claims zijn daarom verboden voor voedingsmiddelen en supplementen. Toch vonden we talloze verkopers die zich daar niets van aantrokken.
Naast de vaste toegestane gezondheidsclaims staan ook zo'n 2000 claims 'on hold'. Dat betekent dat ze nog niet zijn beoordeeld. Gek genoeg mogen ze tot die tijd wel worden gebruikt. Ze staan op kruidensupplementen en gaan over bijvoorbeeld echinacea, resveratrol, kurkuma, ginseng en katteklauw. Een voorbeeld is: 'kurkuma helpt het immuunsysteem'.
Omdat on hold-claims nog niet zijn beoordeeld, is het niet zeker of ze waar zijn. Dat is een verwarrende situatie. Want zo lijkt kurkuma net zo goed te werken als bijvoorbeeld vitamine C, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Om misleiding te voorkomen, is in Nederland afgesproken om bij on hold-claims een disclaimer te vermelden. Die luidt bijvoorbeeld: 'Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating'. Maar ook daar trokken veel verkopers zich niets van aan.
Na ons onderzoek spraken we tientallen verkopers aan op hun misleidende claims. Sommige verkopers bleken de regels niet eens te kennen. Of ze deden de concurrent na. Inmiddels hebben bijna alle verkopers hun teksten aangepast of verwijderd.
Maar met de verbetering van die verkopers is de kous niet af, want het internet is oneindig groot. Hoe langer we zochten, hoe meer misleidende claims we vonden. Bovendien zijn er naast claims over de weerstand ook genoeg andere claims, zoals die over de huid, afvallen of meer energie. Heb je wel supplementen nodig?
Supplementen zijn meestal niet nodig. Laat je dus niet zomaar leiden door een gezondheidsclaim. Voor sommige risicogroepen zijn bepaalde supplementen wel aan te raden. Check of dat voor jou geldt. Raadpleeg ook altijd een diëtist. Die kan vertellen of een supplement werkelijk iets toevoegt aan je persoonlijke situatie. Gebruik je medicijnen, overleg dan met je arts voordat je een supplement neemt.
We onderzochten gezondheidsclaims op het etiket en in online beschrijvingen van supplementen en drankjes. Daarbij richtten we ons alleen op claims over de weerstand. We bezochten daarvoor de fysieke winkels en de webshops van grote ketens als Etos, Kruidvat en Holland & Barrett. En winkels die alleen online verkopen, zoals Bol.com, drogist.nl en deonlinedrogist.nl. Daaronder vallen ook kleinere webshops die alleen eigen producten verkopen, zoals elixirlife.nl, frecious.bio, goodrootz.com en fitvitamines.nl.